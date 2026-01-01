Miért adják fel a tudósok a Biblia eredeti szövegének keresését?

Az egyház első két-három évszázadában a (korai) keresztény szövegeket nem hivatásos másolók másolták, hanem olyan keresztény gyülekezetek tagjai, akik hajlandóságot mutattak az ilyen munkára, és rendelkeztek a szükséges képességekkel. Ezért jó okunk van azt hinni, hogy ezekben a szövegekben, különösen a legrégebbiekben, sok hiba található, amelyek a másolás során keletkeztek.

Origenes, aki a 3. században írt, és az egyházatyák egyikének számít, már panaszkodott a birtokában lévő evangéliumok másolataira: „Mindeközben nyilvánvaló, hogy nagy különbség van a kéziratok között; ez vagy bizonyos másolók gondatlanságából, vagy egyesek gonosz merészségéből fakad, vagy azok hibája, akik nem figyelnek a szövegek helyességére, vagy azoké, akik javításkor hozzáadnak vagy eltávolítanak, amit akarnak.”

Origenes nem volt az egyetlen, aki észrevette ezt a problémát. Ellenfele, a pogány Celsus már 70 évvel korábban leírta. A kereszténység és annak irodalma elleni polemikájában Celsus a keresztény másolók gonosz gyakorlatával vádolta őket: „Néhány keresztény, mint azok az emberek, akik részegségükben saját maguknak ártanak, háromszor, négyszer vagy még többször megváltoztatták az evangélium eredeti szövegét, és hamisították meg, hogy válaszoljanak a velük szemben felhozott vádakra.”

Nem szabad elfelejteni, hogy a korai keresztény világban nemcsak nyomdák és kiadók nem léteztek, hanem a szerzői jog sem. Ez magyarázza, miért átkozták egyesek azokat a másolókat, akik engedély nélkül változtattak a szövegen. Ilyen átok található az Újszövetség részévé vált egyik könyvben, nevezetesen a Szent János Jelenéseiben. Íme a figyelmeztetés, amelyet ott találunk: „Mindenkinek, aki hallja a prófécia szavait ebben a könyvben, tanúsítom: ha valaki bármit is hozzáad ezekhez, Isten hozzáadja neki a könyvben leírt csapásokat. És ha valaki elvesz ebből a prófécia könyvéből, Isten elveszi az ő részét az élet fájából és a Szent Városból, amelyek ebben a könyvben vannak leírva” (Jelenések 22:18-19). Ez nem, ahogy ezeket a szavakat néha értelmezik, a olvasó felé irányuló fenyegetés, követelés, hogy fogadjon el és higgyen mindennek, ami ebben a prófétai könyvben van írva. Inkább egy tipikus fenyegetés a másolók felé. Hasonló felhívásokkal találkozunk számos korai keresztény írásban.

A korai keresztény kéziratokban található módosítások többsége, amelyekkel rendelkezünk, semmi köze sincs teológiai vagy világnézeti kérdésekhez. Legtöbbjük apró és egyszerű hibák eredménye. Lehet, hogy egyes másolók egyszerűen nem voltak elég képzettek. Még később, a 4. és 5. századtól kezdve, amikor a keresztény egyházban megjelentek a „szakemberek”, és az azt követő évszázadokban, amikor a legtöbb kéziratot már szerzetesek másolták a kolostorokban, is voltak jobb és rosszabb másolók. A másolás pedig gyakran nagyon unalmas feladat, amint azt a kéziratokhoz néha hozzáadott megjegyzések is jelzik, például: „A kézirat vége. Hála Istennek!”. A koncentráció hiánya, az éhség és az álmosság is zavarhatta a munkát; gyakran lehetetlen volt elvárni a másolókból, hogy a legjobb formájukat hozzák.

