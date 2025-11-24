Vajon, volt vallásuk a neandervölgyieknek?

Azonban az nem világos, hogy vallási meggyőződésük volt-e, vagy csak pragmatikusan cselekedtek. A szakértők nem értenek egyet ezeknek a korai embereknek a spiritualitásával kapcsolatban.

Éltek-e még a neandervölgyiek, és kereszteződtek-e emberi rokonaikkal még i. e. 26 000 évvel ezelőtt? (képünk illusztráció)

A neandervölgyiek, akik körülbelül 30 000 éve kihaltak, ma is rejtélyek a kutatók számára. Bár életmódjukat számos régészeti lelet jól dokumentálja, spirituális világukról keveset tudunk. Néhány tudós gyanítja, hogy a neandervölgyiek olyan rituális gyakorlatokat végeztek, amelyek valamilyen vallási formára utalhatnak. Azonban a szakértők azt vitatják, hogy valóban voltak-e vallási meggyőződésük.

Patrick McNamara, a Boston University neurológia professzora a Live Science-nek elmondta: „Ha a vallást úgy definiáljuk, mint a természetfeletti lényekre irányuló rituális viselkedést, akkor úgy hiszem, a neandervölgyiek vallásosak voltak.” Gyanítja, hogy spirituális gyakorlataik hasonlóak voltak a sámánizmushoz, amely vallás a látomásos élményeken alapul.

McNamara régészeti leletekre utal, amelyek rituális kannibalizmusra és koponyákból álló oltárok felállítására utalnak. Különösen lenyűgözőek a „oltárszerű koponyák” – mondja McNamara.

Más tudósok szkeptikusabbak. Robin Dunbar, az Oxfordi Egyetem evolúciós pszichológia professzora a Live Science-nek elmondta: „Nem hiszem, hogy olyan vallási meggyőződésük lett volna, mint nekünk.” Mentalizációs képességük – azaz mások érzelmi állapotának megértése – hiányzott az a bonyolultság, hogy teológiai fogalmakat tartalmazó vallást alakítsanak ki.

Margaret Boone Rappaport, antropológus és a The Emergence of Religion in Human Evolution című könyv társszerzője hasonló nézetet fogalmazott meg: „A neandervölgyiek gyakorolhattak bizonyos rituáléformákat, de valószínűleg nem rendelkeztek a fejlett neurokognitív képességekkel a bonyolult, modern valláshoz vagy teológiai gondolkodáshoz.”

