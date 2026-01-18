A 7. századi sírok feltárják a múlt titkait

Egy atomerőmű építési munkálatai során Suffolkban régészek egy „nemzeti jelentőségű” angolszász temetkezési helyre bukkantak. Különösen egy sír, amelyben ló és fegyverek voltak, keltette fel a figyelmet.

Suffolk jelenleg igazi felfedezési lázban ég. Nemrégiben egy 11. századi érmekincset ástak ki ott. Most egy újabb régészeti lelet követi, nevezetesen egy „nemzeti jelentőségű angolszász temetkezési hely”, ahogy a Sizewells C atomerőmű sajtóközleménye fogalmaz.

Összességében legalább tizenegy halomból, valamint hamvasztott és földi temetkezésekből áll. Mindegyiket gondosan elrendezték egy jellegzetes ponton a tájban, Theberton közelében, Suffolkban. De egy sír különösen lenyűgözte a kutatókat.

Régészek találnak egy 7. századi angolszász elit sírját

„A legjelentősebb leletek közé tartozik egy két személy sírja, akiket egy teljesen befeszített ló, fegyverek és személyes tárgyak mellett temettek el” – áll a közleményben. Ezeket a leleteket a 7. századra datálták. Annak ellenére, hogy a csontok a helyszínen található homokos talaj miatt rossz állapotban voltak, a részletes ásatások és dokumentációk révén értékes információkat sikerült nyerni a temetkezési szokásokról és a társadalmi státuszról a kora középkori Suffolkban - írja a futurezone.de.

Minden arra utal, hogy a halottak az angolszász elit tagjai voltak. A régészeti lelet jelentősége messze túlmutat Suffolk határain: „Az ilyen felfedezések nemzeti jelentőségűek, mivel mélyítik a korai középkori Anglia hatalmáról, hitéről és identitásáról alkotott ismereteinket, és megmutatják, hogyan fejeződtek ki ezek a fogalmak a kelet-angliai partvidéken.”