A szándékos változtatások érdekes példája található az egyik legjobb és legrégebbi kéziratunkban, nevezetesen a 4. századi Vatikáni Kódexben (amelyet azért neveznek így, mert a Vatikáni Könyvtárban találták). A Zsidókhoz írt levél elején található egy szakasz, amely legalábbis a legtöbb kézirat szerint így hangzik: „Krisztus mindeneket fenntart [görögül: pheron] hatalmának szavával” (Zsid 1:3). A Vatikáni Kódexben azonban az első másoló kissé eltérő szöveget írt, egy görögül nagyon hasonló hangzású igével. Így a szöveg így hangzik: „Krisztus kinyilatkoztatja [görögül: phaneron] hatalmának szavával.” Több száz évvel később egy második másoló elolvasta ezt a részt a kéziratban, és úgy döntött, hogy a szokatlan „kinyilatkoztat” szót a szokásosabb „fenntart” szóra cseréli, ezért törölte az első igét, és beírta a másodikat. További néhány évszázaddal később egy harmadik figyelmes másoló megnézte a kéziratot, észrevette elődjének változtatását, és most ő is törölte a „támogat” szót, és újra beírta a „kinyilatkoztat” szót, és nyilvánvalóan azért, hogy örökre megőrizze véleményét elődjéről, a margóra ezt írta: „Bolond és együgyű! Hagyja a régi változatot, ne változtassa meg!”

Az egyik legfontosabb kérdés, amelyet a szövegkritika – ahogy az Újszövetség történetével foglalkozó tudományágat nevezzük – felvet, az, hogy hogyan juthatunk el a szöveg eredeti megfogalmazásához (azaz a szerző által eredetileg írt szöveghez)? Ez nagyon nehéz feladat, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a mai napig fennmaradt kéziratok tele vannak hibákkal, és a helyzetet tovább bonyolítja, hogy minden változtatás, még ha csak egyszer is történik, gyakran erősebb szöveghagyományt teremt, mint maga az eredeti. A hibát csak akkor lehetett kijavítani, ha a másoló észrevette, hogy elődje hibát vétett. Azonban még ha valaki meg is próbált javítani a hibát egy ilyen helyzetben, soha nem lehetett garantálni, hogy a helyes változat valóban helyreállt. A hibák szaporodnak és megismétlődnek, néha javíthatók, néha pedig felhalmozódnak. És ez a folyamat évszázadok óta folyik.

Ez egy komoly probléma, olyan komoly, hogy sok szövegkritikával foglalkozó tudós ma már úgy véli, hogy az „eredeti” szövegről szóló vitát teljesen fel kell adni, mivel az számunkra elérhetetlen, és az is marad. Talán ez a következtetés túlzó, de az Újszövetségből hozok példákat, hogy megmutassam, ez bizony nem teljesen alaptalan - írja a focus-pl.

Első példa – vegyük Pál levelét a galatákhoz. Galácia nem egy konkrét város egyetlen templommal – ez egy régió Kis-Ázsiában (a mai Törökországban), és Pál számos templomot alapított ott. Tehát amikor a galatáknak ír, akkor az egyik közösségnek ír, vagy mindegyiknek egyszerre? A levél valószínűleg mindegyiknek szólt, mivel a szerző nem említi egyetlen konkrét gyülekezetet sem. De ez azt jelenti, hogy sok másolatot készített ugyanarról a levélről, vagy úgy döntött, hogy egy levelet juttat el a régió összes gyülekezetének? Nem tudjuk.

Tegyük fel, hogy Pál sok másolatot készített. Hogyan tette ezt? Úgy tűnik, hogy a levelet nem ő írta személyesen, hanem egy titkárnak diktálta. Erre utalnak az utolsó szavak, amelyek egyértelműen a szerző kézírásos megjegyzései, és amelyeknek köszönhetően a címzettek biztosak lehettek abban, hogy a levél valóban tőle származik (ez az ókorban általános eljárás volt a levelek diktálásakor): „Látjátok, milyen nagy betűkkel írok nektek saját kezemmel” (Gal 6:11). Ebből arra következtethetünk, hogy Pál kézírása nagyobb és valószínűleg kevésbé ügyes volt, mint annak az írnoknak, akinek a levelet diktálta.

