Történelem

Kit hívnak a „radioaktivitás nagyasszonyának”?

Marie Curie minden idők egyik legnagyobb tudósa, a radioaktivitás kutatásának megalapozója

Dömök Ágnes
 2025. december 27. szombat. 0:06
Marie Curie nemcsak a radioaktivitás anyja, hanem a tudomány és bátorság szimbóluma is. Nőként a tudományos világ csúcsára jutott, nemzetközi tekintélyt szerzett, és a munkája alapjaiban változtatta meg az orvoslást, fizikát és kémiát.

Fotó: NorthFoto

Marie Curie a tudomány úttörő hölgye és a radioaktivitás nagyasszonya

Rövid életrajz

  • Teljes neve: Marie Skłodowska-Curie
  • Született: 1867. november 7., Varsó, Lengyelország
  • Meghalt: 1934. július 4., Franciaország
  • Nemzetisége: lengyel származású, francia állampolgár
  • Foglalkozás: fizikus, kémikus, egyetemi tanár, kutató

Marie Curie minden idők egyik legnagyobb tudósa, a radioaktivitás kutatásának megalapozója, és a tudományos áttörések úttörője ráadásul nőként egy olyan korban, amikor a tudományos világ szinte kizárólag férfiakból állt.

A tudományos pályafutás kezdete

  • Marie Skłodowska neve már diákként ismert volt Varsóban szenvedélyesen érdeklődött a matematika és fizika iránt.
  • Az orosz uralom alatt álló Lengyelországban nőként nem tanulhatott egyetemen, ezért titkos női „repülő egyetemeken” vett részt.
  • 24 évesen Párizsba költözött, ahol beiratkozott a Sorbonne-ra, és kiváló eredménnyel végzett fizikából és matematikából.

Pierre Curie és a nagy tudományos páros

  • 1895-ben feleségül ment Pierre Curie fizikushoz nemcsak házastársak, hanem kutatótársak is lettek.
  • Együtt kezdtek dolgozni a radioaktív sugárzások vizsgálatán, Henri Becquerel korábbi felfedezései alapján.

Főbb tudományos eredményei

1. A radioaktivitás elnevezése és kutatása

  • Marie Curie volt az első, aki használta a „radioaktivitás” (radioactivité) kifejezést.
  • Felfedezte, hogy bizonyos elemek (pl. urán, tórium) önmaguktól bocsátanak ki sugárzást, anélkül, hogy külső hatás érné őket.

2. Új kémiai elemek felfedezése

Marie és Pierre Curie 1902-ben két új elemet fedeztek fel:

  • Polónium (a nevét Marie hazájáról, Lengyelországról „Polonia” kapta)
  • Rádium különösen erősen sugárzó elem, orvosi célokra is használták

A felfedezésekhez több tonna uránércet kellett feldolgozniuk saját, primitív laboratóriumukban. Ez fizikailag is embert próbáló munka volt.

Díjak és elismerések

Marie Curie a történelemben az első személy, aki két különböző tudományágban kapott Nobel-díjat:

  1. 1903 – Nobel-díj fizikából
    • Megosztva Pierre Curie-vel és Henri Becquerellel a radioaktivitás kutatásáért
  2. 1911 – Nobel-díj kémiából
    • A rádium és polónium felfedezéséért és a radioaktív elemek tiszta formában történő előállításáért

Ő volt az első nő, aki Nobel-díjat nyert, és az egyetlen nő, aki két különböző tudományterületen is megkapta.

A Curie-örökség: tudomány, emberiség, példakép

Hozzájárulása az orvostudományhoz

  • Az I. világháború alatt mobil röntgenegységeket szervezett, amelyeket „kis Curie-knak” neveztek. Ezekkel a frontvonalon is lehetett sebesülteket diagnosztizálni.
  • Több mint miliók életét segítette megmenteni közvetve a sugárzástechnika orvosi alkalmazásával (pl. daganatterápia).

Tudományos öröksége

  • Lánya, Irène Joliot-Curie is Nobel-díjas lett az első és egyetlen Nobel-díjas anya-lánya páros.
  • Férjével közösen alapították meg a Radium Intézetet (ma Curie Intézet), amely ma is fontos rákkutató központ.

Tragikus halála

  • A sugárzással való hosszú távú érintkezés hatásai akkor még ismeretlenek voltak.
  • Marie Curie gyakran védőfelszerelés nélkül dolgozott erősen radioaktív anyagokkal.
  • 1934-ben halt meg aplasticus anémiában, amit valószínűleg a sugárzás okozott.
  • Jegyzetei és személyes tárgyai a mai napig radioaktívak, és csak speciális védőfelszereléssel kezelhetők.

Marie Curie nemcsak a radioaktivitás anyja, hanem a tudomány és bátorság szimbóluma is. Nőként a tudományos világ csúcsára jutott, nemzetközi tekintélyt szerzett, és a munkája alapjaiban változtatta meg az orvoslást, fizikát és kémiát.

Története egy inspiráció:
a tudásvágy,
a kitartás,
és a tudomány iránti elkötelezettség erejéről.

