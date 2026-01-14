Rajzok isteneknek és pilótáknak

A világ különböző részein az emberek olyan nyomokat hagytak hátra, amelyek évszázadokig láthatatlanok maradtak. Csak a légi és műholdas felvételek révén derült ki, hogy ezek szándékosan létrehozott struktúrák, és nem véletlenszerű nyomok a terepen.

Ezek közül sok helyet könnyű figyelmen kívül hagyni. Csak egy légi vagy műholdas felvétel mutatja, hogy ez egy nagyobb egész része – egy vonal, egy alakzat vagy egy jel, amely több száz méterre, néha több kilométerre is kiterjed.

Pontosan ez az, ami miatt ezek a struktúrák még mindig annyi kérdést vetnek fel. Olyan korban hozták létre őket, amikor senki sem láthatta a tájat felülről, és mégis úgy tervezték őket, hogy csak távolról legyenek „lenyűgözőek”. Néhányuknak gyakorlati célja volt, mások valószínűleg vallási vagy szimbolikus célt szolgáltak, míg néhányról egyszerűen nem tudunk eleget. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legjobban dokumentált példákat.

Nazca és Palpa vonalak – Peru

A Nazca és Palpa geoglifák több száz év alatt, nagyjából az i. e. 5. századtól az i. sz. 5. századig készültek. Több száz négyzetkilométernyi területet fednek le, és több kilométer hosszú egyenes vonalak, valamint geometriai alakzatok, állatok és emberek képei is megtalálhatók közöttük. Hogy a mai napig fennmaradtak, nagyrészt a rendkívül száraz éghajlatnak köszönhető – itt gyakorlatilag soha nem esik eső.

Maguk a vonalak egyszerű módon készültek: a sötétebb köveket eltávolították a sivatag felszínéről, így láthatóvá vált a világosabb talaj. A probléma nem a technika volt, hanem a tervezés. A kutatások szerint karókat és köteleket használtak, amelyek lehetővé tették az arányok megtartását anélkül, hogy madártávlatból kellett volna megnézni. Ami a jelentésüket illeti, nincs egyértelmű válasz. Néhány vonal csillagászati pontokhoz kapcsolódik, mások vízzel kapcsolatos helyekre vezetnek. Egyre inkább azt mondják, hogy Nazca nem „naptár” vagy „térkép”, hanem egy bonyolult rituális táj.

Sajama-vonalak – Bolívia

A legnagyobb ismert tájvonal-rendszer a bolíviai Altiplano Sajama vulkánjának területén található. Teljes hosszúságuk meghaladja a 20 000 km-t. Ezek nem egyedi rajzok, hanem a fennsíkon átívelő sűrű egyenes vonalak hálózata.

A földről nézve úgy néznek ki, mint a közönséges utak. A levegőből látható, hogy meghatározott pontokat kötnek össze: dombokat, vulkánokat, forrásokat. A kutatók egyetértenek abban, hogy ezeket nem a klasszikus értelemben vett közlekedésre használták. Valószínűleg zarándokutak voltak, amelyek több száz év alatt fokozatosan alakultak ki. A vonalak nem egyszerre „épültek”, hanem az emberek folyamatos mozgása révén maradtak fenn.

Az Amazonas geoglifái – Brazília

A brazíliai Acre államban található geoglifákat csak a 20. század végén fedezték fel, főként légi felvételek segítségével. Ezek földből készült szerkezetek – árkok és töltések –, amelyek szabályos körök, négyzetek és sokszögek formájában vannak elrendezve. A legnagyobbak átmérője több száz méter.

Ezek több száz évvel ezelőtt, Kr. e. 10. század körül keletkeztek. Fontos megjegyezni, hogy nem találtak ott állandó lakóhelyre utaló nyomokat. Nincsenek házak, tűzhelyek vagy hulladékok. Minden arra utal, hogy ezek szertartási vagy társadalmi funkciókat láttak el. Ezek a felfedezések megváltoztatták a kolumbusz előtti Amazonasról alkotott képünket – azt mutatják, hogy ez egy intenzíven kezelt táj volt, nem pedig „vad üresség”.

Kő „sárkányok” – Közel-Kelet

A „sárkányok” az egyik legismertebb ilyen típusú építmény – 9000 évvel ezelőttről származnak. Hosszú kőkarokból állnak, amelyek egy keskeny nyakban futnak össze, amely ketrecekhez vagy gödrökhöz vezet.

