Ez az ókori egyiptomi tekercs a világ legrégebbi bűvésztrükkjét meséli el?

Bár ebben a trükkben nem fűrészelnek félbe gyönyörű asszisztenseket, ez az ősi illúzió – amelyet az egyiptomi Khufu fáraó számára adtak elő – a szó legszorosabb értelmében halálos kockázatot jelentett.

Még jóval azelőtt, hogy a kalapból elővarázsolt nyúl trükköt kitalálták volna, egy ismeretlen egyiptomi írnok megírta azt, amit ma Westcar-papirusz néven ismerünk. A tekercs, amelyet feltehetően a második közbenső időszakban – amely i. e. 1782-től 1550-ig tartott – írtak, egy sor történetet mesél el, amelyek körülbelül egy évezreddel korábban játszódnak, amikor Khufu uralkodott az Ókori Királyságban, és megépítette a Nagy Piramist Gízában.

Az öt novellából álló Westcar-papirusz a fáraó és több örököse közötti számos találkozást örökít meg. A negyedikben Khufu fia, Hardedef bemutatja a királynak egy Djedi nevű mágust, aki állítólag 110 éves és azt állítja, hogy naponta 100 korsó sört iszik.

Djedi hatalmas alkoholfogyasztása azonban messze nem a legimpozánsabb tulajdonsága, a varázsló valójában arról híres, hogy állítólag képes visszatenni a levágott fejeket, és így a lefejezetteket újra életre kelteni. Khufu alig várja, hogy tanúja lehessen a trükknek, ezért egy foglyot hívat „önkéntesnek”, bár Djedi nem hajlandó emberen végrehajtani a csodát, hanem egy libán mutatja be képességeit.

A papirusz szerint levágták a madár fejét, mire „Djedi kimondta varázsigéjét, és a liba felállt, és totyogva elindult”, miközben feje újra összekapcsolódott testével. Khufu kérésére a trükköt megismételték egy másik libán, majd egy másik vízimadáron, végül egy bikán.

Minden alkalommal a lefejezett állat felállt, visszaszerezte a fejét, amelyet aztán varázslatos módon visszatettek a helyére.

Bármennyire csodálatosnak tűnik is, a szöveg teljesen kitalált, és ilyen varázslat soha nem történt. Valójában nem valószínű, hogy Djedi valaha is létezett, és bár a varázstrükkök valószínűleg már évezredek óta léteznek, nincs szilárd bizonyíték arra, hogy az ókori egyiptomiak elsajátították vagy alkalmazták volna őket.

A legközelebbi utalás a Nílus partján végzett bűvészkedésre egy Baqet III nevű királyi tisztviselő sírjából származik, aki a 21. században élt. A sír illusztrációi között található egy kép, amelyen két férfi egy sor tálat kezel, és egyesek szerint ez a legkorábbi ábrázolása a híres csésze-és-golyó trükknek, amelynek során a bűvész eltünteti, megsokszorozza vagy teleportálja a golyót a csészék között.

Ez az értelmezés azonban nagyon vitatható, és sok tudós úgy véli, hogy az illusztráció valójában két férfit ábrázol, akik játékot játszanak vagy valamilyen más, ismeretlen – de biztosan nem mágikus – tevékenységet végeznek.

Valójában a legkorábbi szilárd bizonyíték erre a trükkre a római korból származik, amikor a filozófus Seneca a Fiatalabb 65-ben a Moral Letters to Lucilius című művében írt „a zsonglőr csészéjéről és kockájáról”. Ha nem akarunk senkit sem megtéveszteni vagy becsapni, akkor valószínűleg azt kell mondanunk, hogy ezek a római trükkmesterek voltak az első mágusok, bár a lefejezett liba trükk még mindig tartja a rekordot a legkorábbi említésű bűvésztrükk tekintetében – írja az IFLScience.