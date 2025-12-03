2025. december 7., vasárnap

Előd

Történelem

Egy rituális kőbányát találtak Stonehenge közelében

A kőbányákat neolitikus emberek építették körülbelül 4500 évvel ezelőtt.

MH
 2025. december 3. szerda. 6:59
A brit Bradford Egyetem tudósai felfedezték, hogy Stonehenge közelében 20 elveszett kőbánya található, amelyek közül néhány 10 méter mély és 5 méter széles.

Stonehenge továbbra is inspirálja a tudósokat
Fotó: AFP/Charles Bowman

Vincent Gaffney professzor szerint ezek közepén található a Durrington Walls és Woodhenge ősi emlékművek. Körülbelül 3 kilométerre északkeletre fekszenek Stonehenge-től, ahol az emlékmű építői rituális lakomákat rendeztek -írja a Daliy Mail.

Kiemelte, hogy a csapat talajmintákat vett a talaj ellemzéséhez. A kutatók új geokémiai módszert, optikailag stimulált lumineszcenciát alkalmaztak a talaj legutóbbi napfényhatásának meghatározásához, valamint „szedDNS”-t a növények és állatok DNS-ének közvetlenül a talajból történő kivonásához.

Ez azt mutatta, hogy minden kőbánya azonos mintázatú – ami természetes úton rendkívül valószínűtlen.

„Ez megerősíti, hogy ez a szerkezet – valószínűleg Nagy-Britannia legnagyobb őskori emlékműve – egy célzottan épített emlékmű a tájban, ami önmagában is kivételes” – jegyezte meg Gaffney.

