A fülhallgató születése

Ha ma zenét hallgat a fülhallgatón, akkor egy kicsit Nathaniel Baldwin is jelen van.

Nathaniel Baldwin nem egy laborban vagy nagyvállalatnál dolgozott, hanem egy kis konyhában, egyszerű eszközökkel, de zseniális akusztikai érzékkel. Fülhallgatója nemcsak technikai újítás volt, hanem a személyes hangélmény forradalma.

A fülhallgató, nemcsak technikai újítás volt, hanem a személyes hangélmény forradalma

Nathaniel Baldwin a fülhallgató feltalálója, aki a saját konyhájában forradalmat indított

Ki volt Nathaniel Baldwin?

Született: 1878. december 1., Millard County, Utah, USA

Meghalt: 1961. január 19., Salt Lake City, Utah

Foglalkozása: villamosmérnök, feltaláló, vállalkozó

Legismertebb találmánya: a modern fülhallgató (headphone) korai változata

Nathaniel Baldwin amerikai mérnök és feltaláló volt, akinek csendes, otthoni kísérletei vezettek a fülhallgató megalkotásához egy olyan eszközhöz, amely ma már szinte minden ember zsebében, táskájában vagy fülében megtalálható.

A probléma

Az 1900-as évek elején a rádió és telefontechnológia rohamosan fejlődött, de:

nem volt még hatékony, személyes hangátviteli eszköz,

a meglévő technikák (pl. hangszórók) nem voltak alkalmasak pontos, direkt hallgatásra, főleg zajos környezetben.

Baldwin célja az volt, hogy koncentráltabb, erősebb hangélményt hozzon létre kicsi, fejre illeszkedő eszközzel.

A találmány

Baldwin egy akuszto-elektromos fejhallgatót tervezett, amely képes volt elektromos jelekből hangot generálni közvetlenül a hallójárat közelében.

Az első fülhallgatóját saját konyhájában készítette, egyszerű anyagokkal, de zseniális akusztikai érzékkel.

Ezek a készülékek nem igényeltek külső áramforrást, hanem az akkoriban használt vezetékes telefonvonal vagy rádióvevő feszültségével működtek.

A haditengerészet felfigyel rá

Baldwin prototípusát eleinte senki sem akarta megvásárolni túl újszerűnek és furcsának tartották.

Az amerikai haditengerészet azonban kipróbálta az eszközt és lenyűgözte a kiváló hangminőség.

Azonnal nagy mennyiségben kezdtek rendelni tőle és a fülhallgatók hamar elterjedtek a rádiós kommunikációban, főleg katonai célokra.

A legenda szerint Baldwin kézzel, sorozatban a saját otthonában gyártotta a fülhallgatókat, amíg képtelen nem volt lépést tartani a kereslettel.

Működési elv

Baldwin fülhallgatói elektromágneses elven működtek:

Egy tekercs és egy vékony membrán segítségével a készülék az elektromos jeleket hanghullámokká alakította.

Mivel a fülhöz közel helyezkedtek el, sokkal jobban lehetett hallani gyenge jeleket is, mint egy hagyományos hangszóróból.

Sikerek és visszaesés

Bár a találmány forradalmi volt, Baldwin pályája nem alakult zökkenőmentesen:

Vallásos, mormon meggyőződései miatt gyakran keveredett konfliktusokba a hatóságokkal.

Pénzügyeit rosszul kezelte, kockázatos befektetéseket tett és gyakran saját hitéleti projektjeit támogatta a bevételeiből.

Végül több ízben is összetűzésbe került a törvénnyel és börtönbe is került csalás miatt.

Öröksége

Annak ellenére, hogy Baldwin élete végül tragikus fordulatot vett, találmánya örökre megváltoztatta a hangátvitelt. A modern fülhallgatók és fejhallgatók alapötlete tőle származik: