Történelem
Emile Berliner a modern hangrögzítés atyja
Berliner munkássága nélkülözhetetlen a modern hangtechnika kialakulásában
Emile Berliner a hangrögzítés forradalmára: a mikrofon és a gramofon atyja
Ki volt Emile Berliner?
- Teljes név: Emil Berliner (Emile az amerikai írásmód)
- Született: 1851. május 20., Hannover, Németország
- Meghalt: 1929. augusztus 3., Washington D.C., USA
- Foglalkozása: feltaláló, mérnök, vállalkozó
- Leghíresebb találmányai:
- karbonszemcsés mikrofon (amely az első telefonok működéséhez kulcsfontosságú volt),
- gramofon és lemezhangosító rendszer (a modern hanglemezek előfutára)
Életút dióhéjban
Emile Berliner zsidó családból származott, és 19 évesen vándorolt ki az Egyesült Államokba. Eleinte nehéz sorsa volt, mosogatott és ruhagyárban dolgozott, de éjjelente önállóan tanult fizikát és elektrotechnikát.
Első áttörő ötlete az volt, amely Alexander Graham Bell telefonját forradalmasította.
A karbonszemcsés mikrofon (1877)
Berliner 1877-ben megalkotta a karbonszemcsés mikrofont, amely:
- sokkal érzékenyebb volt, mint Bell eredeti mikrofonja,
- lehetővé tette a tisztább és erősebb hangátvitelt,
- forradalmasította a távbeszélőt és később a rádió- és hangrögzítést is.
Ez a mikrofon vált a korai telefonok alapvető alkatrészévé, és a Bell Telephone Company (ma AT&T) is ezt alkalmazta.
Berliner mikrofonja nélkül a telefon sokáig nem lett volna kereskedelmileg használható eszköz.
A gramofon és a hangrögzítés forradalma (1887)
A második nagy találmánya a gramofon, amely a hangot barázdált lemezen rögzítette és játszotta vissza, ez vált a modern lemezek és lejátszók ősévé.
Miben különbözött Edisontól?
- Edison fonográfja hengeren rögzítette a hangot (viaszhengeren), amit nehéz volt tömegesen gyártani.
- Berliner gramofonja:
- lapos lemezen (először cinkből, majd vulkanizált gumiból, később bakelitből) rögzítette a hangot,
- forgótányéron forgatta a lemezt,
- tűvel olvasta ki a barázdákat.
1887-ben be is jegyezték a gramofon szabadalmát. Ez lett a világ első működőképes, tömegesen gyártható hangrögzítő rendszere.
A hangipar megszületése
- Berliner megalapította a Berliner Gramophone Company-t.
- 1898-ban létrehozta a Deutsche Grammophon-t Németországban – amely ma is létezik mint prémium zenei kiadó.
- Az ő találmánya nyomán jött létre a Victor Talking Machine Company (később RCA Victor), a lemezpiac egyik óriása.
- Ő alapozta meg a zenei lemezkiadók rendszerét, és ezzel a modern zeneipar egyik úttörője lett.
Egyéb találmányai és érdeklődései
- Akusztikai kutatások (több mikrofon- és hangszóró-fejlesztés)
- Helikopterprototípusok (repülés iránt is érdeklődött)
- Egészségügyi és higiéniai találmányok (pl. szellőztetőrendszerek lakásokba)
- Társadalmi szerepvállalás az antiszemitizmus elleni fellépés, oktatás támogatása
Elismerések és örökség
- Bár Edisont sokan híresebbnek tartják, Berliner munkássága nélkülözhetetlen a modern hangtechnika kialakulásában.
- Róla nevezték el:
- utcákat (pl. Berlinben),
- iskolákat,
- technikai központokat
- és a kanadai Emile Berliner Musée des communications-t (Montrealban)
- A vinil hanglemezek, a lemezjátszók, sőt a mai digitális hangrögzítés is az ő ötletein alapszik.