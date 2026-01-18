A bencések, Európa fekete szerzetesei

Ez a rend szerzetesekből, laikus testvérekből és apácákból áll, akik követik a Szent Benedek szabályzatát.

A Szent Benedek rend sorsa hosszú története során hullámzó volt. Alapítójának halála után évszázadokon át a rend virágzott Európában, és a középkorban Nyugat-Európa egyik fontos intézményévé vált. Ennek következtében kolostorai méretükben és gazdagságukban is növekedtek.

Elkerülhetetlenül szerzetesei dekadenssé váltak, ami később a rend hanyatlásához vezetett. A 16. századi protestáns reformáció súlyos csapást mért a bencésekre, és számukat jelentősen csökkentette. A 19. század vége felé megalakult a Benedek-konföderáció, amely a rend nemzetközi irányító testületeként működik.

A Szent Benedek-rend nevét Nursiai Szent Benedekről kapta, akit a bencések alapítójuknak tekintenek. Annak ellenére, hogy Szent Benedek nagy jelentőséggel bír Európa és a kereszténység történelmében, úgy tűnik, hogy kortársai alig írtak róla.

A szent életéről tudott információk nagy része I. Szent Gergely pápa Párbeszédek című művének II. könyvében található, amelyet feltehetően a 6. század végén, Szent Benedek halála után néhány évtizeddel írtak. A szerző szerint a szentről szóló információkat Szent Benedek négy tanítványától szerezte - írja az AncientOrigins.

Szent Benedek élete

Szent Benedek körülbelül 480-ban született Nursiában, Olaszországban, jómódú családban. Szülei római iskolákba küldték tanulni. Róma abban az időben hanyatlásnak indult, és átalakuláson ment keresztül: a császárok birodalmi városából a középkori pápák városává vált.

Rómában tartózkodása alatt Szent Benedek elviselhetetlennek találta a város lakóinak romlottságát, ezért először Enfide-be (a mai Affile) vonult vissza a Simbruini-hegységben, majd egy barlangba a Subiaco feletti sziklákban, az Abruzzi lábainál, körülbelül 40 mérföldre (64 kilométerre) Rómától keletre. Megemlíthető, hogy a világtól való elvonulás gyakorlata a keleti kereszténységben eredt, és több évszázaddal Szent Benedek születése előtt alakult ki. Mindenesetre a szent három évig egyedül élt a barlangjában, és Romanus, az egyik közeli kolostor szerzetese látta el élelemmel és szerzetesi ruhával.

Elszigeteltségének ellenére Szent Benedek szentségéről híres lett, és végül felkérték, hogy legyen egy kolostor apátja. Bár Szent Benedek megpróbálta megreformálni a kolostort, erőfeszítéseit ellenezték, és egy alkalommal még meg is próbálták megmérgezni. Ennek következtében a szent elhagyta a kolostort, és visszatért barlangjába.

Híre azonban tovább terjedt, és ezúttal az emberek hozzá jöttek, hogy tanítványai legyenek. Ennek eredményeként Szent Benedek 12 kolostort alapított, mindegyikben 12 szerzetessel, és ő maga gyakorolta az általános irányítást.

Sajnos Szent Benedeknek el kellett hagynia a területet, mert egy szomszédos pap intrikái zavarták. Mindazonáltal az általa alapított 12 kolostor továbbra is létezett.

A szent dél felé utazott, és több tanítványa is követte. A Monte Cassino csúcsán telepedtek le, egy dombon Cassino városától nyugatra, amely Rómától délkeletre, körülbelül 123 kilométerre található. Itt, 529-ben Szent Benedek megalapította a Monte Cassino apátságot, amelyet az első bencés kolostornak tartanak.

Az apátságot többször lerombolták és újjáépítették körülbelül 1500 éves története során. Utoljára a második világháború után építették újjá. A hírhedt monte cassinoi csata során, amely 1944-ben zajlott, a szövetségesek tévesen azt gyanították, hogy német csapatok rejtőznek az apátságban, ezért bombázták az épületet. Valójában az apátság menedéket nyújtott a civileknek, akik ott kerestek menedéket.

Visszatérve Szent Benedek történetéhez, a szent prédikációi eredményeként a környező régió lakosságát a pogányságtól a kereszténységre térítette. Szent Scholastica (a hagyomány szerint Szent Benedek ikertestvére) szintén Monte Cassino-ba jött, és nem messze testvére apátságától élt, mint egy apácakolostor vezetője.