Ha azonban Pál diktálta a levelet, akkor szóról szóra diktálta? Vagy csak a főbb pontokat diktálta, és a többit az írnokra bízta? Az ókori levélírási gyakorlatban mindkét módszer általánosan elterjedt volt. Még ha Pál szó szerint diktálta is, nem lehetséges, hogy az írnok néhány helyen helytelenül írta le? Ha igen, akkor az „autográf” (azaz az eredeti) már tartalmazott hibákat, így az összes későbbi másolat nem teljes egészében Pál szavait tartalmazta.

Tegyük fel azonban, hogy az írnok abszolút pontossággal írta le, amit hallott. Ebben az esetben, tekintve, hogy a levélből számos másolat készült, biztosak lehetünk-e abban, hogy mindegyik 100%-ban helyes volt? Végül is lehetséges, hogy még ha Pál jelenlétében is készültek, egy-egy másolat egy-egy részében egy-két szó megváltozhatott. És ha ez valóban így volt, mi van akkor, ha az első, második vagy harmadik században készült másolatok egy ilyen hibás másolat alapján készültek? Akkor a legrégebbi másolat, amely az összes későbbi másolat alapjául szolgált, nem tartalmazta pontosan azokat a szavakat, amelyeket Pál maga akart közölni.

Amikor a levél másolata elérte célállomását Galácia városaiban, természetesen lemásolták, és ismét hibák csúsztak be. Az eredeti másolat (vagy a sok eredeti másolat bármelyike) elveszhetett, elkophatott vagy végül megsemmisülhetett. Így egy bizonyos ponton egyszerűen már nem volt lehetséges összehasonlítani a másolatot az eredetivel, hogy megbizonyosodjanak annak „helyességéről”, még akkor sem, ha valaki erre gondolt volna.

A galatákhoz írt levélből a mai napig fennmaradt sem az eredeti példány, sem az első másolatok, sem a galatiai városokban készült másolatok, sem azok másolatai. A galatákhoz írt levél első viszonylag teljes másolata, amely rendelkezésünkre áll, az úgynevezett Papyrus P46 (ez az Újszövetség 46. katalogizált papiruszának száma), amely körülbelül 200-ból származik. Ez nagyjából 150 évvel azután, hogy Pál diktálta. Így tizenöt évtized telt el, amelynek során a levél keringett, néha helyesen, néha helytelenül másolva, mielőtt elkészült egy másolat, amely fennmaradt a mai napig. Természetesen nem tudjuk rekonstruálni azt a másolatot, amelyen a papirusz P46 alapult. Pontos volt? Ha igen, mennyire pontos? Bizonyára tartalmazott valamilyen hibát, akárcsak az a másolat, amelyről másolták, az a másolat, amelyről azt másolták, és így tovább.

Összefoglalva: a Galatákhoz írt levél „eredeti” szövegére hivatkozni problematikus. Nincs ilyen eredeti szövegünk, és csak annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk elérni a szöveg átadásának legkorábbi szakaszát, remélve, hogy az, amit a fennmaradt másolatok alapján rekonstruáltunk (amelyek száma a középkorba minél tovább haladunk, annál nagyobb) meglehetősen pontosan tükrözi azt, amit Pál maga írt, vagy legalábbis amit írni akart, amikor levelét diktálta.

AZ EVANGÉLIUM KÓDEXE

A második példa a János evangéliuma. Ez határozottan különbözik az Újszövetség másik három evangéliumától. Itt sok olyan történetet találunk, amelyek nagyban eltérnek a többi evangélium elbeszéléseitől, beleértve az írásmódjukat is. János evangéliumában Jézus kijelentései inkább hosszú beszédek, mint tömör és egyszerű mondatok; ugyanakkor ebben az evangéliumban, a másik hárommal ellentétben, Jézus maga soha nem jelenik meg narrátorként. Sőt, egyes bibliai események – például a Nikodémussal (3. fejezet) és a samaritánus asszonnyal (4. fejezet) folytatott beszélgetés, vagy a víz borrá változtatásának csodája (2. fejezet) és Lázár feltámadása a halálból (10. fejezet) – csak János evangéliumában találhatók meg. Ezenkívül János meglehetősen sajátos módon ábrázolja Jézust. A többi evangéliummal ellentétben Jézus ideje nagy részét azzal tölti, hogy elmagyarázza, ki is ő valójában, és „jeleket” tesz, hogy bebizonyítsa, igazat mond.

