Történelem
Egy kicsi golyó, amely megváltoztatta a világot
Feltalálók sorozatomat egy újító újságíróval folytatom, aki meg sem állt harminc találmányig
Bíró László József a golyóstoll magyar feltalálója
Ki volt Bíró László?
- Született: 1899. szeptember 29., Budapest
- Meghalt: 1985. november 24., Buenos Aires, Argentína
- Foglalkozása: újságíró, feltaláló
- Legismertebb találmánya: a golyóstoll (angolul: ballpoint pen)
Bíró László József egy magyar származású zseniális újító volt, aki a mindennapok egyik leggyakoribb használati tárgyát tökéletesítette: a golyóstollat. Az ő nevéhez fűződik a praktikus, elfolyásmentes, megbízható íróeszköz megalkotása, amit ma világszerte használnak.
Az ötlet megszületése, egy újságíró problémája
Bíró újságíróként dolgozott és nap mint nap a töltőtollal kellett írnia. Ezek a tollak gyakran:
- elmaszatolták a tintát,
- kifolytak,
- és sokat kellett várni a száradásra.
Bíró észrevette, hogy a nyomdai sajtógépek tintája sokkal gyorsabban szárad és nem kenődik el. Felmerült benne az ötlet: miért ne lehetne ezt a tintát kézi tollban is használni?
A gond csak az volt, hogy a sűrűbb nyomdafesték nem folyt le a töltőtoll hegyén. Ekkor jött az igazi áttörés.
A találmány golyóstoll működése
Bíró testvérével, Györggyel, aki vegyész volt, közösen kidolgozta a megoldást:
- A toll végébe egy apró, forgó golyót helyeztek.
- A golyó részben a tintatartályban, részben a papír felé nézett.
- Ahogy az ember írt, a golyó forgott, és közben a tintát a papírra vitte.
- A tinta csak akkor érintkezett a levegővel, amikor a golyó elérte a papírt így gyorsan száradt, nem maszatolt.
Ez volt a világ első működő, megbízható golyóstolla.
Menekülés és új kezdet Argentínában
- A II. világháború előtt, 1938-ban, Bíró a zsidóüldözések elől menekülve Franciaországba, majd Argentínába emigrált.
- 1943-ban ott kapott szabadalmat a találmányra.
- „Birome” néven dobta piacra a tollat a név Bíró és társa, Meyne kombinációjából jött létre.
Golyóstoll a hadseregben
- Az amerikai és brit légierő hamar felfedezte a találmányt: a golyóstoll nem folyt ki a magaslati repülések során sem, ellentétben a töltőtollakkal.
- Hamarosan katonai szabványeszközzé vált.
A tömeggyártás és a BIC térnyerése
- Később a francia Marcel Bich megvásárolta a szabadalmat, és 1949-től elkezdte a tömegtermelést – olcsó, eldobható golyóstollakkal.
- Innen származik a híres BIC márka, amit ma is ismerünk.
Elismerések
- Argentínában Bíró László olyan megbecsülést kapott, hogy szeptember 29-ét születésnapját az ország hivatalosan az „Inventor’s Day”-ként (A Feltalálók Napja) tartja számon.
- A golyóstoll ma iskolákban, irodákban, hivatalokban, otthonokban világszerte elengedhetetlen.
Egyéb találmányai
Bíró nemcsak a golyóstollat fejlesztette ki összesen több mint 30 szabadalma volt, többek között:
- automata sebességváltó autókhoz,
- mosógép-alkatrészek,
- és egy golyóstollas körző is.