Mi mindent próbált ki Magyarország kedvenc királynéja?

Erzsébet királyné, vagyis Sisi, rendkívüli módon ügyelt a testére és a fizikai állóképességére. A 19. században ez szinte példátlan volt egy uralkodónő esetében.

Sisi sokat adott a testalkatára. Fontos volt számára a mindennapos edzés: tornázott, nyújtott, súlyzós és gyűrűs gyakorlatokat végzett. Ehhez minden körülményt próbáltak megteremteni. Több rezidenciáján (pl. a Hofburgban) külön edzőszobát alakíttatott ki számára. Mesterfokon őrizte a lovaglást. Európa-szerte híres volt róla. De a gyaloglás is nagy kedvence volt, gyakran napi több órát gyalogolt, akár hegyvidéken is.

Nagy hangsúlyt fektetett az étrendjére is. Extrém karcsú volt. A dereka kb. 50–55 cm volt, ezt megszállottan ellenőrizte is. Minimalista étkezéseket folytatott. Az étrendjében húslevesek, tojás, tej, narancs, gyakran csak folyékony táplálék volt. Időnként napokig szinte semmit nem evett.

Erzsébet királyné számára a mozgás lelki menekülés is volt a bécsi udvar kötöttségei elől. A test feletti kontrollt az önállóság és szabadság egyik formájának tekintette.

Ma már sok történész és orvos úgy látja, hogy Sisi életmódja túlzottan kényszeres volt, és az extrém diéták akár evészavarokra is utalhatnak. Ugyanakkor az tény, hogy megelőzte korát a tudatos testmozgás és fittség hangsúlyozásában.

Erzsébet királyné meglepően sokféle sportágat kipróbált és űzött – több olyat is, amelyek a 19. században szokatlannak vagy férfiasnak számítottak egy uralkodónő számára. A legnagyobb szenvedély a lovaglás volt, de vadászlovagláson rendszeresen részt vett.

A vívást is kipróbálta. Karddal és tőrrel is gyakorolt, ami gyorsaságot, fegyelmet és erőt adott neki Udvari körökben rendkívül megbotránkoztatónak számított, hogy Sisi ezt a sportágat is kipróbálta.

Egyik nagy kedvence a túrázás és a gyaloglás volt. Napi 20–30 km-es séták sem voltak ritkák. Hegyi túrákat teljesített az Alpokban és Korfun. Akkora volt a teherbírása, hogy gyakran kísérőit is kimerítette, idővel már úgy keresett kísérőt, hogy kibírják a túrázásait.

A tornát is kipróbálta. Gyűrűzés, nyújtás, saját testsúlyos gyakorlatok is rendszeresen szinesítették az edzését. Nagy hangsúlyt fektetett a has- és hátizmaira.

A tengeri és termálvizes úszást is kipróbálta. Akkoriban még ritka és merész tevékenység volt nők körében

Fiatalabb korában kedvelte a korcsolyázást. A bécsi és budapesti elit körében divatos sport volt

Nem rendszeresen, de alkalmanként Sisi az íjászatban is elmerült. Ez inkább szabadidős tevékenység volt számára, mint rendszeres sport. A koncentrációt és testtartást segítette