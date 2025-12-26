John Gorrie a mesterséges hűtés úttörője és a hűtőgép feltalálója

2025. december 26., péntek

Történelem

Orvosi háttér és a hűtés szükségessége

Dömök Ágnes
 2025. december 26. péntek. 22:17
John Gorrie egy orvosból lett feltaláló, aki a betegek kényelméért és gyógyulásáért alkotta meg a világ első mesterséges hűtőrendszerét. Bár életében nem ismerték el, halála után neve örökre beíródott a tudomány történetébe.

John Gorrie gépe, mesterségesen állított elő jeget és ezzel a hűtőgép feltalálójának számít
Fotó: AI által generált grafikai illusztráció

Ki volt John Gorrie?

  • Született: 1803. október 3., Charleston, Dél-Karolina, USA
  • Meghalt: 1855. június 29., Apalachicola, Florida
  • Foglalkozása: orvos, feltaláló, közegészségügyi reformer
  • Leghíresebb találmánya: az első mesterséges hűtőgép (mechanikus jegesítő gép), amely megalapozta a modern légkondicionálás és hűtés technológiáját.

John Gorrie orvosként dolgozott Florida forró és párás éghajlatú partvidéki városában, Apalachicolában. Gyakran kezelt maláriás és sárgalázas betegeket, és az volt a megfigyelése, hogy:

  • a magas hőmérséklet súlyosbítja a betegségeket,
  • hűvös, friss levegő javítja a betegek állapotát.

Akkoriban nem létezett légkondicionálás, így Gorrie kísérletezni kezdett mesterséges hűtéssel, hogy a betegei kórtermeit hűvösebbé tegye.

A találmány mesterséges jegesítő gép

Gorrie célja az volt, hogy jégtömböket állítson elő gépi úton, és azokat használja a levegő hűtésére.

A gép működési elve:

  • Légsűrítést és tágítást alkalmazott:
    • a levegőt összenyomta (sűrítette), ezzel felmelegítette, majd
    • hirtelen kitágította, amitől lehűlt (ez a folyamat az adiabatikus expanzió).
  • A lehűlt levegő segítségével képes volt vizet fagyasztani, és jégtömböket előállítani.

Ez volt a világ első olyan gépe, amely mesterségesen állított elő jeget, anélkül, hogy természetes forrásból (pl. tó, északi jég) szállították volna.

A szabadalom

  • 1851. május 6-án Gorrie megkapta az USA 8080. számú szabadalmát a jegesítő gépre.
  • Ezzel hivatalosan is a hűtőgép feltalálójának számít.

Kudarc és elutasítás

Sajnálatos módon Gorrie találmánya nem váltott ki azonnali elismerést:

  • A közvélemény és az üzleti világ szkeptikus volt, nem hittek benne.
  • A természetes jéggel kereskedő cégek (különösen az északi államokból) ellene kampányoltak, mivel konkurenciát láttak benne.
  • Támogatója, egy New York-i vállalkozó, meghalt, mielőtt a gépet piacra dobták volna.
  • Gorrie elszegényedett és elszigetelődött, végül megtört emberként halt meg 1855-ben.

Gorrie öröksége úttörő volt, akit megelőzött a kora

Bár élete során nem sikerült elismertetnie találmányát, John Gorrie munkája megalapozta:

  • a modern hűtőgépek,
  • légkondicionálók,
  • ipari jéggyártók,
  • és az élelmiszerhűtési rendszerek kifejlesztését.

Ma már mesterséges hűtés nélkül elképzelhetetlen lenne:

  • a kórházak működése,
  • az élelmiszeripar,
  • a gyógyszeripar,
  • a klímatechnika,
  • vagy éppen a szállítás-logisztika.

Elismerések és emlékezet

Halála után évtizedekkel később Gorrie-t elismerték:

  • Floridai emlékműve a John Gorrie Museum State Park (Apalachicola)
  • Szobra a Washingtoni Capitoliumban is áll Florida állam képviseletében
  • Az amerikai légkondicionáló és hűtéstechnikai szakma úttörőként tiszteli
  • Róla neveztek el iskolát, utcát, szakképző központot, sőt klíma- és orvostechnikai díjat is

John Gorrie egy orvosból lett feltaláló, aki a betegek kényelméért és gyógyulásáért alkotta meg a világ első mesterséges hűtőrendszerét. Bár életében nem ismerték el, halála után neve örökre beíródott a tudomány történetébe.

