Ma is sokan használják Walter Hunt találmányait

„A biztosítótű nem csak egy tű. Ez egy ötlet, ami a zsebünkben él”— Walter Hunt öröksége.

Walter Hunt nem volt a rivaldafény embere, de találmányai csendes forradalmat indítottak el. A biztosítótű zseniálisan egyszerű, mégis máig használatos. Igazi példája annak, hogy egy jó ötlet ha szerény is örökre nyomot hagy a világban.

A biztosítótű máig változatlan formában létezik, ez ritka bármilyen technológiánál

Walter Hunt a biztosítótű feltalálója és a hétköznapi zsenialitás megtestesítője

Ki volt Walter Hunt?

Született: 1796. július 29., Martinsburg, New York, USA

Meghalt: 1859. június 8., New York City

Foglalkozása: feltaláló, mechanikus

Leghíresebb találmánya: a biztosítótű (safety pin), 1849-ben

Emellett több tucat más eszközt is feltalált, köztük: a varrógép első változatát, tolltartókat, tűzoltókészüléket, utcai csengőt, körömreszelőt, és bicikliféket.



A biztosítótű születése egy adósság törlesztéséből

A legenda szerint Walter Hunt 1849-ben csupán 15 dollárral tartozott egy ismerősének és valamilyen gyorsan eladható ötletre volt szüksége. Leült, és három óra alatt megalkotta a biztosítótű prototípusát.

Mi volt benne az újítás?

A biztosítótű alapja egy fém huzalból hajlított rugómechanizmus,

hegyes vége zárva van, így biztonságosabb volt, mint a korábbi nyitott tűk,

rugós feszítés miatt önzáró, tehát nem nyílik ki véletlenül,

könnyű volt előállítani és használni.

Szabadalom:

1849. április 10-én nyújtotta be a szabadalmat:

US Patent No. 6281 – „Improvement in the Safety Pin”

Mi lett a találmány sorsa?

Hunt 10 évre eladta a szabadalmat egy W.R. Grace nevű vállalkozónak 400 dollárért, ez akkoriban szép pénz volt, de összehasonlíthatatlan a későbbi haszonnal.

A biztosítótűt hamarosan széles körben gyártani kezdték ruházat, pelenkázás, elsősegély, divat stb. célokra.

Ez lett a világ egyik legelterjedtebb és legpraktikusabb használati tárgya.

Egyéb találmánya is megelőzte a korát

Walter Hunt valóságos ötletgyár volt. Bár kevés találmánya hozott neki nagy vagyont, mégis:

Fontosabb találmányai:

Varrógép (1833): A világ első láncöltéses varrógépét alkotta meg. Nem szabadalmaztatta, mert attól tartott, hogy a varrónők elveszítik a munkájukat. Évekkel később Elias Howe és Isaac Singer saját változatokat készítettek, sokkal nagyobb sikerrel.

Sörétes fegyver, biciklifék, rugós zár, csengőrendszer, filctoll-prototípus stb. Sok találmánya megelőzte saját korát vagy alapjául szolgált mások későbbi fejlesztéseinek.



Miért nem lett híres vagy gazdag?

Hunt sosem volt üzletember.

Gyakran eladta szabadalmait olcsón vagy nem is kérvényezett szabadalmat.

Nem törődött a hosszú távú üzleti sikerrel őt a feltalálás öröme motiválta, nem a pénz.

Öröksége

Walter Hunt ma a „mindennapok feltalálójaként” ismert.

A biztosítótű máig változatlan formában létezik ez ritka bármilyen technológiánál.

A feltalálói kreativitás szimbólumává vált: egy egyszerű ötlet, ami forradalmasította a mindennapokat.

Walter Hunt nem volt a rivaldafény embere, de találmányai csendes forradalmat indítottak el. A biztosítótű zseniálisan egyszerű, mégis máig használatos. Igazi példája annak, hogy egy jó ötlet ha szerény is örökre nyomot hagy a világban.

„A biztosítótű nem csak egy tű. Ez egy ötlet, ami a zsebünkben él.”— Walter Hunt öröksége