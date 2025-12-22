Nem adta fel és 20 év elutasítás után, egy kis cég mégis látott benne fantáziát

„A tudás csak akkor hasznos, ha megosztjuk.” – Chester Carlson szellemisége

Chester Carlson nem csupán egy találmányt adott a világnak, hanem forradalmasította a tudás megosztását és terjesztését. A fénymásoló lehetővé tette, hogy az információ gyorsan, olcsón és tömegesen terjedjen iskolákban, irodákban, kutatóintézetekben.

Ki volt Chester Carlson?

Teljes név: Chester Floyd Carlson

Született: 1906. február 8., Seattle, Washington, USA

Meghalt: 1968. szeptember 19., New York, USA

Foglalkozása: fizikus, szabadalmi ügyvivő, feltaláló

Legismertebb találmánya: a fénymásolás (xerográfia) technológiája, amely megalapozta a Xerox gépek elterjedését

A probléma: másolni lassú és drága volt

Carlson szabadalmi ügyvivőként dolgozott, és nap mint nap rengeteg dokumentumot kellett lemásolnia. Az 1930-as években a másolás:

lassú,

kézzel történő,

indigópapírral vagy szedéssel végzett folyamat volt,

és nem volt olcsó vagy kényelmes.

Carlson célja az volt, hogy egy gyors, megbízható és olcsó módszert találjon a dokumentumok sokszorosítására.

A találmány: a xerográfia elve

A „xerográfia” (görög eredetű szó: xeros = száraz, graphos = írás) egy száraz eljárás, amely elektrosztatikus töltés és fény segítségével hozza létre a másolatot.

Hogyan működik?

Egy fényérzékeny lemezt (általában szelén bevonatú) elektrosztatikusan feltöltenek. Erre a lemezre fény vetül a másolandó dokumentumról. A világos részek elveszítik a töltésüket, a sötétek megtartják azt. A por alakú festék (toner) csak a töltött (sötét) részekhez tapad. A képet papírra viszik, majd hő segítségével ráégetik ez a kész másolat.

Forradalmi újítás volt, mert nem kellett folyadék vagy vegyszer a másoláshoz száraz technológia volt, így gyors és tiszta működést tett lehetővé.

Az első sikeres másolat – 1938. október 22.

Carlson és asszisztense, Otto Kornei, egy laboratóriumban készítették el az első működő példányt.

A dokumentumra írt szöveg:

“10.-22.-38 ASTORIA”

Ez a nap számít a fénymásolás születésének.

Nehéz kezdet, senki sem hitt benne

20 évig (!) próbálta eladni a találmányát nagyvállalatoknak, mind elutasították (IBM, Kodak, General Electric).

A kritika: túl bonyolult, nem lesz rá igény.

A siker: a Haloid cég és a Xerox

Végül egy kis cég, a Haloid Company (fotópapír-gyártó) felfigyelt rá.

Közösen dolgoztak tovább, majd a cég nevet váltott:

Haloid Xerox → később Xerox Corporation

1959 – Megjelenik az első sikertermék:

Xerox 914: az első automatikus, irodai fénymásoló

Tudott lapokat behúzni, másolni, kidobni

Óriási siker lett egy évtized alatt több milliárd dolláros forgalom

Carlson és a vagyon sorsa

A Xerox sikere révén Carlson milliomos lett.

Ám a vagyona nagy részét jótékony célokra fordította, különösen: oktatás, polgárjogi mozgalmak, természettudományos kutatás támogatására.



Öröksége