János története bizonyára néhány forráson alapul, és nagyon is lehetséges, hogy két forrás volt – az egyik Jézus által végzett jeleket írta le, a másik pedig beszédeit idézte. János mindkét forrást egy folytonos történetté állította össze, amely Jézus életét, tevékenységét, halálát és feltámadását mutatja be. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy János több különböző változatot is készített evangéliumából. Sok figyelmes olvasó észreveszi például, hogy a 21. fejezet későbbi kiegészítésnek tűnik. Egykor ez az evangélium szinte biztosan a 20:30–31 versekkel végződött, míg a 21. fejezetben leírt események egyfajta későbbi reflexiók. A szakaszt valószínűleg azért egészítették ki, hogy kiegészítsék a történetet arról, hogyan jelent meg Jézus feltámadása után, és hogy elmagyarázzák, hogy a tanítvány halála, „akit Jézus szeretett” és aki továbbadta az evangéliumban leírt történeteket, egyáltalán nem volt váratlan (vö. 21:22–23).

A János evangéliumának 21. fejezete nem az egyetlen rész, amely egyértelműen nem illeszkedik a többihez. Még a nyitó 1:1–18 versek is, amelyek egyfajta prológust alkotnak az evangéliumhoz, eltérnek a többitől. Ez a nagyra becsült vers Isten „Ige”-jéről szól, amely a kezdetektől fogva Istennel együtt létezett, és maga is Isten volt, és amely Jézus Krisztusban „testté lett”. Ez a szakasz nagyon költői stílusban íródott, ami az evangélium más részeiben nem található meg. Bár a központi témák a narratíva során megismétlődnek, a kulcsfontosságú fogalmak és terminológia nem. Jézus az evangélium történetében többször is úgy jelenik meg, mint aki a mennyből alászállt, de sehol máshol nem nevezik Szónak. Lehetséges, hogy ez a szakasz más forrásból származik, mint a többi, és a szerző (egyfajta prológusként) a korábbi változat megjelenése után hozzáadta?

Tegyük fel, hogy a 21. fejezet és az 1:1–18 eredetileg nem volt része az evangéliumnak. Mit jelent ez egy kutató számára, aki az Újszövetség „eredeti” szövegét kívánja rekonstruálni? Először is, melyik eredetit kell rekonstruálni? A vitatott részek minden ma ismert görög kéziratban megtalálhatók. Tehát a kutatónak az evangéliumnak azt a változatát kell-e rekonstruálnia eredeti szövegként, amely eredetileg tartalmazta ezeket a részeket? De nem kellene-e inkább a korábbi változatot, amely nem tartalmazta ezeket a részeket, tekintenünk eredetinek? És ha rekonstruálni akarjuk, miért ne mennénk tovább, például János evangéliumának első változatának rekonstruálásával? Miért ne mennénk még tovább vissza, az evangélium forrásaihoz, vagy akár a legrégebbi források alapjául szolgáló szóbeli hagyományhoz?

Hasonló problémák természetesen minden korai keresztény írással kapcsolatban felmerülnek – mind az Újszövetségben szereplőekkel, mind a többi evangéliummal, történelemkönyvekkel, levelekkel, apokalipszisekkel és az összes korai keresztény irodalommal. A szövegkritika feladata, hogy meghatározza ezeknek az írásoknak az eredeti formáját. Vannak elfogadott szabályok az ilyen meghatározásokhoz, és kritériumok annak eldöntéséhez, hogy a kéziratokban található eltérések melyek véletlen másolási hibák eredményei, melyek szándékos változtatások, és melyek – minden jel szerint – az eredeti szerzőtől származnak. Ma a szövegkritikusok nagy bizonyossággal tudják meghatározni azokat a helyeket, ahol az Újszövetség eredeti szövegét biztosan megváltoztatták. Azok számára, akik nem ismerik ezt a tudományágat, de jól ismerik az Újszövetséget valamelyik nemzeti nyelvre lefordítva, a szövegkritika eredményei meglepetésként hatnak.

