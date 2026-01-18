A 70 évig őrzött „mamutcsontok” egy teljesen más állat maradványainak bizonyultak

A gyapjas mamutnak tűnő fosszilizálódott gerincoszlop egy teljesen más, váratlan állattól származnak.

Az archeológus Otto Geist 1951-ben, egy expedíció során bukkant a csontokra – két emlős gerincoszlop epifizális lemezére – Alaszka belsejében, Fairbanks-től északra, a Beringia néven ismert őskori földrajzi régióban.

A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist kezdeti feltételezése, miszerint gyapjas mamutokról (Mammuthus primigenius) van szó, teljesen logikusnak tűnt: a késő pleisztocén kori megafauna csontjai gyakoriak a régióban, és a gerincoszlopok mérete egyértelműen elefántfélékre utal.

Az „Adopt-a-Mammoth” programnak köszönhetően a múzeum végre képes volt radiokarbonos kormeghatározást végezni a fosszíliákon, ami sokkal több kérdést vetett fel, mint amennyit megoldott.

Kiderült ugyanis, hogy ezek a csontok túl fiatalok ahhoz, hogy egy gyapjas mamuthoz tartozzanak. A bennük található szénizotópok alapján körülbelül 2000–3000 évesek lehetnek.

A mamutok viszont körülbelül 13 000 évvel ezelőtt haltak ki, kivéve néhány elszigetelt populációt, amelyek körülbelül négyezer évvel ezelőttig küzdöttek a túlélésért.

„Az alaszkai belterületről származó, a holocén késői időszakból származó mamutfosszíliák elképesztő felfedezésnek számítanának: ezek lennének a valaha rögzített legfiatalabb mamutfosszíliák” – írja Matthew Wooller, az alaszkai Fairbanksi Egyetem biogeokémikusa és csapata egy szakértői értékelésen átesett cikkben, számol be a ScienceAlert.

„Ha ezek az eredmények pontosak, akkor több ezer évvel fiatalabbak lennének, mint a legújabb… bizonyítékok a mamutok kelet-beringiai jelenlétére.”

Mielőtt teljesen átírták volna a mamutok kihalásának idővonalát, a kutatók úgy döntöttek, hogy jobb, ha megbizonyosodnak arról, hogy a fajt valóban helyesen azonosították. Jó, hogy így tettek.

„A radiokarbon adatok és a hozzájuk kapcsolódó stabil izotóp adatok voltak az első jelek, hogy valami nem stimmel” – írják.

Bár ezek az izotópok szárazföldi állatokban is előfordulhatnak, sokkal gyakoribbak az óceánban, ezért inkább a tengeri élőlények testében halmozódnak fel.

Keleti Bering-szigeti mamutoknál még soha nem találtak ilyen kémiai jeleket, mert az alaszkai belvidék nem éppen a tengeri ételeiről híres.

„Ez volt az első jelzésünk arra, hogy a példányok valószínűleg tengeri környezetből származnak” – magyarázza Wooller és csapata.

A mamutok és a bálnák szakértői egyaránt egyetértettek abban, hogy a példányokat kizárólag a fizikai megjelenésük alapján lehetetlen azonosítani: az ősi DNS elengedhetetlen lenne a „példányok valódi identitásának biztosításához”.

Bár a példányok túlzottan lebomlottak ahhoz, hogy a sejtmagunkban tárolt DNS-t tartalmazhassák, a kutatók képesek voltak kivonni a mitokondriális DNS-t, hogy összehasonlítsák azt az észak-csendes-óceáni simabálna (Eubalaena japonica) és a közönséges minke bálna (Balaenoptera acutorostrata) DNS-ével.

„Bár a két példány rejtélyes radiokarbon kormeghatározása megoldódott azzal a felfedezéssel, hogy a feltételezett mamutfosszíliák valójában bálnák voltak, egy ugyanolyan rejtélyes kérdés került előtérbe” – mutatnak rá Wooller és csapata.

„Hogyan kerülhettek két több mint 1000 éves bálna maradványai Alaszka belsejébe, több mint 400 km-re a legközelebbi partvonaltól?”

Néhány lehetséges magyarázatot is felvetettek. Az első az ősi öblökön és folyókon keresztül történő „bálnák behatolása” a szárazföldre, ami nagyon valószínűtlennek tűnik, tekintve e bálnafajok hatalmas méretét és az alaszkai szárazföldi víztestek nagyon kis méretét (nem is beszélve a bálnák számára megfelelő táplálék hiányáról). Bár a szerzők megjegyzik, hogy a „szeszélyes cetfélék” nem teljesen ismeretlenek.

Lehet, hogy a csontokat ősi emberek szállították el egy távoli partvidékről. Ez más régiókban dokumentálva van, de Alaszkában soha.

Végül nem zárhatják ki a tudományos hibát sem. Otto Geist gyűjteményei Alaszkának minden szegletéből származnak, és az 1950-es évek elején számos példányt adományozott az egyetemnek. Lehet, hogy a múzeumban történt valami keveredés?

Ez egy elképesztő emlékeztető arra, hogy tengeri emlős rokonaink még mindig fizikai hasonlóságokat mutatnak.

„Végül is ez talán soha nem fog teljesen tisztázódni” – írja Wooller és csapata. „Azonban... ez a kutatás sikeresen kizárta ezeket a példányokat az utolsó mamutok jelöltjei közül.”

