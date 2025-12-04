Régészek forradalmi felfedezést tettek a Stonehenge-ről

A képződmények mérete miatt a régészeknek számos új módszert kellett alkalmazniuk az eredmények elérése érdekében.

Régészek egy úttörő új tanulmányban azt állítják, hogy emberek okozták a Stonehenge közelében található „szokatlan” gödrök sorozatát. Erről számolt be a The Independent.

Érdekes módon a Durrington Pit Circle valódi természete a 2020-as felfedezése óta vita tárgya a tudósok között. Az objektum új tudományos módszerekkel végzett elemzése azonban kimutatta, hogy valószínűleg céltudatos ősök hozták létre őket, nem pedig természetes folyamatok.

Ez a „nagy építmény”, amely a Durrington Walls henge-et körülvevő 20 gödörből áll, mindössze néhány kilométerre északkeletre Stonehenge-től, ma egy „nagy és jelenleg egyedülálló neolitikus típusú gödörépítmény” részének tekintik.

Az Internet Archaeology folyóiratban megjelent tanulmány 16 gödör„mintát” elemez, hogy meghatározza, hogyan és mikor keletkeztek. A képződmények mérete azonban azt jelentette, hogy a régészeknek számos új módszert kellett alkalmazniuk az eredmények eléréséhez. Az elektromos ellenállás-tomográfia lehetővé tette számukra a gödrök mélységének becslését, míg a radar és a magnetometria elemezte az alakjukat.

A gödrök kialakulásának módjának meghatározásához a kutatók üledékmagokat vettek ki, és optikailag stimulált lumineszcenciát használtak a talaj korának meghatározására az utolsó napfénynek való kitettség időpontja alapján, valamint a sedDNA módszert, amely lehetővé teszi állati és növényi DNS kinyerését a talajból.

Fontos kiemelni, hogy a lelőhely különböző részein található talajban ismétlődő mintázatokat is találtak, amiről úgy vélik, hogy emberi beavatkozást bizonyít.

Vincent Gaffney professzor, a Bradfordi Egyetem Régészeti és Kriminalisztikai Tanszékének munkatársa, az elemzés vezetője elmondta, hogy a kutatás szerint a gödrök „szokatlan szerkezetet” alkottak, amely valószínűleg a késő neolitikumban épült. Az ismétlődő mintázatokkal kapcsolatban hozzátette:

„Természetesen nem történhettek meg. Egyszerűen nem történhet meg. Azt hisszük, megvan a megoldás... Most, hogy biztosak vagyunk benne, hogy a gödrök mesterségesek, egy hatalmas emlékművel rendelkezünk, amely az akkori emberek kozmológiáját bevéste a Földre olyan módon, amilyet még soha nem láttunk. Ha ez Nagy-Britanniában bárhol megtörténik, az Stonehenge-ben fog megtörténni.”