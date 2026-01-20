2026. január 20., kedd

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Történelem

Az első emberek nem úgy néztek ki, mint mi

Egy 2 millió éves Homo habilis csontváz bizonyítja

MH
 2026. január 20. kedd. 4:43
Megosztás

A modern emberek a Homo nemzetséghez tartozó lények hosszú sorának legújabb tagjai, bár eddig viszonylag keveset tudtunk a fajunk legkorábbi tagjairól. Az eddigi legteljesebb Homo habilis csontváz felfedezése azonban végre megváltoztatta ezt, és kiderült, hogy ez az őskori ősünk meglepően majomszerű külsővel rendelkezett.

Az első emberek nem úgy néztek ki, mint mi
Illusztráció a főemlős majomról, a homo habilisről, a homo erectusról és a homo sapiensről
Fotó: NorthFoto

A első igazi emberi fajnak tartott Homo habilis valamivel több mint 2 millió évvel ezelőtt jelent meg Afrikában. A kipusztult hominida által hátrahagyott fogak, koponyacsontok és kőeszközök korábbi felfedezései bepillantást engedtek agyméretébe és kognitív képességeibe, amelyek mindkettőben meghaladták a korábbi hominidák, például az Australopithecines vagy a Paranthropus képességeit.

A koponya utáni maradványok hiánya azonban azt jelentette, hogy eddig nem tudtuk, milyen testtel rendelkezett a H. habilis. A kenyai Kelet-Turkana területén talált, kivételesen jól megőrzött csontváz felfedezéséről beszámolva a kutatók azt állítják, hogy ennek az ősi fajnak az emberhez hasonló intelligenciája ellenére teste váratlanul primitív volt.

A 2,02 és 2,06 millió évvel ezelőttre datált csontváz mindkét kulcscsontból, mindkét felkar- és alkarcsontból, a medence részei és a keresztcsont egy darabjából, a gerinc alján található háromszög alakú csontból áll. Azonnal szembetűnik, hogy a H. habilis alkarja testéhez viszonyítva sokkal hosszabb volt, mint a későbbi emberi fajoké, például a Homo erectusé, és valójában a gorillákra jellemző tartományba esik.

Ebben a tekintetben a H. habilis megegyezik a Homo nemzetség megjelenése előtt millió évekkel létezett hominidákkal, köztük a Lucy-ról híres Australopithecus afarensis-szel. Mivel Lucy és fajtársai főként fákban éltek, ez a felfedezés felveti annak lehetőségét, hogy a H. habilis is nagyrészt fán élt.

Ugyanakkor a tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a medence alakja arra utal, hogy a Homo habilis felegyenesedett járáshoz alkalmazkodott – bár a lábcsontok hiánya miatt ezt nem lehet megerősíteni.

Ennek a bizonytalanságnak a fényében a kutatók nem mernek határozott állításokat tenni arról, hogy a Homo habilis hogyan élt és hogyan mozgott. „A Homo habilis viszonylag hosszú alkarja lehetővé tehette, hogy ez a faj nagyobb mértékben fán élt, mint a Homo erectus, de hogy a Homo habilis valóban fán élt-e, az továbbra is spekuláció tárgya marad” – írják.

Az azonban egyértelmű, hogy 160 centiméter magas és alig több mint 30 kilogramm súlyú testével a Homo habilis nem rendelkezett azzal a nagy, karcsú testfelépítéssel, amelyet a Homo erectus és az utána következő összes ősünknél megfigyeltek.

Ez pedig arra utal, hogy a Homo habilis nem feltétlenül volt a Homo erectus közvetlen őse, ahogyan azt korábban feltételezték. Azonban az, hogy pontosan hogyan váltunk intelligens, hosszú karú, majomszerű állatokból a mai magas, hosszú lábú lényekké, továbbra is antropológiai rejtély marad - írja az IFLScience.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink