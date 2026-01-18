A korai keresztények tetoválást készítettek csecsemők és gyermekek arcára

Tetoválásokat találtak több tucat mumifikált holttesten a Nílus-völgyben, ami arra utal, hogy az ókori núbiaiaknak nem volt idegen a testművészet. A kereszténység megjelenése után ezeket a mintákat nagyon feltűnő helyekre, például az arcra tetoválták, és kisgyerekek és csecsemők is kaptak tetoválást.

Korábban körülbelül 30 ősi tetovált személyt fedeztek fel Núbiában, amelyek közül a legkorábbiak körülbelül 4000 évvel ezelőttről származnak. Ez a szám azonban mára csaknem megduplázódott, miután a kutatók multispektrális képalkotással azonosítottak nehezen látható tetoválásokat további 27 múmián három különböző lelőhelyről.

Ezek az egyének i. e. 350-től i. sz. 1400-ig terjedő történelmi időszakot ölelnek fel, amelyben a kereszténység i. sz. 7. században megjelent az ókori Núbiában. A kutatók szerint ezt az átmenetet a tetoválások stílusának és elterjedtségének.

Ezen vallási átalakulás előtt a tetoválások szinte kizárólag nőkön voltak megtalálhatók, és általában diszkrétek voltak, valamint a kezeken és a testen helyezkedtek el. Ezek a korai minták főként keresztező mintákból vagy pontozott rombuszokból álltak, amelyek ismétlődő motívumokba voltak elrendezve.

A 7. századtól kezdve azonban a tetoválások sokkal elterjedtebbé váltak, és férfiak, nők és gyermekek testén is megjelentek. Például a szudáni Kulubnarti középkori temetőjében az öt múmia közül körülbelül egy tetoválásokkal volt díszítve.

A korábbi jelölésektől eltérően ezeket gyakran jól látható helyeken, például a homlokon, a halántékon és az arcánhelyezték el, és valószínűleg a keresztények megjelölésére szolgáltak. Ez a gyakorlat a középkor egészében folytatódott, és később Marco Polo is megfigyelte. A mai keresztények Egyiptomban, Szudánban és Etiópiában továbbra is keresztet tetoválnak a homlokukra, hogy megjelöljék vallási identitásukat.

Meglepő módon Kulubnarti-ban egyévesnél fiatalabb csecsemőn és egy 18 hónapos kisgyermeken is találtak arc tetoválásokra utaló nyomokat, bár ezeknek a jeleknek a pontos célja nem tisztázott. Például amellett, hogy ezek a csecsemők kereszténynek voltak megjelölve, a mintákat a fiatalok homlokára is felvitték, hogy súlyos betegségeket, például maláriát kezeljenek.

A tanulmány szerzői szerint a gyakori fejfájás a malária gyakori tünete, amely több ezer éve jelen van a Nílus-völgyben, és különösen halálos az öt év alatti gyermekek számára.

Lehetséges tehát, hogy ezeket a tetovált csecsemőket gyógyászati okokból tetoválták meg, amikor fejfájás tüneteit mutatták, bár ebben a szakaszban még nem világos, hogy valóban maláriában szenvedtek-e, vagy akár meg is haltak-e a betegségben - írja az IFLScience.