Beszélt a Homo erectus?

A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a neandervölgyi embereknek volt nyelvük, de a korábbi emberi fajok esetében a kép kevésbé egyértelmű.

Az embereket az állatvilág többi tagjától megkülönböztető tulajdonságok közül a nyelv vitathatatlanul a legjelentősebb. Ennek ellenére még mindig nem tudjuk, mikor alakult ki a szimbolikus verbális kommunikáció egyedülálló képessége, bár egy új tanulmány szerzői szerint egyik kihalt ősünk már 2 millió évvel ezelőtt rendelkezhetett a beszédkészséggel.

A Homo erectus, állítják a kutatók, rendelkezett a beszédhez és a nyelvhez szükséges összes eszközzel, érvelésüket különböző anatómiai, genetikai és régészeti bizonyítékokra alapozva. Például kifejtik, hogy „Homo erectus volt az első Homo faj, amelynek agya jelentősen megnőtt”, hozzátéve, hogy bizonyos kulcsfontosságú régiók, mint a frontális és a parietális lebeny, morfológiailag hasonlóak voltak a modern emberekéhez.

Természetesen ez önmagában nem bizonyítja, hogy a H. erectus úgy tudott beszélni, mint mi, de a tanulmány szerzői rámutatnak, hogy a faj kognitív képességei elég fejlettek voltak ahhoz, hogy nyelvet használjon. Emellett foglalkoznak azzal a korábbi aggodalommal is, hogy az ősi hominidák a keskeny gerinccsatorna miatt nem voltak képesek a beszédhez szükséges fejlett légzésszabályozásra, kiemelve, hogy néhány Homo erectus példánynál olyan gerincvelőt találtak, amely a Homo sapiens-nél megfigyelt tartományba esik.

Ez sem bizonyít semmit, és a tudósok vitatják, hogy ez az anatómiai jellemző egyáltalán felhasználható-e a beszédképesség előrejelzésére. A kutatók azonban nem állnak meg ennél, és rámutatnak, hogy egyes Homo erectus populációk belső fülszerkezete is ideális lehetett a beszélt szó hallásához.

Mindezek tetejébe azt írják, hogy „genetikailag sok fontos, az agyhoz, a kognitív képességekhez és a nyelvhez kapcsolódó mutáció visszavezethető a Homo erectus idejére”. Például a FOXP2 nevű génről úgy gondolják, hogy kapcsolódik a hangos kommunikáció megjelenéséhez, de szerepet játszik a két lábon való mozgásban is. Mivel a Homo erectus két lábon járt, a tanulmány szerzői azt feltételezik, hogy ez a faj rendelkezett a nyelvfejlődéshez szükséges genetikai alapokkal.

Végül a kutatók megjegyzik, hogy a Homo erectus az acheuleeni iparágat képviselő kőeszközöket használt, nem pedig az archaikusabb olduvai eszközkészletet. Az ilyen fejlettebb eszközök előállításához szükséges technikák megértésének, elsajátításának és tanításának képessége valószínűleg mind absztrakt gondolkodást, mind szimbolikus kommunikációt igényelt, ami újabb utalás a Homo erectus nyelvi képességeire.

Az IFLScience-nek küldött e-mailben a tanulmány szerzője, Lan Yao, a kínai Jiliang Egyetemről kifejtette, hogy „a lehetőség viszonylag nagy, bár a nyelv eredetére vonatkozó kutatások következtető jellege miatt nem 100 százalékos a bizonyosság”.

Egy ilyen állítás azonban aligha maradhat vitathatatlan, és a Homo erectus nyelvvel való rendelkezésének gondolata már korábban is vitatott volt. Például azt a bizonyítékot, hogy a faj az óceánon átkelve jutott el Indonézia szigeteire, arra használták fel, hogy ez az őskori hominida képes volt komplex kommunikációra és együttműködésre, más tudósok azonban elutasították ezt az elméletet.

Hasonló érvek épültek arra a tényre, hogy a Homo erectus valószínűleg „bandákban” vadászott és hulladékot gyűjtött, de ezeket is hevesen ellenezték.

Jelenleg nincs konszenzus arról, hogy melyik emberi faj volt az első, amelyik beszélni kezdett, bár sok antropológus úgy véli, hogy a neandervölgyi embereknek volt valamilyen nyelvük. A legmeggyőzőbb bizonyíték erre a hipotézisre az a tény, hogy a Homo sapiens és a neandervölgyi emberek párosodtak, és hibrid utódokat hoztak létre, akik túlélték és virágoztak, végül pedig őseinkké váltak.

Ezért nagyon valószínű, hogy ezek az őskori szerelemgyerekek képesek voltak beszélni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg mindkét szülőjüknek is volt nyelve.

Érdekes módon azonban a új tanulmány szerzői olyan genomikus adatokat vitatnak meg, amelyek arra utalnak, hogy a denisovaiak – legközelebbi emberi rokonaink – hasonló romantikus kapcsolatban álltak egy ismeretlen ősi hominidával, akiről széles körben feltételezik, hogy Homo erectus volt. Ez a bizonyíték alátámasztja az érvelésüket, miszerint a Homo erectus beszélt nyelvvel rendelkezett.