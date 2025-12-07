Ennek a fickónak 6000 évvel ezelőtt oroszlán harapta meg a fejét – de túlélte

Egy fiatal férfi Bulgáriában szörnyű sérüléseket szenvedett a fején és a végtagjain, miután 6000 évvel ezelőtt megharapta egy oroszlán.

A szerencsétlen fiatalember azonban csodával határos módon túlélte a támadást a rézkori közösség gondoskodásának köszönhetően, bár valószínűleg fizikai és mentális fogyatékosságokkal küzdött rövid, nyomorúságos élete hátralévő részében.

Az áldozat csontvázát egy nekropoliszban találták meg, a kelet-bolgáriai Kozareva Mogila település közelében, amely az i. e. 5. évezredben létezett. A fiatal férfi, aki halálakor valószínűleg 18 és 25 év közötti volt, koponyáján, karjain és lábain egy sor egyedülállóan szörnyű sérülés volt látható.

A kutatók, gyanítva, hogy a sérüléseket egy nagy állat okozhatta, összehasonlították a férfi csontjain található nyomokat több húsevő állat fogával. Az eredmények azt mutatták, hogy azok leginkább egy oroszlán felső rágófogaihoz illeszkedtek.

„A sérülések elemzése arra utal, hogy az egyént meg támadta egy oroszlán, a földre lökte és többször megharapta” – írják a tanulmány szerzői.

De várjunk csak, mondhatnánk, Bulgáriában nincsenek oroszlánok. Nos, kiderült, hogy a neolitikum és a vaskor között voltak, mivel a kedvező éghajlati viszonyok lehetővé tették, hogy ezek az afrikai macskafélék körülbelül 8000 évvel ezelőtt elterjedjenek a Balkánon.

Hogy pontosan hogyan került ez a fiatalember egy ilyen őskori oroszlán állkapcájába, az azonban nem világos. A kutatók szerint „nincs nyomunk arra, hogy spekuláljunk, vajon a fiatalember véletlen találkozás áldozata lett-e, vagy egy ragadozó vadászott-e egy sebezhető zsákmányra, vagy pedig egy őskori falu fiatalja hajtotta végre első komoly vadászati expedícióját.”

Amit viszont tudunk, az az, hogy a fiatalember a támadás következtében szörnyű módon megcsonkítva maradt. Például a koponyájában tátongó lyuk valószínűleg súlyos idegrendszeri zavarokat okozott, míg a karjain és lábain elszenvedett sérülések valószínűleg súlyos járási nehézségeket vagy fizikai feladatok elvégzésének nehézségeit eredményezték.

A sérülések súlyossága ellenére azonban a legtöbbjük gyógyulási jeleket mutat, ami arra utal, hogy nem halt meg közvetlenül a találkozás után. Érdekes módon a lelőhelyről előkerült más csontvázak is koponyaműtétre utaló jeleket mutatnak, ami arra utal, hogy a helyi eneolitikum kori lakosság jelentős orvosi ismeretekkel rendelkezett.

És bár ez a konkrét személy nem mutatja az ilyen beavatkozás jeleit, a tanulmány szerzői „feltételezik, hogy a gyógyításhoz fájdalomcsillapító és gyulladásgátló módszereket alkalmaztak, hasonlóan azokhoz, amelyeket abban az időszakban a trepanációk során használtak”.

Végül is nehéz pontosan megmondani, hogy a fiatalember sérülései milyen súlyosak voltak, és a kutatók megjegyzik, hogy a támadás után „az agy integritása kérdéses volt”. „Mindazonáltal életben maradt, és a közösség gondoskodott róla, ami arra utal, hogy gondoskodtak fogyatékkal élő tagjaikról” – következtetnek a szerzők, számol be az IFLScience.