Egy kicsi golyó, amely megváltoztatta a világot

Bíró László neve egyet jelent a praktikus zsenialitással. Egy egyszerű, de hatékony ötlettel forradalmasította az írást, és olyan eszközt adott a kezünkbe, ami ma is része a mindennapjainknak.

Egy újító újságíró, aki felforgatta a világot

Bíró László József a golyóstoll magyar feltalálója

Ki volt Bíró László?

Született: 1899. szeptember 29., Budapest

Meghalt: 1985. november 24., Buenos Aires, Argentína

Foglalkozása: újságíró, feltaláló

Legismertebb találmánya: a golyóstoll (angolul: ballpoint pen)

Bíró László József egy magyar származású zseniális újító volt, aki a mindennapok egyik leggyakoribb használati tárgyát tökéletesítette: a golyóstollat. Az ő nevéhez fűződik a praktikus, elfolyásmentes, megbízható íróeszköz megalkotása, amit ma világszerte használnak.

Az ötlet megszületése, egy újságíró problémája

Bíró újságíróként dolgozott és nap mint nap a töltőtollal kellett írnia. Ezek a tollak gyakran:

elmaszatolták a tintát,

kifolytak,

és sokat kellett várni a száradásra.

Bíró észrevette, hogy a nyomdai sajtógépek tintája sokkal gyorsabban szárad és nem kenődik el. Felmerült benne az ötlet: miért ne lehetne ezt a tintát kézi tollban is használni?

A gond csak az volt, hogy a sűrűbb nyomdafesték nem folyt le a töltőtoll hegyén. Ekkor jött az igazi áttörés.

A találmány golyóstoll működése

Bíró testvérével, Györggyel, aki vegyész volt, közösen kidolgozta a megoldást:

A toll végébe egy apró, forgó golyót helyeztek.

A golyó részben a tintatartályban, részben a papír felé nézett.

Ahogy az ember írt, a golyó forgott, és közben a tintát a papírra vitte.

A tinta csak akkor érintkezett a levegővel, amikor a golyó elérte a papírt így gyorsan száradt, nem maszatolt.

Ez volt a világ első működő, megbízható golyóstolla.

Menekülés és új kezdet Argentínában

A II. világháború előtt, 1938-ban, Bíró a zsidóüldözések elől menekülve Franciaországba, majd Argentínába emigrált.

1943-ban ott kapott szabadalmat a találmányra.

„Birome” néven dobta piacra a tollat a név Bíró és társa, Meyne kombinációjából jött létre.

Golyóstoll a hadseregben

Az amerikai és brit légierő hamar felfedezte a találmányt: a golyóstoll nem folyt ki a magaslati repülések során sem, ellentétben a töltőtollakkal.

Hamarosan katonai szabványeszközzé vált.

A tömeggyártás és a BIC térnyerése

Később a francia Marcel Bich megvásárolta a szabadalmat, és 1949-től elkezdte a tömegtermelést – olcsó, eldobható golyóstollakkal.

Innen származik a híres BIC márka, amit ma is ismerünk.

Elismerések

Argentínában Bíró László olyan megbecsülést kapott, hogy szeptember 29-ét születésnapját az ország hivatalosan az „Inventor’s Day”-ként (A Feltalálók Napja) tartja számon.

A golyóstoll ma iskolákban, irodákban, hivatalokban, otthonokban világszerte elengedhetetlen.

Egyéb találmányai

Bíró nemcsak a golyóstollat fejlesztette ki összesen több mint 30 szabadalma volt, többek között: