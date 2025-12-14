Azonosították az ősi „függő koporsók” lakóit

Délnyugat-Kínában egy ismeretlen etnikai csoport évezredeken át sziklákhoz rögzített fakoporsókban temette el halottait, így alakult ki a koporsók felakasztásának hagyománya.

Tizenegy ősi egyén genetikai elemzése négy ilyen kínai lelőhelyről és négy thaiföldi barlangból származó rönkkoporsó feltárása kimutatta, hogy ők voltak a modern jünnani bo nép ősei, akik a ji csoporthoz tartoztak. Leszármazottaik túlélték, bár maga a szokás a Ming-dinasztia (1368–1644) idején eltűnt.

A DNS a koporsókészítőket Kína déli partvidékének és Délkelet-Ázsia neolitikus lakóihoz köti, akik 4000–4500 évvel ezelőtt éltek ott. A hagyomány legalább 3400 évvel ezelőtt alakult ki a Fujian délkeleti részén található Vujj-hegységben, és elterjedt Tajvanon, Thaiföldön, Laoszban és Vietnamban. A thaiföldi (több mint 2300 éves) rönkkoporsók hasonló genetikai profillal rendelkeznek – az ősi tai-kadai népek egyik ága, számos nem han csoport őse hozta létre őket - írta meg a Gismeteo.

A legendák a Bókat „az ég meghódítóinak” és „a sziklák fiainak” nevezték. A genetika megerősíti ezt a leszármazási vonalat: a csontvázak hiánya ellenére a gyanta és a fa megőrzi a DNS-t.