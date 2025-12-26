Isaac Newton karácsony napján született – és január 4-én

Krisztus születésnapja egy bölcs ember születésének napja is, aki örök igazságokat tárt fel az emberiség előtt, és átformálta a történelem menetét: Isaac Newton. Nos... vagyis majdnem. Ha nem Angliában, hanem Európa más részén született volna, születésnapja január 4-re esett volna.

Newton – a mozgás törvényei, az univerzális gravitáció, valamint az optika és a kalkulus terén elért úttörő fejlődés mögött álló, végtelenül tehetséges tudós – 1642. december 25-én született Angliában. A legtöbb életrajzi beszámoló szerint három hónappal koraszülöttként jött a világra, olyan kicsi volt, hogy egy literes korsóba is belefért volna. Kevesen számítottak arra, hogy túléli, nemhogy megváltoztatja a világot - írja az IFLScience.

Születésekor az országot az angol polgárháború tépázta. A királypártiak és a parlament tagjai egymásnak estek, a vallási feszültségek forrongtak, és a politikai struktúrák a középkor utáni összeomlásban szétesőben voltak. A káosz közepette a tudományos forradalom lendületet vett, egy mozgalom, amely hamarosan Newton munkásságának köszönhetően elérte csúcspontját.

Anglia épp akkor szakított a katolikus egyházzal, felbosszantva a pápát, és saját útját járva a protestantizmus felé. Ennek eredményeként az ország még mindig a Julián-naptárhoz ragaszkodott.

A római nagyúr, Julius Caesar által létrehozott, innen eredő nevű Julián-naptár egy 365 napos, 12 hónapra osztott napnaptár, amelyhez négyévente egy szökőnap tartozik. Meglehetősen jól működött, de az év hosszát körülbelül 11 perccel túlbecsülte.

Az évszázadok során ez a kis hiba felerősödött, és a naptár eltérése a napévtől és az évszakoktól egyre nagyobb lett. Ez különösen zavaró volt a katolikus egyház számára, amelynek frusztrációját az okozta, hogy a eltérő julián naptár megzavarta a húsvét időpontjának kiszámítását.

A probléma orvoslására XIII. Gergely pápa bevezette a gregorián naptárat 1582-ben. Ez az új naptár valamivel pontosabb volt, mivel átlagosan 365,2425 nap volt egy évben, szemben a julián naptár 365,25 napjával.

A legtöbb katolikus ország örömmel fogadta a Gergely-naptárt, de a protestáns Anglia ellenállt, nem volt hajlandó engedni a katolikus egyháznak. Makacsul ragaszkodtak a Julián-naptárhoz további 170 évig, és csak 1752-ben, jóval Newton születése után váltottak át.

Ez azt jelenti, hogy Newton január 4-én született, ha a gregorián naptárat vesszük alapul, amelyet ma is használunk. Az irónia az, hogy a sors fordulatának köszönhetően Newton – egy visszahúzódó, megszállott és introspektív ember, aki nem nagyon szeretett ünnepelni – végül karácsony napján ünnepelte születésnapját.