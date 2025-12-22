Történelem
A mechanika szerelmesei egy kerékpárboltból jutottak a fellegekig
Feltalálók sorozatom következő tudósai minden felszálló repülőgépben jelen vannak
Wright fivérek, a motoros repülés úttörői
Kik voltak a Wright fivérek?
- Wilbur Wright
- Született: 1867. április 16., Millville, Indiana, USA
- Meghalt: 1912. május 30., Dayton, Ohio
- Orville Wright
- Született: 1871. augusztus 19., Dayton, Ohio, USA
- Meghalt: 1948. január 30., Dayton, Ohio
A Wright testvérek, Wilbur és Orville, amerikai feltalálók és mérnökök voltak, akik elsőként emelkedtek a levegőbe irányítható, motoros, nehezebb a levegőnél működő repülőgéppel. Ezzel örökre megváltoztatták az emberi közlekedés történelmét.
Hogyan kezdődött?
A fivérek eredetileg bicikliboltot üzemeltettek és nagy érdeklődést mutattak a mechanikai eszközök, szerkezetek iránt.
Gyermekkorukban kaptak egy kis játék helikoptert, amely gumiszalaggal repült és ez a játék inspirálta őket a repülés lehetőségének komolyabb vizsgálatára.
A 1890-es évek végén szenvedélyesen tanulmányozták a repülés korabeli úttörőit, például Otto Lilienthalt és Samuel Pierpont Langley-t, akik sikló- és motoros repülőkkel kísérleteztek.
Mit tettek máshogy, mint elődeik?
A Wright fivérek sikerének kulcsa három alapelv tudományos vizsgálata volt:
- Felhajtóerő – szárnyprofil, emelőerő
- Hajtás – könnyű és erős motor fejlesztése
- Irányítás – repülőgéppel való stabil és pontos manőverezés
A legtöbb korabeli kísérlet vagy nem volt irányítható vagy nem tudott elégséges erőt kifejteni. A Wright fivérek:
- saját szélcsatornát építettek, hogy szárnyprofilokat teszteljenek,
- saját motorokat és légcsavarokat fejlesztettek,
- kitalálták a „wing warping” technikát a szárnyak csavarásával irányították a gépet.
Ez a háromtengelyű vezérlés (emelkedés, dőlés, fordulás) alapozta meg a modern repülés vezérlési rendszerét.
A történelem első repülése
1903. december 17. – Kitty Hawk, Észak-Karolina
A testvérek négy repülést hajtottak végre aznap, a legelső:
- Pilóta: Orville Wright
- Repülőgép neve: Flyer I
- Táv: 36,5 méter
- Időtartam: 12 másodperc
- Sebesség: kb. 10,9 km/h
- Anyag: fa váz, vászonszárnyak, 12 lóerős benzinmotor
A nehezebb a levegőnél lévő gép motorral felszállt, irányítható volt és biztonságosan földet ért, ez volt az emberiség első valódi repülése.
A fejlődés gyors üteme
- 1904–1905: továbbfejlesztették a Flyer II és Flyer III típusokat, már köröket is repültek.
- 1908: Franciaországban is bemutatót tartottak – Európa ekkor ismerte el hivatalosan találmányukat.
- 1909: első katonai repülőgép megrendelés (amerikai hadsereg).
- 1910-re: a testvérek repülőiskolát, repülőgépgyárat és repülőtársaságot is alapítottak.
Jogviták és elismerések
A Wright fivérek és más korabeli repüléspionírok (pl. Glenn Curtiss) között szabadalmi perek zajlottak főleg a vezérlés miatt.
Bár több korabeli mérnök is emelte a levegőbe gépét, a Wright-féle repülés volt az első teljes értékű, ember által irányított, motorral hajtott és saját erőből felszálló repülőgép.
Elismerések
- A fivérek számos amerikai és nemzetközi díjat kaptak.
- Wilbur 1912-ben halt meg tífuszban, Orville 1948-ig élt és aktív résztvevője maradt a repüléstechnika fejlődésének.
- Az amerikai Kongresszus posztumusz Arany Érmet ítélt nekik.
- A Wright Brothers National Memorial ma is látogatható Kitty Hawkban.