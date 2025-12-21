Történelem
Egy differenciagéppel kezdődött minden
A feltalálók sorozatom következő tudósának a gondolkodása több évszázaddal előzte meg a korát
Charles Babbage, a számítógép atyja
Ki volt Charles Babbage?
- Született: 1791. december 26., London, Egyesült Királyság
- Meghalt: 1871. október 18., London
- Foglalkozása: matematikus, filozófus, feltaláló, mérnök
Charles Babbage angol matematikus és feltaláló, akit gyakran neveznek „a számítógép atyjának”, mivel ő alkotta meg az első mechanikus számítógép koncepcióját. Bár élete során soha nem tudta teljesen megépíteni terveit, munkássága megalapozta a mai modern számítógépek fejlődését.
A számolás problémája a 19. században
A 19. század elején a matematikai számításokat különösen a tudományban, navigációban, csillagászatban kézzel végezték és gyakran hibás táblázatokat hoztak létre. Babbage célja az volt, hogy:
- automatizálja a számításokat,
- kiküszöbölje az emberi hibát,
- és megbízhatóbb adatokat szolgáltasson.
1. A Differenciagép (Difference Engine)
- 1822-ben Babbage bemutatta a brit kormánynak a „Differenciagép” terveit.
- Ez egy mechanikus eszköz lett volna, amely polinomiális függvények értékeit tudta volna kiszámítani táblázat formájában.
- Az alapelv a numerikus közelítések elvén működött logikus, de bonyolult fogaskerekek rendszerével.
- A kormány támogatását is elnyerte, de a technikai nehézségek és költségek miatt a gép nem készült el életében.
A Differenciagép működőképes változatát csak 1991-ben építették meg a Babbage által írt eredeti tervek alapján a londoni Science Museumban és hibátlanul működött!
2. Az Analitikus Gép (Analytical Engine) az igazi előfutár
- Az 1830-as években Babbage új, ambiciózusabb gépen kezdett dolgozni: az Analitikus Gépen.
- Ez már teljes értékű programozható számítógép lett volna, több évszázaddal megelőzve a korát!
Fő jellemzői:
- Memória (tároló egység)
- Központi számoló egység (aritmetikai egység)
- Beviteli és kiviteli egységek
- Programozhatóság lyukkártyákon keresztül
Ez a gép koncepcionálisan megegyezik a mai modern számítógépekkel: volt benne adatbevitel, logikai műveletek, elágazások, ismétlések – mindez mechanikus formában!
Ada Lovelace – az első programozó
- Az Analitikus Gépet Ada Lovelace, Lord Byron költő lánya, is tanulmányozta.
- Ő írta le elsőként, hogyan lehet „programokat” készíteni a géphez – ezért tekintjük őt az első programozónak.
- Lovelace felismerte, hogy a gép nemcsak számokat, hanem bármilyen logikai műveletet végre tud hajtani ez már a mai számítógép-algoritmusok előképe.
Miért nem épültek meg Babbage gépei életében?
- A 19. századi technológia nem volt elég fejlett az ilyen precíz szerkezetek gyártásához.
- A kormányzati támogatás kifulladt, a projekt túlságosan drága volt.
- Babbage emellett állandóan újratervezett, sosem fejezte be teljesen egyik gépét sem.
- A világ egyszerűen nem állt készen a találmányaira.
Öröksége
- Babbage sosem látta gépei megvalósulását, de a számítástechnika elméleti alapjait ő rakta le.
- A modern számítógépek fogalmi elemei (program, memória, bemenet/kimenet, processzor) az ő terveiben már szerepeltek.
- A londoni Science Museumban ma is láthatók a megépített gépeinek modelljei.
- Róla nevezték el többek között:
- programozási nyelvet (Babbage–Lovelace inspirációval),
- krátereket a Holdon és a Marson,
- és több informatikai díjat is.