Így derítették ki a baba nemét a történelem során

Virágkorukat élik a gender reveal bulik, ahol színpadias purparlé keretében jelentik be, hogy rózsaszín vagy kék cuccokat vegyenek a születendő csöppségnek. Annak, hogy a baba neme fiú vagy lány, napjainkban csekély szerepe van az európai kultúrkörben, ám a történelemben komoly jelentősége volt.

Nem kellett félteni a régi korok embereit, kidolgozták a maguk módszereit a magzat nemének kiderítéséhez, ami kilenc hónap után amúgy is kiderült volna.

1. Kulcsteszt, avagy fogjuk meg a könnyebbik végén

Egy reneszánsz korban alkalmazott módszer szerint a baba nemének kiderítéséhez a legpontosabb eredményt az szolgáltatta, ha egy kulcsot helyeztek a várandós anya elé. Ha a fogójánál nyúlt a kulcsért, fiút várt, ám ha a fogaknál, akkor kislány a születendő magzat neme. Arról mondjuk nem szól a fáma, hogy mi történik akkor, ha középen fogják meg a kulcsot.

2. Maja számmisztika

A maják naptárjaik segítségével igyekezték megjósolni a születendő baba nemét. Az ősi civilizáció jóslata úgy működött, hogy meg kellett figyelni, melyik évben fogant a baba és hány éves volt az anya a fogantatás pillanatában. Ha mindkét szám páros volt, akkor lány, de ha az egyik páratlan, akkor bizony fiú lett a poronty.

Ugyan a módszer hatékonyságáról nem készítettek statisztikát, de remek szórakozás lehet gender reveal bulikon.

3. Egy gyűrű mind felett…

A terhességi népi jóslatok egyik legősibb képviselője volt a gyűrűs ingajóslás, amikor egy madzaga fűzött gyűrűt lógattak a kismama pocakja fölé. Ha a gyűrű oldalirányba leng fiú, ha körkörösen, akkor pedig lánygyermek fogja gyarapítani a családot Középföldén. Állítólag 50%-os pontosságú ez a népi módszer.

4. Besózott kismamák

A legtöbb anya, főleg ha első gyermekét készül világra hozni, nagyon be van sózva. Elképzelhető, hogy ezt a szófordulatot értelmezték szó szerint azok, akik kitalálták, hogy a „kisfiú vagy kislány” kérdés eldöntésének csalhatatlan módszere, ha az alvó kismama fejére sót szórnak. Az elmélet szerint ha ébredés után először férfinevet mond, akkor fiú, ha pedig női nevet, akkor lány lesz a baba.

A legnagyobb valószínűsége mégis annak lehetett, hogy megkérdezte, mégis ki volt az, aki megsózta őt álmában, mint egy bundáskenyeret.

5. Aki nem lép egyszerre

Egy 15. századi irat azt ajánlotta, hogy a magzat nemének kiderítéséhez a leendő anya járását kellett árgus szemekkel vizslatni. Lánymagzat jelei voltak, ha jobb lábbal indult előre, bal lábas indulás esetén pedig fiúgyermeket üdvözölhettek. Az más kérdés, hogy kinek volt ideje minderre.

6. Ha a kukoricacső mesélni tudna...

A népi jóslatok egyik legbizarrabbikához nem kell más, mint egy szem kukorica, egy kisebb cserép föld, illetve vizeletünk. Ültessük el a magot, vizeljünk rá, majd várjuk meg, míg kinő a kukorica. Ha sárga csövet hoz lány, ha feketét, akkor pedig fiú lesz. Hacsak nem a fekete azték kukorica magját ültettük el, jószerivel gombás fertőzés miatt feketéllhet a kukorica. Ez a módszer kísértetiesen hasonlít az ókori egyiptomiak azon metódusához, amikor búzakalászra vizelve derítették ki a terhességet - írja a life.hu.