A házasságtörő asszony története a legismertebb bibliai példabeszéd Krisztusról, és kedvelt motívum a hollywoodi filmekben, amelyek az ő életét dolgozzák fel. Erre utaló jelenet még Mel Gibson „A passió” című filmjében is megjelenik. Népszerűségét nem csökkenti az a tény, hogy a történet csak az Újszövetség egyetlen szakaszában, János evangéliumának 7:53-8:12-es részében szerepel, és sok jel utal arra, hogy nem eredeti beillesztésről van szó.

Emlékezzünk vissza az események sorrendjére. Jézus a templomban tanít, amikor az írástudók és a farizeusok egy „házasságtörésben rajtakapott” nőt hoznak elé. Heves ellenségei próbára akarják tenni. Mózes törvénye, mondják, a házasságtörésért halálra ítéli a kövezéssel, de tudni akarják, mit mond erről Krisztus. Meg kell-e ölni a nőt, vagy kegyelmet kell tanúsítani iránta? Jézus először lehajol, és valamit ír a földre, majd végül azt mondja: „Aki közületek bűntelen, az vesse rá először a követ”, és tovább ír valamit. Egy idő után mindazok, akik a házasságtörő nőt elhozták, elkezdenek távozni, míg végül csak ő marad vele. Akkor Jézus megkérdezi: „Asszony, hol vannak? Senki sem ítélt el téged?” Mire ő így válaszol: „Senki, Uram.” „Én sem ítéllek el. Menj, és ezentúl ne vétkezz többé” – mondja Jézus.

Ez egy csodálatos történet, nagyon ünnepélyes, meglepő fordulatokkal, amikor Jézus nagyon ragyogó módon kimenti magát a bajból, és ezzel megmenti a szerencsétlen házasságtörőt. Természetesen a figyelmes olvasó azonnal számos kérdést szeretne feltenni. Ha ezt a nőt házasságtörésen kapták, hol van a férfi, aki vele együtt vétkezett? Hiszen Mózes törvénye szerint mindkettőjüket meg kellene kövezni (lásd Leviticus 20:10). Mit írt pontosan Jézus a földre? (Az egyik hagyományos változat szerint a vádlók bűneit írta le, akik zavarukban elmenekültek, amikor látták, hogy saját vétkeik napvilágra kerültek). Harmadszor, még ha Jézus a szeretetet tanította is, vajon tényleg azt hitte, hogy az Isten által Mózesnek adott törvény hatályát vesztette, és nem kell betartani? Krisztus szerint egyáltalán büntetni kell a bűnöket?

A házasságtörő asszony története, minden tiszteletem annak tanulságos üzenete (és perverz intrika) mellett, egy másik, sokkal komolyabb problémát vet fel. Kiderült, hogy ez a példabeszéd eredetileg nem szerepelt János evangéliumában. Sőt, egyetlen evangéliumban sem szerepelt – később másolók illesztették be. Honnan tudjuk ezt? Ez a példabeszéd nem szerepel a János evangélium legrégebbi és legjobb kéziratában; stílusa teljesen eltér a többi evangéliumtól (beleértve az azt megelőző és követő részeket is); harmadszor, sok olyan szót és kifejezést tartalmaz, amelyek teljesen idegenek az evangéliumoktól. A következtetés elkerülhetetlen: ez a szakasz eredetileg nem tartozott az evangéliumhoz.

