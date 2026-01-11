A régészek lenyűgöző felfedezéseket tettek, víz alatti labirintust találtak, valamint labirintust Indiában, kézzel fogható bizonyítékot találtak arra, hogy a rómaiak Indiával kereskedtek.

A tudósok sem láttak még ilyen lenyűgöző műemlékeket. A kutatóknak egyre több modern módszerük és eszközük van, amelyek lehetővé teszik, hogy lássuk, mi van elrejtve évszázadok óta a föld alatt, vagy a víz alatt.

Az Atlanti-óceán. A víz alatti fal idősebb, mint a piramisok

Az Atlanti-óceánon, Franciaország partjainál, a víz alatti régészek egy hatalmas gránitfalat találtak. 120 méteren át húzódik a víz alatt a Bretagne-i Sen sziget közelében (Franciaország nyugati partja). A fal egyértelműen ember alkotta, és mellette – több kisebb szerkezet található.

A legcsodálatosabb dolog az, hogy a fal több mint 7 ezer éves. Összehasonlításképpen: az egyiptomi piramisok körülbelül 4,5 ezer évesek. Vagyis a francia víz alatti falat olyan emberek építették, akik háromezer évvel korábban éltek, mint a fáraók.

Ez mit jelent? Végre megtalálták Atlantiszt? Vagy ezek valamilyen civilizációnak a romjai? Nem, a tudósok visszajuttatnak minket a földre (szó szerint és képletesen). Bár elismerik, hogy a látvány lenyűgöző. Az épület 5800 – 5300 közötti (egy másik összehasonlíthatás – a gízai piramisokat 2600 – 2300-ban építették).

Az a tény, hogy abban a korszakban, amikor a fal épült, a tengerszint észrevehetően alacsonyabb volt, mint most. És nem víz alatt építették (most 9 méter mélységben van), hanem a felszínén. Miért építhették? Talán csak azért, hogy megerősítsék a partot megvédve a viharoktól és a tengertől.

A felfedezés segít megérteni, hogyan éltek az ősi társadalmak – állítja Ivan Piler, a Nyugat-Bretagne-i Egyetem régészeti professzora, az International Journal of Water Archaeology egyik tanulmányának egyik szerzője. – Az akkori embernek elegendő technikai készsége és társadalmi szervezete volt ahhoz, hogy több tonna súlyú követ megmozgassanak, elszállítsanak és falat építsenek.

A tudósok a falat Brittany megalitikus (azaz hatalmas kövekből álló) szerkezeteivel hasonlítják össze – a történészek szerint az ősi időkben rituálék és szertartások helyszínein szolgáltak.

A fal létezéséről Yves Foke geológus számolt be 2017-ben. 2022-2024-ben a víz alatti régészek a Sen Island közelében dolgoztak, és megerősítették: igen, itt fal van!

„Senki sem számított arra, hogy ilyen jól megőrzött struktúrát lát egy ilyen zord tengeri környezetben” – mondta Foke.

Az Atlanti-óceán nem igazán szeretetteljes, sem a Földközi-tenger. Vihar, erős dagály és apály jellemzi.

Kína. A Nagy Fal legrégebbi része

A kínai fal a világ legnagyobb ősi szerkezete, az összes helyszín hossza összesen több mint 21 ezer km. Nemrégiben a kínai régészek felfedezték a fal legrégebbi részét.

A fal Shandong tartományban található, és a 8. században épült. Közel 650 km-re húzódik – Chanqing városától Qingdao-ig, a Sárga-tenger partján fekvő metropoliszig. Falvastagsága 10 és 30 méter között van.

Az ásatásokat a Shandong tartományi Kulturális Örökség és Régészeti Intézet kutatói végezték. A fal korának pontos meghatározásához a hagyományos radiokarbon kormeghatározás mellett az optikailag stimulált fluoreszkáló kormeghatározás módszerét is alkalmazták (ez lehetővé teszi, hogy megtudjuk, mikor látták utoljára az ásványi anyagok a fényt). Összehasonlította az eredményeket az írásos forrásokból származó adatokkal is. Most biztosak vagyunk benne, hogy a hatalmas fal védelmet nyújtott az ellenség és a nomádok ellen a Zhou-dinasztia alatt.

Sőt, mindössze másfél kilométerre a faltól, a régészek felfedezték Pinyun ősi városának romjait. A krónikák szerint ez a Qi királyság legfontosabb katonai központja, amely stratégiai szerepet játszott a kereskedelmi útvonalak és határok védelmében. A legvalószínűbb, hogy a fal ugyanabban a védelmi rendszerben épült.

Labirintus Indiában

Indiában, a tavalyi év végén, szintén váratlan felfedezést jelentettek be. Solapur környékén 15 sor kő labirintust találtak. Átmérője körülbelül 50 méter, és kora több mint 2 ezer év.

A történészek úgy vélik, hogy a labirintust nem Hindustan egyik ősi állama, hanem a rómaiak építették. A Római Birodalom aktívan kereskedett Indiával, az árukat szárazföldön és tengeren szállították. Indiától Rómáig – gyöngyök és szövetek, lime-ok és őszibarackok, fűszerek és ébenfa, Rómából – főleg ezüst és arany cserélt gazdát.

Római érméket találtak az indiai ásatások során. Az azonos államú Brahmapuri városában Maharashtra a Poseidon tenger istenének szobrát ásta ki egy csiszolt bronz tükörrel – egy másik bizonyíték a Földközi-tenger népének jelenlétére. A kereskedelem elérte a fénykort a dél-indiai Satavahan-dinasztia alatt, az első évszázadban.

Tehát: úgy tűnik, hogy a labirintusok egyfajta útjelző táblák voltak, amelyek segítettek az ősi kereskedőknek a távoli kontinensen való navigálásban, mondja Sachin Patil régész a Pune városában lévő Dean College-ból. A rómaiak India nyugati partjának kikötőibe érkeztek, és áruikkal tovább mentek, mélyen az országba:

„Aranyat és bort vittek magukkal, és fűszerekre, selyemre és indigó festékre cserélték őket” – mondja Patil.

Hasonló labirintusok, bár kisebbek, a modern Solapur, Satar és Sangli más helyein találhatók. A történészek azt sugallják, hogy volt egy kereskedelmi folyosó a nyugat, elsősorban Görögország és Róma, valamint kelet között. A labirintusokat korunk 1-3 évszázadának ősi érméken ábrázolják, teszi hozzá Patil.

A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a labirintusok nem azért voltak, hogy vándoroljanak bennük, hogy kiutat keressenek, hanem éppen ellenkezőleg: azért, hogy el ne tévedjenek az aranyukkal, értékes árujukkal együtt – írta meg a Sports.kz a KP.RU-ra hivatkozva.