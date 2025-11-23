A világ legrégebbi bizonyítékai arra, hogy az emberek háziasított kutyákkal együtt éltek

Új barlangok feltérképezése a felső paleolitikumi időszakban veszélyekkel teli volt, ezért egy az ősi emberek magukkal magával vitték megbízható négylábú társukat, amikor beléptek a sötétségbe.

Ezek, az Olaszországban felfedezett 14 400 éves nyomok a világ legrégebbi közvetlen bizonyítékai annak, hogy az emberek háziasított kutyával együtt élnek.

Összesen 25 megőrzött vöröslenyomatot találtak a Grotta della Bàsura különböző kamráiban, Északnyugat-Olaszországban. Bizonyos esetekben a mancsnyomok emberi lábnyomokat fedik át, míg máskor fordítva is látható, ami arra utal, hogy a kutya egyszerre fedezte fel a barlangot az emberekkel.

"Az emberi és a kutyák közötti kölcsönös átfedések egyértelmű bizonyítékot szolgáltatnak szoros kapcsolatukra" – magyarázta Marco Romano, a római Sapienza Egyetem Földtudományi Tanszékének paleontológiai professzora, az IFLScience-nek küldött közleményében. "Először láthatjuk nemcsak a kutya jelenlétét az emberek mellett, hanem egy pontos pillanatot is a közeli érintkezésükről."

Hogy többet megtudjanak az őskori kutyakutyáról, a kutatók számos technikával tanulmányozták a nyomatokat, beleértve a fotogrammetriát, fejlett morfometriát, neoichnológiát és a fő komponenselemzést, valamint összehasonlították őket közel ezer modern házikutyák és farkasok mancsnyomatával. "Elemzéseink azt mutatják, hogy minden nyom egyetlen egyedhez tartozik – egy nagy, körülbelül 40 kilogramm és majdnem 70 centiméter magas felnőtt kutyához – amely szorosan mozog az emberi csoporttal," mondja Romano.

A kutya 108 centiméter hosszú volt, és bár a szerzők nem tudják megerősíteni, hogy az állat közelebb áll-e farkashoz vagy egy modern kutyafajtához, az emberi csoporttal való szoros kapcsolata miatt ez a legkorábbi megerősített háziasított kutya. Korábban a legrégebbi megbízható bizonyíték a kutyaháziasításra Bonn-Oberkasselből származott, ahol kutyacsontokat találtak két olyan ember mellett, akik körülbelül 14 200 évvel ezelőtt haltak meg.

És bár a genetikai bizonyítékok arra utalnak, hogy a háziasítási folyamat már 40 000 évvel ezelőtt is elkezdődhetett, a Grotta della Bàsura nyomai ennek az epikus fajok közötti barátságnak a legkorábbi fizikai nyomait képviselik.

"A kutya elkísérte a csoportot a Grotta della Bàsura felé vezető útjukon, még annak legmélyebb részeibe is" – írják a tanulmány szerzői, majd hozzáteszik, hogy a kutya "tökéletes szövetséges" lett volna a sötét és ismeretlen hipogéai környezetek felfedezéséhez. Valóban, fosszilis bizonyítékok arra utalnak, hogy medvék laktak a barlangban ezen az utazás idején, ezért egy nagy kutya bizonyos szintű védelmet nyújtott ezeknek a bátor embereknek, miközben bemerészkedtek az ürességbe.

Néhány emberi lábnyom a gyerekekhez tartozik, akik különösen sebezhetőek lennének egy félelem nélküli, szőrös kíséret felügyelete nélkül. Mindezek alapján Federico De Sario tanulmányszerző azt mondja, hogy "már a késő pleisztocén korában a kutyák megbízható társak voltak, hasznosak a veszélyes környezetek felfedezéséhez, és valószínűleg a barlangban élő nagy ragadozók elleni védelemhez."