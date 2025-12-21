2025. december 21., vasárnap

Előd

Történelem

Ma is sokan használják Walter Hunt találmányait

A "mindennapok" feltalálóját az ötletelés éltette, a pénz nem érdekelte és nem is gazdagodott meg a találmányaiból

Dömök Ágnes
 2025. december 21. vasárnap. 19:17
Walter Hunt nem volt a rivaldafény embere, de találmányai csendes forradalmat indítottak el. A biztosítótű zseniálisan egyszerű, mégis máig használatos. Igazi példája annak, hogy egy jó ötlet ha szerény is örökre nyomot hagy a világban.

„A biztosítótű nem csak egy tű. Ez egy ötlet, ami a zsebünkben él”— Walter Hunt öröksége.

A biztosítótű máig változatlan formában létezik, ez ritka bármilyen technológiánál
Walter Hunt a biztosítótű feltalálója és a hétköznapi zsenialitás megtestesítője

Ki volt Walter Hunt?

  • Született: 1796. július 29., Martinsburg, New York, USA
  • Meghalt: 1859. június 8., New York City
  • Foglalkozása: feltaláló, mechanikus
  • Leghíresebb találmánya: a biztosítótű (safety pin), 1849-ben
  • Emellett több tucat más eszközt is feltalált, köztük:
    • a varrógép első változatát,
    • tolltartókat,
    • tűzoltókészüléket,
    • utcai csengőt,
    • körömreszelőt,
    • és bicikliféket.

A biztosítótű születése egy adósság törlesztéséből

A legenda szerint Walter Hunt 1849-ben csupán 15 dollárral tartozott egy ismerősének és valamilyen gyorsan eladható ötletre volt szüksége. Leült, és három óra alatt megalkotta a biztosítótű prototípusát.

Mi volt benne az újítás?

  • A biztosítótű alapja egy fém huzalból hajlított rugómechanizmus,
  • hegyes vége zárva van, így biztonságosabb volt, mint a korábbi nyitott tűk,
  • rugós feszítés miatt önzáró, tehát nem nyílik ki véletlenül,
  • könnyű volt előállítani és használni.

Szabadalom:

  • 1849. április 10-én nyújtotta be a szabadalmat:
    US Patent No. 6281 – „Improvement in the Safety Pin”

Mi lett a találmány sorsa?

  • Hunt 10 évre eladta a szabadalmat egy W.R. Grace nevű vállalkozónak 400 dollárért, ez akkoriban szép pénz volt, de összehasonlíthatatlan a későbbi haszonnal.
  • A biztosítótűt hamarosan széles körben gyártani kezdték ruházat, pelenkázás, elsősegély, divat stb. célokra.

Ez lett a világ egyik legelterjedtebb és legpraktikusabb használati tárgya.

Egyéb találmánya is megelőzte a korát

Walter Hunt valóságos ötletgyár volt. Bár kevés találmánya hozott neki nagy vagyont, mégis:

Fontosabb találmányai:

  • Varrógép (1833):
    • A világ első láncöltéses varrógépét alkotta meg.
    • Nem szabadalmaztatta, mert attól tartott, hogy a varrónők elveszítik a munkájukat.
    • Évekkel később Elias Howe és Isaac Singer saját változatokat készítettek, sokkal nagyobb sikerrel.
  • Sörétes fegyver, biciklifék, rugós zár, csengőrendszer, filctoll-prototípus stb.
    • Sok találmánya megelőzte saját korát vagy alapjául szolgált mások későbbi fejlesztéseinek.

Miért nem lett híres vagy gazdag?

  • Hunt sosem volt üzletember.
  • Gyakran eladta szabadalmait olcsón vagy nem is kérvényezett szabadalmat.
  • Nem törődött a hosszú távú üzleti sikerrel őt a feltalálás öröme motiválta, nem a pénz.

Öröksége

  • Walter Hunt ma a „mindennapok feltalálójaként” ismert.
  • A biztosítótű máig változatlan formában létezik ez ritka bármilyen technológiánál.
  • A feltalálói kreativitás szimbólumává vált: egy egyszerű ötlet, ami forradalmasította a mindennapokat.

