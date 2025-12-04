Kutatók „rendkívül szokatlan” temetkezési rituálét fedeztek fel egy 4000 éves sírban

Szudán északkeleti részén, a Bayuda-sivatagban régészek egy 4000 éves sírhelyet fedeztek fel, amely eddig ismeretlen temetkezési rituáléra utal. A sírhely i. e. 2050 és 1750 között keletkezett, és a Kerma Királysághoz köthető. Ez egy korai núbiai civilizáció volt, amely egykor az ókori Egyiptom szomszédja volt. A kutatók egy feltételezett gyászünnepi étkezés maradványait találták meg, amelyeket egy kerámiaedényben tároltak. A vizsgálat eredményeit az „Azania” szakfolyóiratban tették közzé.

Kutatók: „Hasonló esetről nem tudunk”

A sírhelyet 2018-ban fedezték fel egy régészeti kutatási projekt során. Egy középkorú férfié, aki feltehetően nem rendelkezett magas társadalmi státusszal. Csontvázánál két kerámiaedény és 82 kék üveggyöngy volt, amelyek a nyakán voltak. Henryk Paner, a Varsói Egyetem Lengyel Mediterrán Régészeti Központjának régésze a Live Science magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy a sírhely önmagában nem különösebben érdekes. Az egyik edény tartalma azonban „rejtélyes és még szokatlan is”.

A tartályban a kutatók elszenesedett növényi maradványokat, fát, állatcsontokat, rovarokat és fosszilis ürüléket találtak. A maradványok valószínűleg egy gyászünnepségről származnak, amelynek maradványait a tűzbe dobták, majd a tartályba helyezték. „Hasonló esetről nem tudunk” – hangsúlyozta Paner.

Rejtélyes leletek tárják fel az ókori Afrika környezetét és kultúráját

A botanikai leletek, köztük akácfa, hüvelyesek, mint a lencse és a bab, valamint gabonamagvak arra utalnak, hogy a régió akkoriban nedvesebb szavannás táj volt. Ez fontos információkat adhat az akkori környezeti feltételekről és éghajlatról.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ez az első ismert temetkezési hely a Kerma Királyságban, ahol ilyen rituálé bizonyított. Hasonló leletek hiánya komplex kulturális cserefolyamatokra utalhat a régióban. „Ez teszi felfedezésünket rejtélyessé és szokatlanná, mivel nem ismerjük ennek a rituálénak a jelentését” – mondta Paner. Az ókori Afrika kereskedelmi és kulturális kapcsolatait jobban megérteni, további kutatásokra van szükség.