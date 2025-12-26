Történelem
John Gorrie a mesterséges hűtés úttörője és a hűtőgép feltalálója
Orvosi háttér és a hűtés szükségessége
Ki volt John Gorrie?
- Született: 1803. október 3., Charleston, Dél-Karolina, USA
- Meghalt: 1855. június 29., Apalachicola, Florida
- Foglalkozása: orvos, feltaláló, közegészségügyi reformer
- Leghíresebb találmánya: az első mesterséges hűtőgép (mechanikus jegesítő gép), amely megalapozta a modern légkondicionálás és hűtés technológiáját.
John Gorrie orvosként dolgozott Florida forró és párás éghajlatú partvidéki városában, Apalachicolában. Gyakran kezelt maláriás és sárgalázas betegeket, és az volt a megfigyelése, hogy:
- a magas hőmérséklet súlyosbítja a betegségeket,
- hűvös, friss levegő javítja a betegek állapotát.
Akkoriban nem létezett légkondicionálás, így Gorrie kísérletezni kezdett mesterséges hűtéssel, hogy a betegei kórtermeit hűvösebbé tegye.
A találmány mesterséges jegesítő gép
Gorrie célja az volt, hogy jégtömböket állítson elő gépi úton, és azokat használja a levegő hűtésére.
A gép működési elve:
- Légsűrítést és tágítást alkalmazott:
- a levegőt összenyomta (sűrítette), ezzel felmelegítette, majd
- hirtelen kitágította, amitől lehűlt (ez a folyamat az adiabatikus expanzió).
- A lehűlt levegő segítségével képes volt vizet fagyasztani, és jégtömböket előállítani.
Ez volt a világ első olyan gépe, amely mesterségesen állított elő jeget, anélkül, hogy természetes forrásból (pl. tó, északi jég) szállították volna.
A szabadalom
- 1851. május 6-án Gorrie megkapta az USA 8080. számú szabadalmát a jegesítő gépre.
- Ezzel hivatalosan is a hűtőgép feltalálójának számít.
Kudarc és elutasítás
Sajnálatos módon Gorrie találmánya nem váltott ki azonnali elismerést:
- A közvélemény és az üzleti világ szkeptikus volt, nem hittek benne.
- A természetes jéggel kereskedő cégek (különösen az északi államokból) ellene kampányoltak, mivel konkurenciát láttak benne.
- Támogatója, egy New York-i vállalkozó, meghalt, mielőtt a gépet piacra dobták volna.
- Gorrie elszegényedett és elszigetelődött, végül megtört emberként halt meg 1855-ben.
Gorrie öröksége úttörő volt, akit megelőzött a kora
Bár élete során nem sikerült elismertetnie találmányát, John Gorrie munkája megalapozta:
- a modern hűtőgépek,
- légkondicionálók,
- ipari jéggyártók,
- és az élelmiszerhűtési rendszerek kifejlesztését.
Ma már mesterséges hűtés nélkül elképzelhetetlen lenne:
- a kórházak működése,
- az élelmiszeripar,
- a gyógyszeripar,
- a klímatechnika,
- vagy éppen a szállítás-logisztika.
Elismerések és emlékezet
Halála után évtizedekkel később Gorrie-t elismerték:
- Floridai emlékműve a John Gorrie Museum State Park (Apalachicola)
- Szobra a Washingtoni Capitoliumban is áll Florida állam képviseletében
- Az amerikai légkondicionáló és hűtéstechnikai szakma úttörőként tiszteli
- Róla neveztek el iskolát, utcát, szakképző központot, sőt klíma- és orvostechnikai díjat is
John Gorrie egy orvosból lett feltaláló, aki a betegek kényelméért és gyógyulásáért alkotta meg a világ első mesterséges hűtőrendszerét. Bár életében nem ismerték el, halála után neve örökre beíródott a tudomány történetébe.
„A jövő nem mindig a jelen elismerésével kezdődik.” – Gorrie példája azt mutatja: a legnagyobb újítók néha csak haláluk után kapják meg a nekik járó tiszteletet.