Az első emberek nem úgy néztek ki, mint mi

A modern emberek a Homo nemzetséghez tartozó lények hosszú sorának legújabb tagjai, bár eddig viszonylag keveset tudtunk a fajunk legkorábbi tagjairól. Az eddigi legteljesebb Homo habilis csontváz felfedezése azonban végre megváltoztatta ezt, és kiderült, hogy ez az őskori ősünk meglepően majomszerű külsővel rendelkezett.

Illusztráció a főemlős majomról, a homo habilisről, a homo erectusról és a homo sapiensről

A első igazi emberi fajnak tartott Homo habilis valamivel több mint 2 millió évvel ezelőtt jelent meg Afrikában. A kipusztult hominida által hátrahagyott fogak, koponyacsontok és kőeszközök korábbi felfedezései bepillantást engedtek agyméretébe és kognitív képességeibe, amelyek mindkettőben meghaladták a korábbi hominidák, például az Australopithecines vagy a Paranthropus képességeit.

A koponya utáni maradványok hiánya azonban azt jelentette, hogy eddig nem tudtuk, milyen testtel rendelkezett a H. habilis. A kenyai Kelet-Turkana területén talált, kivételesen jól megőrzött csontváz felfedezéséről beszámolva a kutatók azt állítják, hogy ennek az ősi fajnak az emberhez hasonló intelligenciája ellenére teste váratlanul primitív volt.

A 2,02 és 2,06 millió évvel ezelőttre datált csontváz mindkét kulcscsontból, mindkét felkar- és alkarcsontból, a medence részei és a keresztcsont egy darabjából, a gerinc alján található háromszög alakú csontból áll. Azonnal szembetűnik, hogy a H. habilis alkarja testéhez viszonyítva sokkal hosszabb volt, mint a későbbi emberi fajoké, például a Homo erectusé, és valójában a gorillákra jellemző tartományba esik.

Ebben a tekintetben a H. habilis megegyezik a Homo nemzetség megjelenése előtt millió évekkel létezett hominidákkal, köztük a Lucy-ról híres Australopithecus afarensis-szel. Mivel Lucy és fajtársai főként fákban éltek, ez a felfedezés felveti annak lehetőségét, hogy a H. habilis is nagyrészt fán élt.

Ugyanakkor a tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a medence alakja arra utal, hogy a Homo habilis felegyenesedett járáshoz alkalmazkodott – bár a lábcsontok hiánya miatt ezt nem lehet megerősíteni.

Ennek a bizonytalanságnak a fényében a kutatók nem mernek határozott állításokat tenni arról, hogy a Homo habilis hogyan élt és hogyan mozgott. „A Homo habilis viszonylag hosszú alkarja lehetővé tehette, hogy ez a faj nagyobb mértékben fán élt, mint a Homo erectus, de hogy a Homo habilis valóban fán élt-e, az továbbra is spekuláció tárgya marad” – írják.

Az azonban egyértelmű, hogy 160 centiméter magas és alig több mint 30 kilogramm súlyú testével a Homo habilis nem rendelkezett azzal a nagy, karcsú testfelépítéssel, amelyet a Homo erectus és az utána következő összes ősünknél megfigyeltek.

Ez pedig arra utal, hogy a Homo habilis nem feltétlenül volt a Homo erectus közvetlen őse, ahogyan azt korábban feltételezték. Azonban az, hogy pontosan hogyan váltunk intelligens, hosszú karú, majomszerű állatokból a mai magas, hosszú lábú lényekké, továbbra is antropológiai rejtély marad - írja az IFLScience.