A hagyomány szerint Szent Benedek 547 körül, március 21-én halt meg, és az általa alapított apátságban temették el. Később, 1220-ban III. Honorius pápa szentté avatta. 1964-ben VI. Pál pápa Európa védőszentjévé nyilvánította.

A bencések életmódja – A Szent Benedek-i szabályzat

A Szent Benedek-i szabályzat (latinul Regula Sancti Benedicti) Szent Benedek írta a Monte Cassino apátság 529-es alapítása után. A Szabály egy előszóból és 73 fejezetből áll, és Szent Benedek saját tapasztalatait tükrözi szerzetesként és apátként. Ezenkívül a Szabály tartalmazza Szent Benedek bölcsességét, amelyet régebbi szerzetesi hagyományokból merített, különösen a névtelen szerző által írt A Mester Szabályából.

A Szabály a szerzetesi élet különböző aspektusaival foglalkozik. Például az 1. fejezetben Szent Benedek a különböző típusú szerzetesekről beszél, majd a következő fejezetben kifejti azokat az értékeket, amelyekkel egy apátnak rendelkeznie kell. A 4. fejezetben 73 „jó cselekedetek eszköze” szerepel, amelyek nemcsak szerzetesekre, hanem bármely keresztény laikusra is alkalmazhatók. A 8–19. fejezetek a szentmisével kapcsolatos szabályokat tárgyalják.

A Szabályzat a kolostorban zajló világi ügyek napi lebonyolítását is figyelembe veszi. Például a 41. fejezetben szerepel, hogy a szerzetesek mikor kell étkezzenek, míg a 39. és 40. fejezetben az ételek és italok mennyiségével foglalkoznak.

Szent Benedek szabályzatának köszönhetően a Szent Benedek-rendi rend alapítójának tekintik, sőt egyesek a „nyugati keresztény szerzetesség atyjának” is nevezik. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a szentnek szándékában állt volna egy különálló szerzetesrendet alapítani. Ráadásul a szabályzatot kifejezetten a Monte Cassino-i szerzetesi közösségre szabták.

Kevesebb mint 50 évvel a Monte Cassino apátság alapítása után a betörő langobardok elpusztították. Ennek következtében a szerzetesek Rómába menekültek, ahol II. Pelagius pápa a Lateráni Szent János-bazilika melletti kolostorban szállásolta el őket. A szerzetesi közösség közel másfél évszázadig ott maradt, mivel az apátságot csak a 8. században építették újjá.

A szerzetesek római jelenlétének köszönhetően a Szabályzat több példánya is fennmaradt a római könyvtárakban. Ezenkívül a szerzetesek kereszténység központjában való tartózkodása is fontos szerepet játszhatott abban, hogy Szent Benedek szerzetességi „márkája” elterjedt Európa többi részén. A bencés szerzetesség népszerűségét tovább növelte I. Szent Gergely pápa Párbeszédei című műve, amelyben dicséri mind Szent Benedeket, mind a Szabályzatát.

A bencések missziója

Az első „külföldi misszió”, amelyet a római bencések kaptak, Anglia evangelizálása volt. A feladatot a kolostor priorja, Szent Ágoston (Canterbury-i) kapta, aki 495-ben 40 társával együtt Angliába indult. Szent Ágoston és társai Franciaországon keresztül utaztak, és mindenütt, ahol megálltak, hátrahagyták a bencés szerzetesség hagyományait.

Valószínű, hogy a szerzetesek néhány példányt a Szabályzatból is hátrahagytak, mivel a bencés szerzetesség a 7. század folyamán fokozatosan bevezetésre került az ország főbb kolostoraiba. Szent Ágoston és társai végül 597-ben érkeztek meg Angliába, és érkezésük után nem sokkal Canterburyben alapították az első bencés kolostort. Ezt röviddel később más kolostorok alapítása követte az egész szigeten.

A 8. század elejére az angol szerzetesek büszkélkedhettek azzal, hogy kizárólag Szent Benedek szabályzatát követték, ami őket az első „igazi bencés szerzetesekké” tette. Megemlíthető, hogy míg a bencés szerzetesség Franciaországban is terjedt, az ottani apátok a szabályzatot más szerzetesi atyák írásaival együtt alkalmazták.