Hogyan került oda? A legtöbb tudós úgy véli, hogy valószínűleg ez volt az egyik népszerű, szájhagyomány útján terjedő történet Jézusról, és valamikor valaki leírta egy kézirat margójára, majd egy másik másoló, meggyőződve arról, hogy a jegyzet a szöveg része, beillesztette a 7:52 versben végződő történet után. Érdemes megjegyezni, hogy különböző másolók különböző helyekre illesztették be ezt a történetet az Újszövetségben: egyesek János evangéliumába a 21:25 vers után, mások Lukács evangéliumába a 21:38 vers után. Ez a következő dilemmát vet fel az olvasó számára: ha ez a történet eredetileg nem volt része János evangéliumának, akkor is a Biblia részének kell-e tekinteni? A legtöbb szövegkritikus szerint nem.

Mark vitatott vége

A következő példa, amelyet szeretnék megvitatni, talán nem annyira ismert a Biblia átlagos olvasói számára, de nagyon fontos szerepet játszott a bibliai értelmezés történetében, és továbbra is fontos kérdés az Újszövetség átadási hagyományának tudósai számára. Mark evangéliumának végére gondolok.

Olvashatjuk, hogy Jézust a szombat előtti napon keresztre feszítették és Arimateai József temette el. A szombat utáni napon Mária Magdolna két másik nővel együtt elment a sírhoz, hogy megkenje Krisztus testét. A nők észreveszik, hogy a követ elgurították, és találkoznak egy fehér ruhás fiatalemberrel, aki azt mondja nekik: „Ne féljetek! Jézust, a názáreti keresztre feszítettet kerestek; feltámadt, nincs itt. Itt van a hely, ahol feküdt.” Aztán azt mondja a nőknek, hogy hagyják el a sírt, és mondják el a tanítványoknak, hogy Jézus előttük megy Galileába, és ott fogják látni, „ahogy mondotta nektek”. Azonban elmenekülnek, és senkinek sem mondanak semmit, „mert féltek” (16:4-8).

A Szentírás modern fordításaiban ezután következik a Márk evangéliumának utolsó tizenkét verse, amely folytatja ezt a történetet. Jézus megjelenik Mária Magdolnának, aki elmegy a tanítványokhoz és elmondja nekik, de ők nem hisznek neki (9–11. versek). Ezután Krisztus megjelenik két tanítványnak (12–14. versek), majd a többi 11-nek (összesen 12-nek, Júdás Iskariótot nem számítva), akik együtt ülnek az asztalnál. Jézus megdorgálja őket hitetlenségükért, és parancsolja nekik, hogy menjenek és hirdessék az örömhírt „minden teremtménynek”. Azt is elmagyarázza, hogy akik hisznek és megkeresztelkednek, „megmenekülnek”, akik pedig nem hisznek, „elítéltetnek”. Ezután következik a teljes szakasz két legrejtélyesebb verse: „És ezek a jelek kísérik azokat, akik hisznek: az én nevemben démonokat űznek ki, új nyelveken beszélnek, kezeikkel kígyókat vesznek fel, és ha halálos mérget isznak, az egyáltalán nem árt nekik. Kezüket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak" (17-18. versek). Ezután Krisztust felveszik a mennybe, és Isten jobbján ül, a tanítványok pedig kimennek a világba, hogy hirdessék az evangéliumot, és a őket kísérő jelek megerősítik tanításukat (19-20. versek).

Ezek rendkívüli versek: titokzatosak, meghatóak és erőteljesek. Valójában ez az egyik olyan szakasz, amelyet a pünkösdi keresztények idéznek annak bizonyítására, hogy Jézus követői valóban ismeretlen nyelveken tudnak beszélni, ahogyan az istentiszteleteiken is történik. Ez az a legfontosabb szakasz, amelyet az Appalache-hegységből származó kígyóbűvölők csoportjai idéznek, akik még ma is felveszik a mérges hüllőket, hogy bizonyítsák hitüket Jézus szavainak, miszerint nem esik bajuk.

Van azonban egy probléma. Eredetileg ez a rész nem szerepelt Márk evangéliumában – egy későbbi másoló egészítette ki. Ezen utolsó versek nélkül Márk evangéliumának vége teljesen más jelentést kap, ami messze nem egyértelmű. Ez az értelmezési nehézség azonban nem vezette a tudósokat arra a következtetésre, hogy a vádolt rész az eredetihez tartozik. Éppen ellenkezőleg, a későbbi kiegészítés mellett szóló bizonyítékokat általában vitathatatlannak tartják.

