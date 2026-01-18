Ez a római város a kulcs a Biblia megértéséhez

A ma látogatható kiterjedt régészeti park sok évnyi fáradságos ásatási munka eredménye. Ezek a munkálatok a helyet a feledésbe merült romokból a római közigazgatás megértésének egyik legfontosabb helyszínévé alakították át Júdeában. A Caesarea-ban tett felfedezések közül néhányat az Újszövetség eseményeinek történelmi kontextusára vonatkozó rendkívül meggyőző fizikai bizonyítékként üdvözölték - írja a focus.pl.

Júdea fővárosa az új leletek fényében

A város, amelyet Nagy Heródes szinte a semmiből épített fel, gyorsan a római tartomány közigazgatási központjává vált. Az ásatások szisztematikusan tárják fel a hatalom központját alkotó maradványokat: a kormányzó palotakomplexumát, katonai létesítményeket és bírósági épületeket fedeztek fel. Elrendezésük és jellegük megfelel az ókori leírásoknak, beleértve az Apostolok cselekedeteiben szereplőket is. Ez azért érdekes, mert megmutatja, hogyan működött az állami gépezet abban az időben, amikor a hagyomány szerint Pál apostolt két évig őrizetben tartották itt, várva a tárgyalását. 1961-ben egy úttörő felfedezést tettek.

Egy római színház feltárásán dolgozó olasz csapat egy mészkődarabra bukkant. A rajta található felirat Pontius Pilátust említette, aki Júdea prefektusának címét viselte, és Tiberius császárnak szentelte. Ez szenzációt keltett. Pilátus köve lett az első közvetlen régészeti bizonyíték, amely megerősítette ennek a vitatott evangéliumi alaknak a létezését. Fontos, hogy megerősítette hivatalos rangját és hivatali idejét is, ami jól egyezik a bibliai kronológiával. De Caesarea nem csak erről az egy kőről szól. A hatalmas mesterséges kikötő víz alatti kutatása feltárta a római mérnökök mesterségbeli tudását. Megerősítést nyert a speciális hidraulikus beton használata, amelyet Josephus már leírt.

Az Apostolok cselekedetei szerint Caesarea-ban keresztelte meg Péter a római százados Corneliust. Ez az esemény döntő jelentőségű volt a kereszténység zsidó közösségen túli terjedése szempontjából. A városban állomásozó katonai egységek jelenlétét a régészet is megerősítette, ami konkrét történelmi kontextust ad ennek a történetnek. A későbbi századokból származó leletek, például a 2. és 3. századi keresztény mozaikok és feliratok, szervezett közösség létezésére utalnak. A mozaikok néhány motívuma úgy tűnik, hogy Pál leveleiben tárgyalt témákat tükrözi, ami arra utal, hogy a város a korai teológiai gondolkodás aktív központja volt. Ez ellentmond azoknak az elméleteknek, amelyek jelentősen késleltetik a szervezett keresztény struktúrák megjelenését.

És még ha a város nem is nyújt „bizonyítékot” a hit igazságára vallási dimenziójában, mégis rendkívül értékes helyszín. Amit kínál, az rendkívül hasznos a történészek számára. Konkrét, anyagi kontextust biztosít az írott forrásokban leírt eseményekhez. Megmutatja, hogy az Újszövetség világa – kormányzóival, katonáival, kikötőivel és közigazgatási központjaival – nem irodalmi fantázia terméke volt, hanem a Római Birodalom valósága.