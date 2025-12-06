Egyiptomban felfedezték a „Halottak könyvének" egy nagy tekercsét

Egy régészcsoport egy ritka, 3500 éves papirusztekercset fedezett fel a „Halottak könyvéből”.

Részlet a Halottak könyvéből (nem kapcsolódik az új felfedezéshez)

Egyiptomban a régészek egy 13 méter hosszú „Halottak könyve” tekercset fedeztek fel az Al-Guraif-i Újbirodalom temetőben.

Az IDR jelentése szerint a figyelemre méltóan jó állapotban fennmaradt tekercs az első ilyen jellegű teljes papirusz, amelyet a környéken fedeztek fel. A régészek megjegyezték, hogy a Kr. e. 1550 és 1070 között keletkezett temetőben temetkezési tárgyak összetett gyűjteménye volt, amelyeket az elhunytak túlvilági kíséretére használtak. De a legnagyobb figyelmet az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium által „jó állapotban” lévőnek nevezett tekercs keltette.

Mi a „Halottak könyve”?

A Halottak könyve az ókori egyiptomi temetkezési hagyományok központi eleme volt. Az egyiptomi Amerikai Kutatóközpont szerint a benne található szövegek célja az volt, hogy segítsék a lelket eligazodni a túlvilágra vezető nehéz úton. A tekercsek tartalma szerzőnként és korszakonként változott, így minden példány egyedi és értékes volt az egyiptomi hiedelmek fejlődésének megértése szempontjából.

Mennyi a lelet értéke?

Ez a tekercs, amelyet az Al-Ghuraif temetkezési helyen találtak, nemcsak hosszával, hanem állapotával is figyelemre méltó.

Mustafa Waziri, az Egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára megerősítette, hogy a dokumentum az első teljes papirusz, amelyet valaha a térségben felfedeztek. Bár a teljes fordítás még nem jelent meg, a tárgy fennmaradásának ténye ritka betekintést nyújt az Újbirodalom vallási gyakorlatába Egyiptomban.

A papirusz egy sokkal nagyobb felfedezés része volt, amelyet az Al-Ghuraif-i ásatások során találtak. A temetőben több száz tárgyat találtak, köztük kő- és fakoporsókat, temetkezési szobrokat, több ezer kő- és fa amulettet, valamint több mint 25 000 usabti figurát. Úgy hitték, hogy ezek a figurák a túlvilágon az elhunytakat szolgálják, és gyakran nagy számban helyezték el őket sírokban.

A legfontosabb leletek között volt Ta-de-Isa, Eret Haru főpap lányának díszes koporsója. A sírjában két fa kanópus korsó volt, amelyeket belső szervek tárolására használtak, valamint egy teljes usabti figurákból álló készlet és Ptah Sokar istenség szobrocskája, akit általában a feltámadással és a túlvilággal hoznak összefüggésbe. Ezek a leletek jól illusztrálják a korszak elit temetkezéseihez kapcsolódó rituális előkészületek mélységét.

Miért döbbennek meg a szakértők a felfedezéstől?

Bár az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium nem hozott nyilvánosságra fotókat vagy a tekercs tartalmának hivatalos átiratát, a szakértők előzetes reakciói arra utalnak, hogy jelentősen bővítheti az ókori egyiptomi vallási szövegekkel kapcsolatos ismereteket.

Foy Scalf, a Chicagói Egyetem egyiptológusa szerint egy ilyen tekercs megtalálása egy sírban „nagy ritkaság”. Lara Weiss, a németországi Roemer és Pelizeus Múzeum igazgatója szintén azt mondta, hogy a tekercs állapota és hossza „figyelemre méltó és érdekes leletté” teszi.

Vajon a turisták láthatják majd a tekercset?

A minisztérium bejelentette, hogy a papiruszt a Nagy Egyiptomi Múzeumban állítják ki, bár a dátumot még nem közölték. A tekercset jelenleg tanulmányozzák, és a tudósok izgatottan várják, milyen felfedezéseket rejthet.