Páratlan ókori fegyverekre bukkantak

Egy dán kutatócsoport ásatások során aranyozott vaslándzsákat tárt fel, amelyek állítólag 2800 évesek. Az ebből a korszakból származó fegyverek Észak-Európában egyedülállóaknak számítanak.

Egy dán kutatócsoport figyelemre méltó régészeti leletre bukkant. A Vestsjælland Múzeum beszámolója szerint 2025 nyarán a dán Boeslunde falu közelében végzett ásatások során két aranyozással díszített vaslándzsát és egy további vas tárgyat fedeztek fel - írja a focus.de.

A fegyverek Dánia legrégebbi bronzkori vas tárgyai közé tartoznak

A régészeti lelet ritka műtárgyakból áll, amelyek i. e. 900 és 830 közötti időszakból származnak. Ezt a nyírgyanta AMS-radiokarbon kormeghatározása (Accelerator Mass Spectrometry rövidítése) eredményezte. Ez a gyantás természetes termék valószínűleg ragasztóként vagy egy hüvely pecsétmaradványaként szolgált az egyik lándzsa hegyén.

Ezen eredmények alapján a fegyverek Dánia legrégebbi vas tárgyai közé tartoznak, amelyek még a bronzkorból származnak.

„Nagyon korai vasleletek, amelyeket még soha nem láttunk”

Az egyik lándzsán elvégzett röntgenfelvételek során több kör alakú aranybetétet is találtak a penge mentén. A megmaradt hossza 47 centiméter, de a kutatók becslése szerint az eredeti teljes hossza körülbelül 60 cm volt. Lone Claudi-Hansen, a Vestsjælland Múzeum kurátora és régész „hatalmas meglepetésnek” nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy „ezek nagyon korai vasleletek, amelyeket még soha nem láttunk”.

A tárgyakat egy rejtélyes helyen fedezték fel

Érdekes továbbá, hogy a tárgyakat egy rejtélyes helyen fedezték fel, ahol korábban már több aranytárgyat is találtak. A korábbi ásatások során Boeslundében hat aranytálat, valamint számos ékszert és fegyvert találtak ugyanabból a korszakból. Ezek alapján a régészek úgy vélik, hogy az ősi lelőhely a késő bronzkor vallási vagy gazdasági központja volt.

Az értékes leleteket nyilvánvalóan rituális áldozati ajándékokként helyezték el vízben. Erre utal az is, hogy a forrás közelében egy főzőgödör-mezőt fedeztek fel, amelyet valószínűleg központi gyülekezőhelyként használtak. A vaslándzsák különösen ritkák, mivel az ilyen korabeli, arany díszítésű fegyverek Észak-Európában nem voltak túl elterjedtek. Az archeológiai lelet ezért új betekintést nyújt a vas technológiák korai elterjedésébe, és a kutatók arra következtetnek, hogy az értékes fémeket kiterjedt kereskedelmi hálózatokon keresztül terjesztették.