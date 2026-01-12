Hogyan kezdtek el beszélni az emberek?

A Rockefeller Egyetem azonosította a NOVA1 gén egy új változatát, amely valószínűleg kulcsszerepet játszott az összetett beszédkészségünk kialakulásában, ami megkülönbözteti a Homo sapienst a neandervölgyiektől és a gyenyiszovaiaktól.

A génnek ez a verziója befolyásolja a hangképzést, és kizárólag a modern emberekben találták meg. Amikor NOVA1-et injektáltak egerekbe, ultrahangos hangjaik változásait rögzítették, ami arra utal, hogy a gén fontos szerepet játszik a nyelv evolúciójában.

Bár a FOXP2 génről ismert, hogy beszédzavarokkal hozható összefüggésbe, a neandervölgyieknél is megfigyelték egy hasonló variánst. A NOVA1 tanulmány kimutatta, hogy az I197V aminosav-szubsztitúció jelentős hatással lehetett az idegrendszer fejlődésére. A módosított egereknél eltérések mutatkoztak a hangképzésben, különösen a párzás során.

A neandervölgyi genomokkal való összehasonlítás megerősítette a NOVA1 emberi változatának egyediségét. Ez a felfedezés rávilágít azokra a genetikai tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a modern ember nyelvének és kultúrájának fejlődéséhez.