Történelem
A gyermekágyi láz tragédiája
Magyarországon és nemzetközileg is elismert orvostörténeti hős lett Semmelweis Ignác
Ignaz Semmelweis az „anyák megmentője” és a kézfertőtlenítés úttörője
Ki volt Semmelweis Ignác?
- Teljes név: Semmelweis Ignác Fülöp
- Született: 1818. július 1., Buda (akkor még a Habsburg Birodalom része)
- Meghalt: 1865. augusztus 13., Bécs
- Foglalkozása: orvos, szülész-nőgyógyász
- Ismertségét hozó felfedezése: a kézfertőtlenítés fontossága a kórházi fertőzések megelőzésében különösen a gyermekágyi láz visszaszorításában
A 19. század elején a gyermekágyi láz (puerperalis láz):
- szinte járványszerűen terjedt a szülészeti osztályokon,
- a szülő nők akár 10–35%-a is meghalt a fertőzés következtében,
- az orvostudomány nem értette, mi okozza a betegséget.
Két szülészeti osztály működött a bécsi közkórházban:
- ahol orvostanhallgatók is dolgoztak (boncolások után),
- ahol bábák végeztek szülést (ők nem végeztek boncolást).
Semmelweis észrevette, hogy az első osztályon sokkal magasabb volt a halálozás, mint a másodikon.
A nagy felismerés
Semmelweis 1847-ben rájött, hogy az orvosok boncolás után, kézmosás nélkül mentek szülést levezetni. Ezzel láthatatlan szerves anyagokat (ma már tudjuk: baktériumokat) vihettek át a szülő nőkre.
Megoldás: fertőtlenítés
- Bevezette a kötelező klóros kézmosást (hipokloritos oldattal) a szülések előtt.
- Az eredmény: drasztikus csökkenés a halálozási arányban 10–15%-ról 2% alá esett.
Az orvosi világ reakciója
Bár az eredmények egyértelműek voltak, Semmelweis:
- nem tudta tudományosan bizonyítani (még nem ismerték a baktériumokat),
- ellenállásba ütközött sok orvos sértve érezte magát, mintha őket vádolná gyilkossággal,
- publikációs módszerei élesek és indulatosak voltak, ami tovább rontotta elfogadottságát.
Végül leváltották, és pályája tönkrement, noha életeket mentett.
Tragikus vég
- Semmelweis mentális állapota megromlott, valószínűleg demenciában vagy idegkimerültségben szenvedett.
- Elmegyógyintézetbe zárták, ahol bántalmazás következtében halt meg 47 évesen.
Utólagos igazolás és elismerés
- Louis Pasteur és Joseph Lister későbbi kutatásai (a baktériumelmélet, antiszepszis) megerősítették Semmelweis igazát.
- Ma a modern orvoslás egyik alapelve a kézhigiénia, és ezt Semmelweis felfedezésének köszönhetjük.
Öröksége
- A Semmelweis Egyetem (Budapest) az ő nevét viseli.
- Szobrai megtalálhatók:
- Budapesten (Rókus kórház, Szent Rókus tér),
- Bécsben,
- sőt, a WHO székhelyén is.
- A WHO a kézhigiénia világnapját május 5-én tartja, gyakran Semmelweis munkásságára hivatkozva.