A bencés szerzetesség azonban arra volt hivatott, hogy felváltsa a Nyugat-Európában gyakorolt egyéb szerzetesi hagyományokat. Ahogy Franciaország és Anglia esetében is látható, a régi kolostorok a szabályzatot egyidejűleg a új bencés kolostorok alapításával vették át. Idővel több száz bencés kolostor és több ezer szerzetes volt jelen számos különböző országban, bár őket csak a Szabály és Rómához való hűségük egyesítette.

Így Károly császár és utódja, Lajos a Jámbor támogatásával reformok kezdődtek a Szent Római Birodalomban, amelyek célja a birodalom kolostorainak egyesítése volt. 816/7-ben az anianai Szent Benedek vezette apátok zsinata kijelentette, hogy a Szent Benedek-szabály kötelező érvényű minden szerzetesre a Szent Római Birodalomban, amelynek területe magában foglalta a mai Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Svájcot, Németországot, valamint Olaszország és Ausztria egyes részeit. Így a birodalom egész területén egységessé vált a kolostorok szabályainak betartása.

A 9. századi reformok nemcsak egységet hoztak a bencések közé, hanem a királyi támogatásnak köszönhetően jelentősen növelték befolyásukat egész Európában. A bencés kolostorok ebből nagy hasznot húztak, és a kontinens vezető tudományos központjaivá, valamint a irodalom és a tudás tárházává váltak. A bencés kolostorokban gyűjtötték, őrizték és másolták kézzel a kéziratokat.

A bencések nagy vagyont is felhalmoztak, mivel a világi elit pártfogolta őket. A szerzetesek ilyen világi gazdagságból fakadó dekadencia negatívan hatott a bencésekre, és a rend a 12. század közepe táján hanyatlásnak indult.

A 13. században megalakult a ferences és a domonkos rend, ami tovább csökkentette a bencések befolyását Nyugat-Európában. Mindazonáltal a bencések továbbra is erős jelenlétet tartottak fenn Európában. Becslések szerint például a 14. század elején a bencéseknek körülbelül 37 000 kolostora volt.

A 16. században, a protestáns reformáció idején a bencések súlyos csapást szenvedtek. A kolostorok száma ekkor körülbelül 5000-re csökkent. Egyes országokban, például Dániában, Izlandon és Svédországban a rend a század közepére teljesen megszűnt, és a kolostorok vagyonát az egyes országok kormánya elkobozta.

Az angliai kolostorok ugyanazt a sorsot szenvedték el VIII. Henrik kolostorok felszámolása során, míg a franciaországi kolostorok a 18. századi francia forradalom áldozatai lettek. A bencések azonban továbbra is fennmaradtak a katolikus országokban, sőt virágzottak is. Ezenkívül 1581-ben portugál bencés szerzetesek Brazíliában megalapították az első európai határain kívüli bencés kolostort.

A 18. században a bencések új fenyegetéssel szembesültek, mivel az új filozófiai és politikai irányzatok a szerzetességet a társadalom fejlődését gátló, elmaradott és babonás hiedelmekként tekintették. Állítólag 1760 után néhány évtized alatt Európa kolostorainak több mint 95%-át szüntették meg a kormányok, vagy háborúk és forradalmak következtében pusztultak el.

A bencés szerzetességet azonban nem sikerült teljesen megsemmisíteni, sőt, a 19. század közepén újjáéledt. Ez az újjáéledés nemcsak Európában, hanem a világ más részein, például Észak- és Dél-Amerikában is bekövetkezett.

A 19. század vége felé XIII. Leó pápa megpróbálta valamilyen egységet teremteni ezek között a szétszórt kolostorok között (ahogyan több mint ezer évvel előtte Szent Benedek Aniane-ban). Ezért 1888. január 4-én megalapították a Sant’ Anselmo bencés főiskolát Róma Aventinus dombján. Öt évvel később a kollégium az újonnan létrehozott Benedek-konföderáció székhelye lett.

Ezenkívül a pápa létrehozta az apátprímás tisztséget, aki ennek az autonóm kongregációk szövetségének vezetőjeként szolgált. 2018-ban a Benedek-konföderáció körülbelül 7500 szerzetesből áll 400 kolostorban, valamint körülbelül 13 000 apácából és nővérből.