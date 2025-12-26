Tíz órás exponálástól az azonnali fotóig

A fényképezés útja a 8 órás expozíciós idejű ónlemez-képtől a valós idejű 4K videókig elképesztő technológiai, művészi és társadalmi átalakulást jelentett.

Joseph Nicéphore Niépce a fényképezés úttörője

Ki volt Joseph Nicéphore Niépce?

Joseph Nicéphore Niépce (ejtsd: „Nisfor Njépsz”) 1765. március 7-én született Franciaországban, Chalon-sur-Saône városában. Eredetileg hivatalnok és katonatiszt volt, ám szenvedélyesen érdeklődött a tudományok, főleg a mechanika és a kémia iránt. Ő volt az első ember, aki tartós, maradandó képet készített a külvilágról fény segítségével, egy olyan eljárással, amit ő maga „heliográfiának” nevezett.

A heliográfia az első fénykép megszületése

Niépce célja az volt, hogy ne csak megfigyelje a világot, hanem rögzítse is azt gépi úton. Ebben az időben már létezett a camera obscura („sötétkamra”), amit a művészek használtak rajzsegédletként, de a képeket kézzel kellett lemásolni. Niépce azt akarta, hogy a kép önmagától rögzüljön.

Hogyan működött az eljárása?

Egy ónlemezt bevont bitumennel (júdeai aszfalttal), ami fény hatására megkeményedik.

Ezt a lemezt betette a camera obscura belsejébe, és órákon (akár 8 órán) át exponálta.

Ahol fény érte, ott a bitumen megkeményedett; ahol árnyék volt, ott puha maradt.

A puha részeket leválasztotta egy oldószerrel – így jött létre az első „fény-rajzolt” kép.

Az első fennmaradt fénykép: „Kilátás az ablakból” (1826)

Ez a történelmi jelentőségű kép a világ legelső fényképe, mely fennmaradt:

A kép címe: „View from the Window at Le Gras” (Kilátás az ablakból Le Gras városában).

1826 körül készült a Niépce családi birtokán.

Egy ólomlemezen maradt fenn, amit ma a texasi Harry Ransom Center őriz.

Érdekesség: A hosszú expozíciós idő miatt a fény napközben végigmozgott a jeleneten, így a nap mindkét oldalról megvilágította az épületeket ezért tűnik úgy, mintha több irányból lenne fény.

Későbbi együttműködés: Niépce és Daguerre

Bár Niépce volt az első, aki sikeres fényképet készített, sajnos életében nem vált híressé. 1829-ben társult egy másik francia feltalálóval, Louis Daguerre-rel, hogy továbbfejlesszék az eljárást.

Ám Niépce 1833-ban meghalt, mielőtt a módszerük tökéletesedett volna.

Daguerre később továbbfejlesztette az eljárást, és 1839-ben bemutatta a világnak a dagerrotípiát a fényképezés első iparilag sikeres formáját. A legtöbben őt tartják a fényképezés feltalálójának, ám Daguerre is mindig elismerte Niépce szerepét.

Öröksége

Niépce-t ma a fényképezés valódi feltalálójaként ismerik el.

Róla nevezték el a Niépce-díjat (Prix Niépce), amelyet évente adnak ki tehetséges francia fotósoknak.

A „Kilátás az ablakból” című fotó ma is zarándokhely a fotóművészet kedvelői számára.

Joseph Nicéphore Niépce munkája nélkül nem lenne se film, se digitális fényképezés, se Instagram. Az ő kitartása és kíváncsisága nyitotta meg az utat egy új művészeti és technológiai korszak előtt ahol a fény írja a képet.

Történeti áttekintés arról, hogyan fejlődött a fényképezés Joseph Nicéphore Niépce korától napjainkig:

A fényképezés fejlődése az 1820-as évektől napjainkig

1. Kezdetek (1826–1839) – A fotó megszületik

Joseph Nicéphore Niépce 1826 körül készíti el az első maradandó fényképet.

Az eljárás még rendkívül lassú volt (8-10 óra exponálási idő).

1839-ben Louis Daguerre bemutatja a dagerrotípiát gyorsabb, részletgazdagabb módszer, ahol az ezüstözött rézlemezen keletkezik kép.

Ezt tekintik a fényképezés hivatalos megszületésének évének.

2. Nedves kollódiumos eljárás (1850-es évek)

Frederick Scott Archer angol fotós kifejleszti a nedves lemezes eljárást.

Az üveg negatívot fényérzékeny vegyülettel (kollódiummal) vonják be, majd még nedvesen exponálják.

Sokkal gyorsabb és élesebb képeket eredményezett, de rendkívül kényelmetlen volt terepen használni, mivel a vegyszeres előkészítést is helyben kellett elvégezni.

3. Száraz lemezek (1870–1880-as évek)

Az üveg szárazlemezek már előre elkészíthetők voltak, és nem kellett azonnal előhívni őket.

Ez elindította a fényképezés tömegesebb elterjedését.

4. A film megjelenése – Kodak korszak (1888-tól)

George Eastman bemutatja az első tekercsfilmes kamerát: „You press the button, we do the rest” ezzel a szlogennel hirdette a Kodak fényképezőgépet.

Az emberek már nem üveg- vagy fémlapokra fotóztak, hanem rugalmas filmre.

A képeket visszaküldték előhívásra a fényképezés elérhetővé vált a nagyközönség számára is.

5. Színes fényképezés (1907–1935)

Autochrome Lumière (1907): az első kereskedelmileg kapható színes fotózási eljárás.

Kodachrome film (1935): az első igazán népszerű, kiváló minőségű színes film.

A második világháború után a színes fotózás fokozatosan elterjed a sajtóban, hirdetésekben, majd a családi fotózásban is.

6. Polaroid – azonnali fénykép (1947-től)

Edwin Land feltalálja az önelőhívó fényképet a Polaroid kamera néhány másodperc alatt előállítja a képet.

Hatalmas siker lett, főleg az 1970–80-as években.

7. A digitális forradalom (1990–2000-es évek)

Az első digitális kamerák az 1990-es évek elején jelennek meg.

A képek elektronikusan, nem filmen rögzülnek memóriakártyára menthetők.

A Nikon, Canon, Sony, Kodak vezető szerepet játszanak a DSLR (digitális tükörreflexes) kamerák fejlődésében.

8. Okostelefonok kora (2010-től)

A telefonok kamerái gyors fejlődésen mentek keresztül: ma már több lencsét, mesterséges intelligenciát, 4K vagy akár 8K videót támogatnak.

A fotózás tömegesedése új szintre lépett ma már naponta több milliárd fotó készül világszerte.

Alkalmazások (pl. Instagram, Snapchat, TikTok) révén a fotózás nemcsak technikai, hanem kulturális és társadalmi jelenséggé vált.

Összegzés – 200 év fejlődése egyetlen pillanatban

A fényképezés útja a 8 órás expozíciós idejű ónlemez-képtől a valós idejű 4K videókig elképesztő technológiai, művészi és társadalmi átalakulást jelentett.

A kezdeti cél „rögzíteni a valóságot” megmaradt, de a fényképezés ma már: