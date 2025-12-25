Mikor kezdtek el ruhát hordani az emberek?

A tudósok felfedezték, hogy a ruházat körülbelül 170 000 évvel ezelőtt jelent meg az embereknél, ami jelentős technológiai áttörést jelentett az Afrikából a hidegebb régiókba való vándorláshoz.

A ruházat közvetlen bizonyítékai, mint például a lyukas tűk, csak körülbelül 40 000 évvel ezelőtt jelentek meg, az állati bőr kaparására alkalmas eszközök pedig körülbelül 780 000 évvel ezelőttre nyúlnak vissza.

David Reed, a Floridai Természettudományi Múzeum munkatársa úgy döntött, hogy más megközelítést alkalmaz, és a tetveket tanulmányozta, amelyek evolúciós indikátorként szolgálhatnak. Mivel a testtetvek nem tudtak túlélni ruházat nélkül, tanulmányuk segített meghatározni a textíliák megjelenésének idővonalát.

Korábban Mark Stoneking genetikus a ruházat eredetét 107 000 évvel ezelőttre becsülte. Reed új adatai azonban egy korábbi dátumra utalnak. A ruházat megjelenésének ideje valószínűleg egybeesik az egyik jégkorszak zord körülményeivel – körülbelül 170 000 évvel ezelőtt.

A ruházat, más technológiákkal, mint például a tűzvédelem és az új vadászati ​​stratégiák, segített az ősi embereknek túlélni és boldogulni a klímaváltozás zord körülményei között.