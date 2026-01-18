Boleyn Anna festménye „valójában egy másik királyi személyt ábrázol”

A National Portrait Gallery gyűjteményében található Boleyn Anna portréját valószínűleg azért festették, hogy bemutassa a VIII. Henrik vitatott második felesége és lányuk, aki I. Erzsébet lett, közötti jelentős hasonlóságokat.

A kutatók szerint a festményt, amelyet 1584-ben, Boleyn kivégzése után csaknem öt évtizeddel készítettek, kifejezetten úgy festették meg, hogy I. Erzsébetre hasonlítson, hogy ezzel további legitimitást adjanak Erzsébetnek, aki számos fenyegetéssel szembesült uralkodóként.

„Ez egyértelműen Anne Boleyn portréja, és a művész is ezt szándékozta. De ez több, mint puszta hasonlóság, mert politikai jelentőséget is hordoz” – mondta Dr. Owen Emmerson, a Boleyn család ősi otthonában, a Hever-kastélyban rendezett új kiállítás társkurátora. „Ez egy nagyon tudatos cselekedet, nem utólagosan történt. Megrendelésre készült – szándék áll mögötte. Célja van.”

„Ha megnézzük a keletkezésének körülményeit, ez egy igazán sorsdöntő pillanat volt Erzsébet uralkodása során. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedett rá a sok katolikus összeesküvés miatt, amelyek fenyegették uralmát” – mondta a The Independentnek.

„Kiközösítették, így a pápa engedélyt adott alattvalóinak, hogy kihívják és megdöntsék hatalmát, és ezt még tovább súlyosbítja az a tény, hogy már nem szülőképes korban van, nem házas... így nem remélhet a jövőben legitimitásának megerősítését.”

Azt mondta, hogy ebben az időben több Anne Boleyn-portréban is megjelent egy minta, amelyben különösen hasonlít lányára, ami Dr. Emmerson szerint egy ravasz lépés volt, hogy „a múltra tekintve próbálja megerősíteni trónigényét, és ezzel legitimitását”. Ez egy okos módszer erre” – mondta. Azért kell úgy kinéznie, mint ősei, mert édesanyját árulás és házasságtörés miatt kivégezték – széles körben terjedtek a pletykák, hogy ő (Erzsébet) nem VIII. Henrik lánya, ezért utólag úgy alakították ki, hogy Tudor-szerűnek tűnjön.

Anyja halála óta eltelt évtizedek ellenére I. Erzsébet szívesen használta a képeket propaganda célokra, mivel egyre nagyobb aggodalmak merültek fel trónja stabilitásával kapcsolatban.

„Ez nem volt gondosan megtervezett lépés” – mondta Dr. Emmerson. „Anne Boleyn nem tűnhet Tudor-nak – hiszen hozzáment egy Tudorhoz –, de ez nem lényeg. Ez egy nagyon vizuális módja annak, hogy megmutassák Erzsébet legitimitását.”

Szerinte a festményt valószínűleg az egyik udvaronc rendelte meg, hogy nyilvánosan mutassa ki hűségét Erzsébethez. „Ez egy nagyon merész módja annak, hogy kinyilvánítsa legitimitását” – mondta.

A 16. században az írástudás aránya alacsony volt, ezért a társadalmat különösen a vizuális nyelv vezérelte, így „sok képi ábrázolás portrékon keresztül történt”.

„Ezek nem voltak olcsó dolgok, meglehetősen drágák voltak.”

Az 1584-es festményt készítő művészt a gyöngyök festésének sajátos módja alapján azonosították.

Laurence Hendra művészettörténész, aki Philip Mould galériatulajdonos és tévés műsorvezetőnek dolgozik, több, ugyanazon művész által festett képet azonosított, elsősorban a gyöngyök ábrázolásában alkalmazott festékezésük alapján, és mivel nem ismert a nevük, „a gyöngyfestő” néven váltak ismertté.

Hendra felhívta Emmerson figyelmét erre a művészre, Anne Boleynről és Aragóniai Katalinról készült festményeire, amelyek szintén a Hever-kastélyban találhatók. Ekkor vette észre Emmerson először az anya-lánya hasonlóságot a festményeken.

A Hever Castle-ben 2026. február 11-én nyílik meg az azonos nevű kiállítás, amely Anne Boleynhez kapcsolódó műalkotások és tárgyak legnagyobb gyűjteményét mutatja be, amelyet valaha egy helyen állítottak ki.