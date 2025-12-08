Régészek 1800 éves, római érmékkel teli malacperselyt találtak

A franciaországi Senon település északkeleti részén régészek három amforát ástak ki, amelyekben több ezer római érme volt. A körülbelül 1800 évvel ezelőtt eltemetett edényeket gondosan elrejtették egy lakóház padlójában, és összesen körülbelül 40 000 érmét tartalmaznak, ahogyan a Live Science beszámol.

Object box

Vincent Geneviève, az érmék szakértője szerint az első amphora önmagában körülbelül 38 kilogrammot nyom, és 23 000–24 000 érmét tartalmaz. A második amphora akár 19 000 érmét is tartalmazhat. A harmadikat már az ókorban kifosztották.

„Az amphorák nyílásai a talajszinten voltak, így könnyen hozzáférhetők voltak. Valószínűleg egyfajta ókori malacprselyként szolgáltak” – magyarázta Geneviève. Az érmék a 280 és 310 közötti időszakból származnak, és többek között Victorinus, Tetricus I. és Tetricus II. császárok portréit ábrázolják, akik az úgynevezett Galliai Birodalmat kormányozták.

A lelet jelentőségét nem csak a pénzérmék mennyisége adja, hanem a lelőhelyről szóló részletes információk is.