Kit hívnak a „radioaktivitás nagyasszonyának”?

Marie Curie nemcsak a radioaktivitás anyja, hanem a tudomány és bátorság szimbóluma is. Nőként a tudományos világ csúcsára jutott, nemzetközi tekintélyt szerzett, és a munkája alapjaiban változtatta meg az orvoslást, fizikát és kémiát.

Rövid életrajz

Teljes neve: Marie Skłodowska-Curie

Született: 1867. november 7., Varsó, Lengyelország

Meghalt: 1934. július 4., Franciaország

Nemzetisége: lengyel származású, francia állampolgár

Foglalkozás: fizikus, kémikus, egyetemi tanár, kutató

Marie Curie minden idők egyik legnagyobb tudósa, a radioaktivitás kutatásának megalapozója, és a tudományos áttörések úttörője ráadásul nőként egy olyan korban, amikor a tudományos világ szinte kizárólag férfiakból állt.

A tudományos pályafutás kezdete

Marie Skłodowska neve már diákként ismert volt Varsóban szenvedélyesen érdeklődött a matematika és fizika iránt.

Az orosz uralom alatt álló Lengyelországban nőként nem tanulhatott egyetemen, ezért titkos női „repülő egyetemeken” vett részt.

24 évesen Párizsba költözött, ahol beiratkozott a Sorbonne-ra, és kiváló eredménnyel végzett fizikából és matematikából. Pierre Curie és a nagy tudományos páros

1895-ben feleségül ment Pierre Curie fizikushoz nemcsak házastársak, hanem kutatótársak is lettek.

Együtt kezdtek dolgozni a radioaktív sugárzások vizsgálatán, Henri Becquerel korábbi felfedezései alapján.

Főbb tudományos eredményei

1. A radioaktivitás elnevezése és kutatása

Marie Curie volt az első, aki használta a „radioaktivitás” (radioactivité) kifejezést.

Felfedezte, hogy bizonyos elemek (pl. urán, tórium) önmaguktól bocsátanak ki sugárzást, anélkül, hogy külső hatás érné őket.

2. Új kémiai elemek felfedezése

Marie és Pierre Curie 1902-ben két új elemet fedeztek fel:

Polónium (a nevét Marie hazájáról, Lengyelországról „Polonia” kapta)

Rádium különösen erősen sugárzó elem, orvosi célokra is használták

A felfedezésekhez több tonna uránércet kellett feldolgozniuk saját, primitív laboratóriumukban. Ez fizikailag is embert próbáló munka volt.

Díjak és elismerések

Marie Curie a történelemben az első személy, aki két különböző tudományágban kapott Nobel-díjat:

1903 – Nobel-díj fizikából Megosztva Pierre Curie-vel és Henri Becquerellel a radioaktivitás kutatásáért 1911 – Nobel-díj kémiából A rádium és polónium felfedezéséért és a radioaktív elemek tiszta formában történő előállításáért

Ő volt az első nő, aki Nobel-díjat nyert, és az egyetlen nő, aki két különböző tudományterületen is megkapta.

A Curie-örökség: tudomány, emberiség, példakép

Hozzájárulása az orvostudományhoz

Az I. világháború alatt mobil röntgenegységeket szervezett, amelyeket „kis Curie-knak” neveztek. Ezekkel a frontvonalon is lehetett sebesülteket diagnosztizálni.

Több mint miliók életét segítette megmenteni közvetve a sugárzástechnika orvosi alkalmazásával (pl. daganatterápia).

Tudományos öröksége

Lánya, Irène Joliot-Curie is Nobel-díjas lett az első és egyetlen Nobel-díjas anya-lánya páros.

Férjével közösen alapították meg a Radium Intézetet (ma Curie Intézet), amely ma is fontos rákkutató központ.

Tragikus halála A sugárzással való hosszú távú érintkezés hatásai akkor még ismeretlenek voltak.

Marie Curie gyakran védőfelszerelés nélkül dolgozott erősen radioaktív anyagokkal.

1934-ben halt meg aplasticus anémiában, amit valószínűleg a sugárzás okozott.

Jegyzetei és személyes tárgyai a mai napig radioaktívak, és csak speciális védőfelszereléssel kezelhetők.

Története egy inspiráció:

a tudásvágy,

a kitartás,

és a tudomány iránti elkötelezettség erejéről.