Végre megtudhatjuk, mi okozta a „hobbit” emberek kihalását

Más néven Homo floresiensis, a népszerű nevén „hobbit” emberek egy őskori hominid faj voltak, akik körülbelül 106 centiméter magasak voltak, és Indonézia Flores szigetét lakták, mielőtt rejtélyes módon eltűntek, körülbelül abban az időben, amikor a Homo sapiens először utazott át a szigetcsoporton. A hobbitok maradványait csak egy helyen, a Flores-szigeten található Liang Bua nevű barlangban találták meg. A maradványokat 2004-ben fedezték fel, és azóta a kutatók próbálják kideríteni, miért haltak ki - írja az IFLScience.

A Liang Bua-ban – a régészeti megfelelője Bag Endnek – talált állatcsontok alapján a kutatók úgy gondolják, hogy ezek a kis emberek főként a stegodonok néven ismert pigmeus elefántokból táplálkoztak. Új tanulmányukban a kutatócsoport azt feltételezi, hogy a csapadékmennyiség csökkenése miatt kevesebb stegodon volt, amelyre vadásztak, ami viszont azt eredményezte, hogy elvándoroltak barlangjukból, és versenybe szálltak az átutazó modern emberekkel.

Hogy kiderítsék, mi okozta a H. floresiensis kihalását, a kutatók elemezték az oxigénizotópokat és a kalcium-magnézium arányt a Liang Luar barlangban található cseppkövekben, amely Liang Buától körülbelül 660 méterre (2165 láb) található. Ez lehetővé tette számukra, hogy rekonstruálják az ősi csapadékmintákat a H. floresiensis létezésének időszakában.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a Liang Bua környéki ökoszisztéma drámai módon kiszáradt éppen abban az időben, amikor a Homo floresiensis eltűnt” – magyarázta a tanulmány szerzője, Dr. Mike Gagan az IFLScience-nek küldött nyilatkozatában. „A nyári csapadékmennyiség a mai szint felére csökkent, és a folyómedrek vízforrásai szezonálisan kiszáradtak, ami ökológiai stresszt jelentett mind a hobbitok, mind zsákmányaik számára” – mondja.

A legdrasztikusabb elsivatagosodás 76 000 és 61 000 évvel ezelőtt történt, amikor az éves csapadékmennyiség 1560 milliméterről 990 milliméterre csökkent – ez körülbelül 37 százalékos csökkenést jelent. A nyári csapadékmennyiség is 56 százalékkal, mindössze 450 milliméterre csökkent 61 000 évvel ezelőtt.

Az ősi stegodon fogak izotópos elemzései azt mutatták, hogy ezek a miniatűr növényevők a közeli Wae Racang folyóból szerezték az ivóvizet. Amikor ez a vízfolyás kiszáradt, számuk csökkenni kezdett, és a hobbitoknak nem maradt mit enniük.

A Liang Bua-ban található fosszilis leletek vizsgálata során a kutatók megállapították, hogy a H. floresiensis vadászati tevékenységével kapcsolatos stegodon maradványok 92 százaléka 76 000 és 62 000 évvel ezelőttre datálható, amikor is az állat rendkívül ritkává vált. A víz és élelem hiányában a hobbitok ekkor elhagyták otthonukat, bár nem világos, hogy mennyi ideig éltek tovább Liang Bua elhagyása után.

Például, bár nincs kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a mi fajunk segített kiirtani a hobbitokat, érdekes, hogy pont akkor tűntek el, amikor őseink Indonézián átkeltek Új-Kontinens felé. „Lehetséges, hogy a hobbitok víz és zsákmány után kutatva máshol találkoztak a szigeten élő modern emberekkel” – mondja Gagan. Ez oda vezethetett, hogy a hobbitok versenybe szálltak a H. sapiens-szel az erőforrásokért, mivel a sziget erőforrásai már eleve korlátozottak voltak.

„Ebben az értelemben a klímaváltozás előkészíthette a végső eltűnésüket.”