Rekord: 18 000 dinoszaurusz nyomot találtak Bolívia partvidékén

Egy közép-bolíviai nemzeti parkban tudósok rendkívül nagy számú fosszilis dinoszaurusz lábnyomot dokumentáltak. Összesen körülbelül 18 000 lábnyomot és úszásnyomot találtak. Ez a legnagyobb ismert lelet ilyen típusú.

A kutatók a PLOS One tudományos szakfolyóiratban számolnak be látványos felfedezésükről. A lelőhely, Carreras Pampa, egy régi partvonalon található. A lábnyomok futási és úszási mozgásokat mutatnak, amelyek többsége kétlábú theropódáké. Ezek a kréta korszak végén éltek.

Dinoszaurusz-kutató: „A világ legnagyobb számú úszásnyoma”

Jeremy McLarty, paleontológus és a tanulmány társszerzője a „PLOS One” cikkben egyedülálló leletről beszél: „Ez a legnagyobb számú dinoszaurusz lábnyom, amelyet valaha egyetlen helyen találtak.”

Kiemeli továbbá, hogy a terület „a világ legnagyobb számú úszásnyomát” tartalmazza. A leletek különböző viselkedésformákat mutatnak, mint például járás, futás, úszás, faroknyomok és hirtelen irányváltások.

Új ismeretek a theropodákról

A tudósok elemezték az úszásnyomok alakját is, amelyek egyenesek vagy vessző alakúak. McLarty szerint a fő barázda akkor keletkezett, amikor a dinoszauruszok középső ujjaival lekaparták az üledéket a talajról. A kisebb mellékbarázdák a többi ujjaktól származnak.

Más lelőhelyekkel ellentétben Carreras Pampában a bal és jobb úszásnyomok felváltva jelennek meg. A kutatók ebből azt a következtetést vonják le, hogy a theropoda aktívan úszott, és nem csak sodródott.

A nyomok tehát új információkat nyújtanak arról, hogyan mozogtak a dinoszauruszok a szárazföldön és a vízben. A futás- és úszásnyomok kombinációja Carreras Pampát az egyik legjelentősebb lelőhelyévé teszi világszerte.

Új dinoszaurusznyomok 2025-ben Európában

A bolíviai új leletek mellett Ausztrália északnyugati partján, a Dampier-félszigeten található egy lelőhely, ahol több ezer dinoszaurusznyom található, több mint 20 különböző fajból.

Európában csak 2025-ben tettek látványos felfedezést. Brit paleontológusok egy kőbányában találták meg Nagy-Britannia legnagyobb dinoszaurusznyomát. A szakértők „dinoszaurusz-autópályáról” beszélnek.