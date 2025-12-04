Hogyan mérte meg Eratoszthenész szinte tökéletesen a Föld kerületét egy bottal 2000 évvel ezelőtt?

Az IFLScience beszámolója szerint az ókori görög tudós, Eratoszthenész Kr. e. 240-ben rendkívüli pontossággal tudta meghatározni a Föld kerületét, csupán egy bot árnyékát és némi tudást használva.

Már Eratoszthenész is tudta, hogy a Föld gömbölyű, i. e. 3. században a Föld kerületét is kiszámolta

A cikk szerint Eratoszthenész, aki Kr. e. 276-ban született, zeneteoretikus, matematikus, földrajztudós és költő volt. Leginkább azonban a Föld kerületének hihetetlenül pontos – 1 százaléknál kisebb hibával történő – becsléséről ismert. Megjegyzendő, hogy ez időnként alapot ad arra, hogy „csillagásznak” nevezzük, bár ezen a számításon kívül kevés érdeklődést mutatott ez a tudomány iránt.

Kr. e. 240-ben Eratoszthenész, kortársainak többségéhez hasonlóan, úgy hitte, hogy a Föld gömb alakú. Jelentős, hogy tudott egy mély kútról az egyiptomi Sziénében (ma Asszuán).

„Az emberek a kör alakú lépcsőkön ereszkedtek le a kúthoz, hogy vizet merítsenek. Sötét volt a lépcsőn. De évente egyszer – június 21-én – a déli napfény közvetlenül a lépcső aljáig sütött. Észrevette, hogy ezen a napon a saját árnyéka nagyon rövid – csak a lábát takarta, a közeli talajt nem” – mondja a NASA a tudósról.

Eratoszthenész ezután egy másik egyiptomi városba, Alexandriába utazott. Az évnek ugyanazon a napján a nap nem sütött a kutak aljára, és a NASA szerint észrevette, hogy az árnyéka ott hosszabb. Alexandriában megmérte egy függőleges pálca (gnomon) árnyékát, és azt tapasztalta, hogy az 7° 12'-rel eltér a merőlegestől, míg Szüénében egyáltalán nem volt árnyék.

„A Nap olyan messze van, hogy sugarai párhuzamosan érik el a Földet. A napsugarakhoz képest különböző szögben elhelyezett botok különböző hosszúságú árnyékot vetnek. Ekkora árnyékkülönbséghez Alexandria és Sziéne távolságának körülbelül hét foknak kellene lennie a Föld felszínén. Vagyis, ha ezeket a botokat a Föld középpontjáig kinyújtanák, hét fokos szögben metszenék egymást. A hét fok körülbelül 1/50 része a 360°-nak, a Föld teljes kerületének” – magyarázta Carl Sagan amerikai csillagász „Űr” című könyvében és tévésorozatában.

Eratoszthenésznek csak egyetlen információ hiányzott a számítás befejezéséhez: a Sziéne és Alexandria közötti pontos távolság. Ez ma már egyszerűen hangzik, de a pontos mérések akkoriban nehézkesek voltak. A városok közötti távolságokat gyakran nem kilométerben, hanem tevehadással mérték. A tevéknek pedig az volt a szokásuk, hogy elkóboroltak, változtatták a tempójukat, vagy nem egyenes útvonalakat követtek.

A tudós tehát „bematistákat”, azaz profi távolságmérőket fogadott, akik egyenletes tempóban sétáltak. Visszatérve körülbelül 5000 stadiont (a becslések szerint körülbelül 157,5 métert) jelentettek.