A bizonyítékok hasonlóak azokhoz az érvekhez, amelyeket a házasságtörő asszony példázata szerzőségéről szóló vitában hoztak fel. Ezek a versek hiányoznak a Márk evangéliumának két legrégebbi és legjobb kéziratából, amelyek a mai napig fennmaradtak, valamint más forrásokból is. ez a szakasz nyelvezete eltér Márk szövegének többi részétől, és az előző szakaszból való átmenet teljesen érthetetlen (Mária Magdolna a 9. versben úgy kerül bemutatásra, mintha korábban nem említették volna, pedig az előző versek utalnak rá. Van még egy tisztán nyelvtani probléma is, amely a görög nyelvhez kapcsolódik, és amely még természetellenesebbé teszi ezt az átmenetet); sok olyan szó és kifejezés található itt, amely máshol nem szerepel az evangéliumban. Ez meggyőző bizonyíték arra, hogy ezeket a verseket később illesztették be.

A probléma az, hogy ezek nélkül az egész történet meglehetősen váratlanul végződik: a nőknek azt mondják, hogy mondják el a tanítványoknak, hogy Jézus előttük megy Galileába, és ott találkozik velük, de ők elmenekülnek a sírtól, és senkinek sem mondanak semmit, „mert féltek”. És ezzel véget érne az evangélium?! A másolók nyilvánvalóan úgy érezték, hogy ez a befejezés túlságosan hirtelen. A tanítványok soha nem tudnának meg a feltámadásról? Jézus soha nem jelenne meg előttük? A másolók könnyen megoldották ezt a problémát azzal, hogy hozzáadták a saját befejezésüket.

Valójában egyes tudósok egyetértenek ezekkel a másolókkal abban, hogy a 16:8 vers túl váratlan befejezése az evangéliumnak. Lehet, hogy Márk evangéliumának utolsó versei, ahol Jézus valóban találkozik tanítványaival Galileában, egyszerűen elvesztek, és az evangéliumnak a mai napig fennmaradt összes másolata egyetlen sérült kéziratból származik, amelynek utolsó oldala hiányzik. Ez a magyarázat teljesen hihető, bár egy másik hipotézis szerint Márk valóban a 16:8-as versnél akarta befejezni az evangéliumot. Az egyik érv az, hogy egy ilyen befejezés tökéletesen harmonizálna az evangéliumban elszórtan megjelenő bizonyos motívumokkal.

Ahogy Márk evangéliumának kutatói már régóta megjegyezték, ebben az evangéliumban – ellentétben a többivel – Jézus tanítványai gyakran nem értik, hogy valójában mit látnak. Minden alkalommal bebizonyítják, hogy nem értik Krisztust (6:51–52; 8:21), és amikor több alkalommal is elárulja nekik, hogy szenvednie és meghalnia kell, szavai továbbra is félreértelmezettek maradnak (8:31–33; 9:30–32; 10:33–40). Vagy talán soha nem is értették meg (ellentétben Márk olvasóival, akik már a kezdetektől fogva tudják, ki is Jézus)? Érdemes megjegyezni, hogy Márk evangéliumában, amikor valaki kezd megérteni, ki is Krisztus, Jézus maga parancsolja meg annak a személynek, hogy hallgasson. Igaz, hogy az illető általában figyelmen kívül hagyja ezt a tilalmat, és hirdeti tudását a világnak (pl. 1:43–45), de nem lenne csodálatos irónia Márk részéről, ha leírná, hogy a sírnál lévő nőknek azt mondják, ne hallgassanak, hanem ezúttal terjesszék a hírt, de ők figyelmen kívül hagyják a parancsot, és hallgatnak! Talán Márk szándékosan akarta megdöbbenteni olvasóit egy ilyen váratlan befejezéssel. Nem ez a tökéletes módja annak, hogy az olvasó egy pillanatra megálljon, mély levegőt vegyen, és megkérdezze: „Mi?!”