Történelem
Ma is sokan használják Walter Hunt találmányait
A "mindennapok" feltalálóját az ötletelés éltette, a pénz nem érdekelte és nem is gazdagodott meg a találmányaiból
Walter Hunt a biztosítótű feltalálója és a hétköznapi zsenialitás megtestesítője
Ki volt Walter Hunt?
- Született: 1796. július 29., Martinsburg, New York, USA
- Meghalt: 1859. június 8., New York City
- Foglalkozása: feltaláló, mechanikus
- Leghíresebb találmánya: a biztosítótű (safety pin), 1849-ben
- Emellett több tucat más eszközt is feltalált, köztük:
- a varrógép első változatát,
- tolltartókat,
- tűzoltókészüléket,
- utcai csengőt,
- körömreszelőt,
- és bicikliféket.
A biztosítótű születése egy adósság törlesztéséből
A legenda szerint Walter Hunt 1849-ben csupán 15 dollárral tartozott egy ismerősének és valamilyen gyorsan eladható ötletre volt szüksége. Leült, és három óra alatt megalkotta a biztosítótű prototípusát.
Mi volt benne az újítás?
- A biztosítótű alapja egy fém huzalból hajlított rugómechanizmus,
- hegyes vége zárva van, így biztonságosabb volt, mint a korábbi nyitott tűk,
- rugós feszítés miatt önzáró, tehát nem nyílik ki véletlenül,
- könnyű volt előállítani és használni.
Szabadalom:
- 1849. április 10-én nyújtotta be a szabadalmat:
US Patent No. 6281 – „Improvement in the Safety Pin”
Mi lett a találmány sorsa?
- Hunt 10 évre eladta a szabadalmat egy W.R. Grace nevű vállalkozónak 400 dollárért, ez akkoriban szép pénz volt, de összehasonlíthatatlan a későbbi haszonnal.
- A biztosítótűt hamarosan széles körben gyártani kezdték ruházat, pelenkázás, elsősegély, divat stb. célokra.
Ez lett a világ egyik legelterjedtebb és legpraktikusabb használati tárgya.
Egyéb találmánya is megelőzte a korát
Walter Hunt valóságos ötletgyár volt. Bár kevés találmánya hozott neki nagy vagyont, mégis:
Fontosabb találmányai:
- Varrógép (1833):
- A világ első láncöltéses varrógépét alkotta meg.
- Nem szabadalmaztatta, mert attól tartott, hogy a varrónők elveszítik a munkájukat.
- Évekkel később Elias Howe és Isaac Singer saját változatokat készítettek, sokkal nagyobb sikerrel.
- Sörétes fegyver, biciklifék, rugós zár, csengőrendszer, filctoll-prototípus stb.
- Sok találmánya megelőzte saját korát vagy alapjául szolgált mások későbbi fejlesztéseinek.
Miért nem lett híres vagy gazdag?
- Hunt sosem volt üzletember.
- Gyakran eladta szabadalmait olcsón vagy nem is kérvényezett szabadalmat.
- Nem törődött a hosszú távú üzleti sikerrel őt a feltalálás öröme motiválta, nem a pénz.
Öröksége
- Walter Hunt ma a „mindennapok feltalálójaként” ismert.
- A biztosítótű máig változatlan formában létezik ez ritka bármilyen technológiánál.
- A feltalálói kreativitás szimbólumává vált: egy egyszerű ötlet, ami forradalmasította a mindennapokat.
Walter Hunt nem volt a rivaldafény embere, de találmányai csendes forradalmat indítottak el. A biztosítótű zseniálisan egyszerű, mégis máig használatos. Igazi példája annak, hogy egy jó ötlet ha szerény is örökre nyomot hagy a világban.
„A biztosítótű nem csak egy tű. Ez egy ötlet, ami a zsebünkben él.”— Walter Hunt öröksége