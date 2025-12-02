2025. december 7., vasárnap

Előd

Történelem

Törökországban találtak egy 8500 éves fekete tükröt

A tükör mellett a csapat obszidián nyílhegyeket is talált, amelyeket vékony vonalakkal díszítettek

MH
 2025. december 2. kedd. 20:21
Az Ankarái Egyetem régészcsapata a Džanhasan halmon, Alacati faluban (Törökország, Karaman) egy körülbelül 8500 éves obszidián tükröt és egy gondosan megmunkált obszidián eszközökből álló gyűjteményt találtak.

Obszidián tükröt és egy obszidián eszközökből álló gyűjteményt találtak régészek (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

Az archeológusok ritka leletekről számoltak be Kanhasanban, Közép-Anatólia egyik legősibb neolitikus településén, ahol feltehetően az egyik legkorábbi, körülbelül 10 000 éves utcatervezés létezett. Az ásatásokat a török Kulturális és Turisztikai Minisztérium „Örökség a jövő számára” projektje keretében végzik - írja az Arkeonews.

A szezon egyik legfontosabb eredménye az őskori neolitikum legrégebbi ismert utcájának feltárása volt. Baisal szerint ez a típusú elrendezés az urbanizáció első lépéseire utal: a közösség már szervezett struktúrát használt, amely közös tereket és átgondolt építészetet tartalmazott.

Nem kevésbé jelentős lelet volt egy obszidián tükör, amely körülbelül i. e. 6500-ra datálható. A tudósok szerint a vulkáni üvegből készült tükrök rendkívül ritkák, és gyártásuk bonyolult technológiát igényel: az obszidiánt nagy pontossággal kell megmunkálni és csiszolni. A kutatók megjegyzik, hogy az összes ismert hasonló tárgyat a mai Törökország területén találták, ami arra utal, hogy ez a technológiai hagyomány helyi eredetű.

A tükör mellett a csapat obszidián nyílhegyeket is talált, amelyeket vékony vonalakkal díszítettek. Ez a jellegzetes gravírozási stílus előzetes becslések szerint egyedülálló Kanhasanban, és tükrözheti a helyi szimbolikus hagyományokat. Ezek a motívumok valószínűleg a korai mezőgazdasági közösségek társadalmi identitásához vagy rituális gyakorlataikhoz kapcsolódnak.

