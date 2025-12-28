Történelem
A legtöbben használják, de tudja, hogy ki találta fel?
A moblitelefon ma már szinte mindenki tartozéka
Martin Cooper a mobiltelefon atyja
Ki Martin Cooper?
- Született: 1928. december 26., Chicago, Illinois, USA
- Foglalkozása: villamosmérnök, feltaláló, üzletember
- Leghíresebb találmánya: a világ első kézi mobiltelefonja
- Munkahelye a találmány idején: Motorola (amerikai telekommunikációs vállalat)
Martin Cooper nevéhez fűződik az első hordozható, vezeték nélküli mobiltelefon kifejlesztése, és az első mobilhívás is, amelyet 1973-ban indított. Ezzel forradalmasította a kommunikációt, és megalapozta az okostelefonok világát, amiben ma élünk.
A mobiltelefon előzményei
A 20. század közepén már léteztek rádióalapú kommunikációs eszközök, de:
- autókba épített rendszerek voltak (pl. katonai, rendőrségi használatra),
- a készülékek nagyok, drágák és nem hordozhatók voltak,
- hívásonként operátorra volt szükség, és nagyon korlátozott lefedettséggel működtek.
A cél az volt, hogy a telefonálás ne legyen helyhez kötött ehhez kellett egy kézben hordozható eszköz.
Az első mobilhívás – 1973. április 3.
Martin Cooper a Motorola mérnökcsapatának vezetőjeként 1973. április 3-án történelmi lépésre szánta el magát:
- Az első mobilhívást egy New York-i utcán indította.
- Kinek telefonált? Joel Engelnek, a rivális Bell Labs mérnökének (a konkurencia vezetője volt a mobilfejlesztésben).
- A hívás szövege:
„Joel, Martin Cooper vagyok. Egy valódi mobiltelefonról hívlak!”
Ez volt az első vezeték nélküli, nyilvános térben indított mobilhívás és Cooper szándékosan az utcán tette meg, hogy bizonyítsa a hordozhatóságát.
Az első mobilkészülék: Motorola DynaTAC 8000X
- Tömeg: kb. 1,1 kg (!)
- Méret: 25 cm magas (antenna nélkül), kb. téglaméret
- Akkumulátor idő: kb. 30 perc beszélgetés, 10 óra töltési idő
- Kijelző: nem volt – csak nyomógombos tárcsázás
- Ár: 1983-ban piacra dobva kb. 3995 dollár (~10 ezer mai USD-nek megfelelő)
Bár kezdetben a mobiltelefon csak elit felhasználók körében terjedt el (üzletemberek, politikusok), a 1990-es évektől kezdve robbanásszerű növekedés indult.
Miért volt ez forradalom?
- A telefonálás helyfüggetlenné vált
- Elindult a személyes, azonnali kommunikáció korszaka
- Később a technológia fejlődésével:
- SMS, MMS,
- majd mobilinternet,
- végül okostelefonok és alkalmazások
Ma már több mobiltelefon van a világon, mint ember, és mindez Cooper 1973-as hívásával kezdődött.
Martin Cooper további munkássága
- Cooper a Motorolától való távozása után is aktív maradt:
- saját vállalkozásokat indított (pl. ArrayComm – vezeték nélküli rendszerek fejlesztésére),
- szakértőként szerepelt a távközlés és mesterséges intelligencia témaköreiben.
- Nevéhez több szabadalom is kötődik a vezeték nélküli technológiák területén.
Elismerések
- 2009-ben megkapta a National Academy of Engineering tagi címét
- 2010-ben a Prince of Asturias Díj (Spanyolország)
- 2013-ban bekerült a Wireless History Foundation Hall of Fame-be
- 2023-ban (a mobiltelefon 50. évfordulóján) világszerte ünnepelték munkásságát
- Számos országban tartott előadásokat a digitális szabadságról és jövőről
Martin Cooper nemcsak feltaláló volt, hanem látomásos újító, aki felismerte:
„Az emberek nem egy helyhez, hanem egymáshoz akarnak kapcsolódni.”
A mobiltelefon, amely mára az élet minden területére beférkőzött (kommunikáció, munka, egészség, szórakozás), az ő úttörő gondolkodásának és bátorságának köszönheti létét.
Egy tégla méretű készülékből indult ma zsebben hordható számítógépként élünk vele.