Érdekes dolog derült ki Ötziről

Az 5300 éves Ötzi, a jégember múmiája és egy 45 000 évvel ezelőtt Szibériában élt őskori ember egyaránt hordozta a rákot okozó humán papillomavírus (HPV) törzset – derül ki egy új kutatásból.

A tudósok elemezték a korábban az egyénekről gyűjtött ősi genetikai adatokat, és megállapították, hogy mindkettőjük valószínűleg HPV16-tal volt fertőzött – jelentette a bioRxiv, számol be a Live Science.

A tanulmányban, amely még nem ment keresztül szakértői értékelésen, a szerzők bemutatják azt, amit ők a HPV16 modern emberben való „legkorábbi molekuláris bizonyítékának” neveznek.

A HPV16 modern emberben való rendkívül korai jelenlétének bizonyítéka megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy a neandervölgyi emberek, akik körülbelül 60 000–34 000 évvel ezelőtt Eurázsiában éltek velünk párhuzamosan, voltak azok, akik átadták nekünk a vírust – állítják a kutatók. A csapat azonban elismerte, hogy a két mintaszám kicsi, ezért még mindig nehéz megmondani, honnan származik a HPV16.

HPV az ősi emberekben

A HPV egy sokféle víruscsaládot foglal magában, amelyek elsősorban közvetlen bőr-bőr vagy szexuális érintkezés útján terjednek, és manapság gyakran előfordulnak az emberekben. A legtöbb fertőzés tünetmentes, de az esetek kis hányadában a HPV16 és más magas kockázatú típusok (az úgynevezett „onogene” papillomavírusok) elősegíthetik egyes rákok kialakulását.

Bár a papillomavírusok klinikai jelentősége jól ismert, előfordulásukról az őskori emberi populációk körében keveset tudunk. A tanulmányban a szerzők azt a régóta fennálló kérdést vizsgálták, hogy a rákkal összefüggő papillomavírusok – különösen a HPV16 – milyen régen jelentek meg a modern emberben, mondta a tanulmány társszerzője, Marcelo Briones, a brazíliai São Paulo-i Szövetségi Egyetem Orvostudományi Karának Orvosi Bioinformatikai Központjának professzora a Live Science-nek egy e-mailben.

„Az eredmények arra utalnak, hogy a HPV16 már nagyon régóta társul az anatómiailag modern emberekhez, valószínűleg jóval azelőtt, hogy a népesség Afrikán kívül jelentősen megosztódott volna”, vagyis 50 000–60 000 évvel ezelőtt – mondta Briones. „Ez alátámasztja azt az elképzelést, hogy az onkogén humán papillomavírusok nem új keletű kórokozók, hanem gazdáik hosszú távú társai, amelyek a főemlősökkel és az emberekkel együtt fejlődtek a hosszú evolúciós időskálán.”

A kutatók újra elemezték az Ötzi és a szibériai férfi, az úgynevezett Ust'-Ishim nyilvánosan elérhető genomszekvencia-adatbázisait. Ezeket az egyéneket azért választották ki, mert ők képviselik a két legjobban megőrzött és legjobban jellemzett ősi emberi genomot, mondta Briones.

Ötzi egy természetesen mumifikálódott férfi, akinek 5300 éves maradványait 1991-ben fedezték fel az Alpok hegyvidékén, az osztrák-olasz határon. Rendkívül jól megőrzött teste, ruhája és eszközei azóta ritka bepillantást engednek a régió őskori életébe. Az Ust'-Ishim-i ember, akit 2008-ban fedeztek fel, körülbelül 45 000 évvel ezelőtt élt a mai Nyugat-Szibériában. Maradványai – egyetlen lábszárcsont – az egyik legrégebbi modern emberi genomot adták, amelyet valaha teljes egészében szekvenáltak.

Briones és kollégái a genetikai adatbázisokban keresték az ismert HPV-genomokhoz illeszkedő DNS-fragmentumokat. Mindkét egyénben több, a HPV16-hoz (konkrétan a HPV16A néven ismert vonalhoz) illeszkedő DNS-fragmentumot találtak, ami arra utal, hogy a vírus jelen volt bennük.

A HPV16 modern emberben való megjelenésének időpontjáról szóló korábbi hipotézisek többsége a vírus időbeli evolúciójának számítógépes modellezésén alapult. Ezek szerint a vírus ősi evolúciós eredetű, de közvetlen biológiai megerősítés hiányzott, állítja a kutató. Általánosságban a számítógépes modellek szerint a papillomavírusok valószínűleg több száz millió éven át együtt fejlődtek a gerincesekkel.

Bár a preprint nem foglalkozik a HPV-k csoportjának végső eredetével, azt mutatja, hogy legalább egy magas kockázatú típus már legalább 45 000 évvel ezelőtt jelen volt a modern emberben.

Tekintettel erre a korai időpontra, az új eredmények megkérdőjelezik a korábban felvetett hipotézist, miszerint a neandervölgyi emberek kereszteződés révén HPV16A-t terjesztettek az őskori Homo sapiens populációk között – mondta Briones. Ugyanakkor hozzátette, hogy a kis adatmennyiség miatt a új tanulmány következtetései „korlátozottak”.