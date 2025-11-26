Titokzatos viking sírt találtak

Egy hobbiból detektorral kutató férfi egy brossra bukkan, és ezzel régészeti szenzációt kelt. A kutatók egy viking sírt fedeznek fel, amelyben eddig ismeretlen temetkezési rítusra utaló nyomokat találnak.

Norvégiában régészek egy rendkívüli viking sírt tártak fel, amely eddig ismeretlen temetkezési rítusra utaló nyomokat tartalmaz. A felfedezést Roy Søreng hobbibányász tette lehetővé, aki Trøndelag megyében, egy part menti mezőben talált egy ovális, viking kori brosst. A későbbi vizsgálatok egy látványos lelethez vezettek: egy 9. századi sírhoz, amelyben egy jól megőrzött női csontváz, valamint számos tárgy és madárcsont volt.

Raymond Sauvage, a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem Múzeumának projektvezetője és mérnöke egy közleményben így nyilatkozott: „A sírban egy nő maradványai találhatók, akit a 9. században, a viking korszakra jellemző ruházatban és ékszerekkel temettek el.”

Megmagyarázhatatlan részlet: a halott száján talált fésűkagylók kérdéseket vetnek fel

Különösen figyelemre méltó azonban egy részlet, amely meglepte a régészeket: „A legszembetűnőbb két fésűkagyló, amelyet a halott szájára helyeztek – ez egy olyan szokás, amely eddig ismeretlen volt a norvégiai kereszténység előtti sírokban.” A kagylók domború oldalukkal kifelé, egyenes szélükkel felfelé voltak elhelyezve, úgy, hogy részben eltakarták az állkapcsot.

Hogy ezek egy műtárgy részét képezték-e, még nem tisztázott. Sauvage a Live Sciencenak nyilatkozta: „Eddig nem találtunk rajtuk lyukakat vagy más jeleket.” A kagylók valószínűleg a Trøndelag régióból származnak, ahol gyakran előfordulnak. A kagylók és a madárcsontok szimbolikus jelentése egyelőre rejtély marad.

„Nagyon szokatlan, hogy ilyen jól megőrzött csontvázat találnak régi sírokban”

Hanna Geiran, a Norvég Kulturális Örökség Igazgatóságának főigazgatója a közleményben hangsúlyozta a lelet nagy kulturális értékét: „Nagyon szokatlan, hogy ilyen jól megőrzött csontvázat találnak régi sírokban. Ez a lelet nagy kulturális értékkel bír.”

Érdekes módon ugyanazon a területen már találtak egy másik csontvázat, amely a 8. századra datálható – több generációval a kagylókkal eltemetett nő előtt. A kutatók most további vizsgálatokat akarnak végezni, hogy többet megtudjanak a halott személyazonosságáról és a két sír közötti lehetséges kapcsolatokról.