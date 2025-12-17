Egy 25 centiméter hosszú csonttőr rejtélyes kőkorszaki rituálékra utal

Régészek Svédországban egy 5000 éves kutyacsontvázat fedeztek fel egy csonttőrrel együtt.

Svédországban kutatók jelentős régészeti felfedezést tettek: egy kutyacsontvázat, amelyet egy csontból készült tőrrel együtt egy egykori tóvidéken temettek el.

A maradványok a kőkorszakból származnak, és egy rituális aktus részét képezhették. A lelőhely Gerstabergben található, Stockholmtól körülbelül 35 kilométerre délnyugatra, írja a Lifescience.

Az 5000 éves kutyacsontváz és a csontból készült tőr „szinte egyedülálló”

A svéd Arkeologerna szervezet december 15-én sajtóközleményben tette közzé a felfedezést, és blogbejegyzésben dokumentálta az ásatást. Eszerint a mai mocsárvidék 5000 évvel ezelőtt egy tiszta tó volt, amelyet a kőkorszaki emberek halászatra használtak. Erre utalnak a régészek által talált faoszlopok, amelyek valószínűleg egy ősi móló részei voltak, valamint egy fonott fűzágakból készült szerkezet és egy fonott halászkosár.

Különösen meglepő volt azonban egy kutya csontváza, amelyet egy jávorszarvas vagy vörös szarvas csontjából készült tőrrel együtt találtak. Linus Hagberg, az Arkeologerna projektvezetője a sajtóközleményben így nyilatkozott: „Nagyon szokatlan, hogy ebből a korszakból ép állapotú kutya maradványokat találnak. Az, hogy egy csonttőrrel együtt temették el, szinte egyedülálló.”

A leletek elhelyezkedése és kombinációja rituálékra emlékezteti a kutatókat

A kutya egy erős, körülbelül 52 centiméter magas, három-hat éves kan volt. Bőrhüvelybe csomagolták és kövekkel nehezítették meg, hogy körülbelül 1,5 méter mélyre és 30-40 méterre a parttól elsüllyesszék. Hagberg szerint a körülbelül 25 centiméter hosszú csontkéssel való együttes eltemetés rituális háttérre utal.

A kutatóknak az is feltűnt, hogy az állat koponyája a tóba való eltemetés előtt eltört, és több darabra szakadt, amelyek néhány méterre feküdtek a test többi részétől. A csontváz többi része azonban anatómiailag helyes és szinte teljes volt.

Mit árulhatnak el a kutya és a csonttőr?

A régészek feltételezik, hogy a kutya és a tőr egy szertartás keretében egyszerre kerültek a tóba.