Történelem
A 7. századi sírok feltárják a múlt titkait
Suffolkban építési munkálatok során egy angolszász temetőt fedeztek fel
Suffolk jelenleg igazi felfedezési lázban ég. Nemrégiben egy 11. századi érmekincset ástak ki ott. Most egy újabb régészeti lelet követi, nevezetesen egy „nemzeti jelentőségű angolszász temetkezési hely”, ahogy a Sizewells C atomerőmű sajtóközleménye fogalmaz.
Összességében legalább tizenegy halomból, valamint hamvasztott és földi temetkezésekből áll. Mindegyiket gondosan elrendezték egy jellegzetes ponton a tájban, Theberton közelében, Suffolkban. De egy sír különösen lenyűgözte a kutatókat.
Régészek találnak egy 7. századi angolszász elit sírját
„A legjelentősebb leletek közé tartozik egy két személy sírja, akiket egy teljesen befeszített ló, fegyverek és személyes tárgyak mellett temettek el” – áll a közleményben. Ezeket a leleteket a 7. századra datálták. Annak ellenére, hogy a csontok a helyszínen található homokos talaj miatt rossz állapotban voltak, a részletes ásatások és dokumentációk révén értékes információkat sikerült nyerni a temetkezési szokásokról és a társadalmi státuszról a kora középkori Suffolkban - írja a futurezone.de.
Minden arra utal, hogy a halottak az angolszász elit tagjai voltak. A régészeti lelet jelentősége messze túlmutat Suffolk határain: „Az ilyen felfedezések nemzeti jelentőségűek, mivel mélyítik a korai középkori Anglia hatalmáról, hitéről és identitásáról alkotott ismereteinket, és megmutatják, hogyan fejeződtek ki ezek a fogalmak a kelet-angliai partvidéken.”