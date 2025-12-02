Törökországban találtak egy 8500 éves fekete tükröt

Az Ankarái Egyetem régészcsapata a Džanhasan halmon, Alacati faluban (Törökország, Karaman) egy körülbelül 8500 éves obszidián tükröt és egy gondosan megmunkált obszidián eszközökből álló gyűjteményt találtak.

Az archeológusok ritka leletekről számoltak be Kanhasanban, Közép-Anatólia egyik legősibb neolitikus településén, ahol feltehetően az egyik legkorábbi, körülbelül 10 000 éves utcatervezés létezett. Az ásatásokat a török Kulturális és Turisztikai Minisztérium „Örökség a jövő számára” projektje keretében végzik - írja az Arkeonews.

A szezon egyik legfontosabb eredménye az őskori neolitikum legrégebbi ismert utcájának feltárása volt. Baisal szerint ez a típusú elrendezés az urbanizáció első lépéseire utal: a közösség már szervezett struktúrát használt, amely közös tereket és átgondolt építészetet tartalmazott.

Nem kevésbé jelentős lelet volt egy obszidián tükör, amely körülbelül i. e. 6500-ra datálható. A tudósok szerint a vulkáni üvegből készült tükrök rendkívül ritkák, és gyártásuk bonyolult technológiát igényel: az obszidiánt nagy pontossággal kell megmunkálni és csiszolni. A kutatók megjegyzik, hogy az összes ismert hasonló tárgyat a mai Törökország területén találták, ami arra utal, hogy ez a technológiai hagyomány helyi eredetű.

A tükör mellett a csapat obszidián nyílhegyeket is talált, amelyeket vékony vonalakkal díszítettek. Ez a jellegzetes gravírozási stílus előzetes becslések szerint egyedülálló Kanhasanban, és tükrözheti a helyi szimbolikus hagyományokat. Ezek a motívumok valószínűleg a korai mezőgazdasági közösségek társadalmi identitásához vagy rituális gyakorlataikhoz kapcsolódnak.