Funkciójuk egyértelmű: főként gazellák és más csordában élő állatok tömeges vadászatára használták őket. A csontelemzések megerősítik ezt a feltevést. Ez egy példa egy tisztán gyakorlati célú geoglifára, amelynek mérete – legjobban a levegőből látható – még ma is lenyűgöző. Egyes régiókban akár a vadállomány helyi kipusztulásához is hozzájárulhattak.

Az Atacama óriása – Chile

Az Atacama óriása körülbelül 119 méter magas, és Dél-Amerika legnagyobb ismert antropomorf geoglifája. Valószínűleg a 10. és 15. század között készült. Kövekből építették a Föld egyik legszárazabb helyén, egy domboldalon.

A figura ősi kereskedelmi útvonalak közelében található. Az egyik hipotézis szerint lehet, hogy tájékozódási pontként szolgált. Egy másik a figura fején lévő „koronára” utal, amely a holdciklusokra utalhat. A régióban található sok más geoglifahoz hasonlóan az óriás is egy nagyobb tájjelző-rendszer része volt.

Blythe Intaglios – USA

A Blythe Intaglios Kaliforniában, a Colorado folyó közelében található. Ezek a figurák a talaj felső rétegének eltávolításával a földbe vésettek. Emberek, állatok és formák ábrázolását mutatják, amelyek egyértelmű értelmezése nehéz.

Több száz évvel ezelőtt, körülbelül 2000 évvel ezelőtt keletkeztek. Leggyakrabban a mojave és quechan őslakos népek hiedelmeivel hozzák összefüggésbe őket. Ma védettséget élveznek, mert rendkívül sérülékenyek. Egyetlen autóval való áthajtás is elég ahhoz, hogy a rajz véglegesen megsérüljön.

Marree Man – Ausztrália

A Marree Man egyedülálló eset, mert a 20. század végén készült. Hossza körülbelül 4 km, és nehéz gépekkel készítették. A kezdetektől fogva világos volt, hogy a levegőből kell megtekinteni.

A mai napig nem tudni, ki és miért készítette. Vannak utalások arra, hogy land art művészek, a katonaság vagy magánkezdeményezések állnak mögötte, de egyik hipotézis sem nyert megerősítést. Ez egy olyan geoglif példája, amely a kezdetektől fogva a „műholdas korszak” terméke volt.

Turgay geoglifák – Kazahsztán

A Turgay régió geoglifáit 2007 után fedezték fel műholdas felvételek segítségével. Több mint 250 struktúrát tartalmaznak: földhalmokból épített kereszteket, köröket, vonalakat és négyzeteket.

A kormeghatározás nehéz, de egyes objektumok a neolitikumra vagy a korai vaskorra nyúlhatnak vissza. Eloszlásuk inkább a sztyeppei népek vándorlásával és a térszervezéssel, mint a letelepedéssel hozható összefüggésbe. Műholdas technológia nélkül ezek a struktúrák valószínűleg észrevétlenek maradtak volna.

Jordániai kőkörök

A jordániai kőkörök átmérője 200 és 600 méter között változik. Alacsony falakból épültek, amelyek a földről nézve nem feltűnőek. Csak a levegőből látható, milyen pontosan van kijelölve a kerületük.

Nincsenek kapuik vagy belső szerkezeteik, ami kizárja a védelmi vagy lakófunkciót. Jelentőségük továbbra is tisztázatlan. A legvalószínűbb értelmezések területi szimbólumokra vagy a tér rituális „szervezésére” utalnak.

Cerne Abbas óriás – Anglia

A Cerne Abbas óriás egy Dorsetben, egy mészkő domboldalba vésett alak. Magassága körülbelül 55 méter. Évekig bronzkori alkotásnak tartották, de a legújabb kormeghatározások szerint a korai középkorból származik.

Az alakot többször felújították, eltakarták és feltárták, ami megnehezíti értelmezését. Leggyakrabban a termékenység vagy a helyi hatalom szimbólumának tekintik. Ez egy példa az európai geoglifákra, amelyek évszázadok óta működnek a tájban, és jelentésük az egymást követő korszakokkal változik - írja a focus.pl.