Történelem
Egy tudós, aki az etikus feltalálás szimbólumává vált
Jonas Salk – A gyermekbénulás elleni vakcina hőse
Ki volt Jonas Salk?
- Teljes név: Jonas Edward Salk
- Született: 1914. október 28., New York, USA
- Meghalt: 1995. június 23., La Jolla, Kalifornia, USA
- Foglalkozása: orvos, virológus, kutató
- Leghíresebb találmánya: az első hatékony gyermekbénulás elleni (polio) vakcina
- Motivációja: nem a hírnév vagy pénz, hanem az emberiség szolgálata
A gyermekbénulás (poliomyelitis, röviden polio) a 20. század egyik legrettegettebb vírusos betegsége volt:
- Elsősorban gyerekeket érintett.
- A vírus a központi idegrendszert támadta meg, és bénulást, sőt halált okozhatott.
- A járványok nyaranta több ezer áldozatot szedtek az Egyesült Államokban és világszerte.
- 1952-ben az USA-ban csaknem 60 000 megbetegedést jelentettek a társadalom pánikban élt.
Jonas Salk a Pittsburgh-i Egyetemen dolgozott, ahol víruskutatással foglalkozott.
Módszere:
- A vírusokat elölt formában alkalmazta, nem élő, legyengített változatban (ez szokatlan volt akkoriban).
- Az elölt vírust a szervezet felismeri, de nem fertőz meg, így védettséget épít ki.
Salk célja egy biztonságos, stabil és hatékony vakcina létrehozása volt nemcsak elméletben, hanem tömeges alkalmazásra is alkalmas formában.
A történelmi pillanat: 1955. április 12.
Salk 1952-ben már sikeresen tesztelte a vakcinát, először önmagán, családján és munkatársain.
Ezután egy hatalmas, több mint 1,8 millió gyermek bevonásával zajló klinikai tesztsorozat következett az Egyesült Államokban ez volt minden idők legnagyobb orvosi kísérlete.
- április 12-én a világ megtudta:
A Salk-vakcina biztonságos, hatékony, és működik.
Ezt a napot sokan az orvostudomány történetének egyik legnagyobb győzelmeként tartják számon.
A vakcina gyors elterjedése
- Néhány éven belül a vakcinát világszerte alkalmazták.
- Az Egyesült Államokban a polio szinte teljesen eltűnt az 1960-as évekre.
- Ma a gyermekbénulás csak néhány fejlődő országban fordul elő – a globális felszámolása is cél.
Salk emberi nagysága
Amikor egy újságíró megkérdezte tőle:
„Kié a vakcina szabadalma?”
Salk válasza legendássá vált:
„Senkié. Lehetne levédetni a napot?”
Salk nem szabadalmaztatta a vakcinát és nem kért érte pénzt, ezzel több milliárd dollárnyi haszonról mondott le, hogy a vakcina szabadon elérhető legyen mindenki számára.
Ez az önzetlenség tette őt nemcsak orvosi, hanem morális példaképpé is.
További munkássága
- 1963-ban megalapította a Salk Institute for Biological Studies nevű kutatóintézetet La Jollában (Kalifornia).
- Az intézet ma is vezető szerepet játszik a biomedicinában, neurobiológiában, genetikai kutatásokban.
- Később dolgozott AIDS-vakcina kifejlesztésén is.
Elismerések
- Több mint 25 egyetemtől kapott díszdoktori címet
- Kitüntette őt az USA Kongresszusa, a Légió d'Honneur Franciaországban, és számos nemzetközi szervezet
- Szobrok, iskolák, kutatóintézetek, sőt utak viselik a nevét
Jonas Salk nem csak egy orvosi zseni volt, hanem az emberi együttérzés, a tudományos felelősség és az etikus feltalálás szimbóluma. A gyermekbénulás elleni vakcinájával számtalan életet mentett meg, és örökre nyomot hagyott a világban.
„A legnagyobb jutalom az volt, hogy az emberek többé nem féltek”— Jonas Salk