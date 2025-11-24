2025. december 7., vasárnap

Történelem

Vajon, volt vallásuk a neandervölgyieknek?

Az nyilvánvaló, hogy a neandervölgyiek rituális gyakorlatokat végeztek

 2025. november 24. hétfő. 15:28
Azonban az nem világos, hogy vallási meggyőződésük volt-e, vagy csak pragmatikusan cselekedtek. A szakértők nem értenek egyet ezeknek a korai embereknek a spiritualitásával kapcsolatban.

A neandervölgyiek, akik körülbelül 30 000 éve kihaltak, ma is rejtélyek a kutatók számára. Bár életmódjukat számos régészeti lelet jól dokumentálja, spirituális világukról keveset tudunk. Néhány tudós gyanítja, hogy a neandervölgyiek olyan rituális gyakorlatokat végeztek, amelyek valamilyen vallási formára utalhatnak. Azonban a szakértők azt vitatják, hogy valóban voltak-e vallási meggyőződésük.

Patrick McNamara, a Boston University neurológia professzora a Live Science-nek elmondta: „Ha a vallást úgy definiáljuk, mint a természetfeletti lényekre irányuló rituális viselkedést, akkor úgy hiszem, a neandervölgyiek vallásosak voltak.” Gyanítja, hogy spirituális gyakorlataik hasonlóak voltak a sámánizmushoz, amely vallás a látomásos élményeken alapul.

McNamara régészeti leletekre utal, amelyek rituális kannibalizmusra és koponyákból álló oltárok felállítására utalnak. Különösen lenyűgözőek a „oltárszerű koponyák” – mondja McNamara.

Más tudósok szkeptikusabbak. Robin Dunbar, az Oxfordi Egyetem evolúciós pszichológia professzora a Live Science-nek elmondta: „Nem hiszem, hogy olyan vallási meggyőződésük lett volna, mint nekünk.” Mentalizációs képességük – azaz mások érzelmi állapotának megértése – hiányzott az a bonyolultság, hogy teológiai fogalmakat tartalmazó vallást alakítsanak ki.

Margaret Boone Rappaport, antropológus és a The Emergence of Religion in Human Evolution című könyv társszerzője hasonló nézetet fogalmazott meg: „A neandervölgyiek gyakorolhattak bizonyos rituáléformákat, de valószínűleg nem rendelkeztek a fejlett neurokognitív képességekkel a bonyolult, modern valláshoz vagy teológiai gondolkodáshoz.”

4 tény a neandervölgyiekről

  • Különálló emberi faj: A neandervölgyiek (Homo neanderthalensis) egy különálló emberi faj voltak, amely szorosan rokon állt a modern emberekkel. Közös ősük körülbelül 600 000 évvel ezelőtt élt.
  • Szerszámok és kultúra: A neandervölgyiek bonyolult kőeszközöket készítettek, tüzet használtak, állati fogakból és kagylókból készítettek ékszereket, és talán még barlangokat is festettek.
  • Nyelvi képesség: Gégeszerkezetük, a FOXP2 gén jelenléte és régészeti bizonyítékai alapján sok kutató feltételezi, hogy a neandervölgyieknek valamilyen nyelvi formájuk volt.
  • Keveredés a Homo sapiens-szel: A neandervölgyiek körülbelül 40 000 évvel ezelőtt kihaltak, de genetikai nyomokat hagytak maguk után: ma az Afrikán kívüli emberek átlagosan 1–2%-ban neandervölgyi DNS-t hordoznak.

