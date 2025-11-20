Véreskezű, kegyetlen diktátorból jóindulatú, idős államfő

A galíciai El Ferrol kikötővárosban született 1892. december 4-én, a település hivatalos neve 1938 és 1982 között El Ferrol del Caudillo volt. (A Caudillo, azaz Vezér szó ugyan negatív csengésű, de Franco élete végéig büszkén viselte.) Családja nemzedékekre visszamenően a tengerészetnél szolgált, és ő is nyomdokaikba akart lépni. A vesztes spanyol-amerikai háború után azonban a spanyol tengerészet létszámát csökkentették, s Franco kénytelen volt a gyalogsági akadémián tanulni. 1912-től Marokkóban teljesített szolgálatot, 1915-ben a hadsereg legfiatalabb századosa, nyolc évvel később pedig már a spanyol idegenlégió főparancsnoka volt. Észak-Afrikából nemzeti hősként tért haza, 1926-ban egész Európa legfiatalabb tábornokának léptették elő, 1928-ban a zaragozai Katonai Akadémia igazgatója lett.

Üstökösszerű emelkedését a politika akasztotta meg: 1931-ben megbukott Primo de Rivera diktatúrája, XIII. Alfonz király pedig emigrációba kényszerült. A köztársaság kikiáltása után a katonák háttérbe szorultak, Franco akadémiáját bezárták, őt magát tartalékos állományba helyezték. A konzervatívok térnyerésével aztán újra aktiválták: 1935-ben vezérkari főnökké nevezték ki, de a politikai szerepvállalástól elzárkózott, inkább a szerinte lezüllesztett hadsereg újjászervezésével foglalkozott.

Spanyolország 1936-ra politikailag kettészakadt, anarchia felé sodródott. Franco gyógyírként a rendkívüli állapot bevezetését javasolta, ezért a baloldali kormány leváltotta és a távoli Kanári-szigetekre vezényelte. Az elégedetlen katonatisztek összeesküvés szervezésébe kezdtek, amelyhez immár Franco is csatlakozott. A lázadás 1936. július 17-én Spanyol-Marokkóban kezdődött, s napok alatt egész Spanyolországra átterjedt. Franco újbóli felemelkedését a véletlennek köszönhette, mert a lázadást megszervező José Sanjurjo tábornok július 20-án légi szerencsétlenség áldozata lett, ezután elterjedt a soha be nem bizonyított szóbeszéd, hogy a balesetet a helyére lépett Franco szervezte meg. Ő egy "puccson belüli puccsal" hamarosan valamennyi riválisát félreállította és a spanyol állam vezetőjévé (Caudillo) nevezte ki magát.

Franco a fasiszta Németország és Olaszország segítségével felmorzsolta a köztársasági erőket, 1939. április 1-jén bevonult Madridba, a polgárháború ezzel véget ért. A három évig tartó véres konfliktusnak legalább félmillió áldozata volt és azóta sem teljesen begyógyult sebeket hagyott maga után. Uralma alatt az egyetlen engedélyezett párt, a fasiszta és jobboldali erőket tömörítő Falange a kormány támaszául szolgált, nem pedig uralta azt, így rendszere nem annyira fasisztának, inkább intézményes katonai diktatúrának nevezhető. Ellenfeleivel leszámolt, a szakszervezeteket törvényen kívül helyezte, az egyetlen engedélyezett vallás a katolikus maradt, a baszk és katalán nyelvet betiltották.

A második világháború kitörése után Franco, jóllehet Hitlerrel rokonszenvezett, pragmatikus külpolitikát követett. Fontolgatta a hadba lépést a németek oldalán, de az ezért ajánlott árat kevesellte és semleges maradt, ám 50 ezer önkéntese harcolt a szovjet fronton, a spanyol kikötőket megnyitotta a német hadihajók előtt. A győztesek ezt nem felejtették el, 1945 után Spanyolország egy időre nemzetközi karanténba került, Francót "az utolsó fasiszta diktátorként" emlegették.

A hidegháború kezdete után országa stratégiailag felértékelődött, következetes kommunistaellenes álláspontja szinte szalonképessé tette Washingtonban, s 1950-ben helyre álltak a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok. Belpolitikai téren is némileg liberálisabb korszak köszöntött be: 1942-ben formálisan visszaállították a parlamentet, 1945-ben kiadták a "Spanyolok jogainak chartáját". 1947-ben népszavazáson visszaállították a monarchiát, de a "király nélküli királyság" régense Franco maradt. A trónörökös, Don Juan lemondott jogairól fia, Don Carlos (a későbbi I. János Károly) javára, akinek neveltetését Francóra bízta.

A diktátor az ötvenes-hatvanas években folytatta "koktélpolitikáját", kormányaiba a legkülönfélébb nézeteket valló politikusokat vette be és ügyesen egyensúlyozott közöttük. A cenzúrán enyhítettek, gazdasági reformok kezdődtek, fellendült a turizmus. Franco sohasem volt népszerű, de hatalmának utolsó évtizedeiben jelentős ellenzéke sem tudott kialakulni, képe a véreskezű, kegyetlen diktátorból lassan a jóindulatú, idős államfővé szelídült.

Egészsége a hetvenes években megrendült, 1974-ben már lábát és derekát vaspántokkal kellett megtámasztani, hogy fél óráig állni tudjon a rendezvényeken, Parkinson-kóros keze remegett. A kormányüléseken rendszeresen elaludt, szervezetének működését a szomszéd szobából elektródákkal ellenőrizték, a hosszú haldoklás csak 1975. november 20-án ért véget. I. János Károly uralomra jutásával Spanyolország visszatért a demokrácia útjára, Franco diktatórikus rendszere néhány év alatt semmivé lett, megítélése ma is ellentmondásos.

A Caudillónak sok gondja volt alacsony, 1,63 centis termete és nőies hangja miatt; ezt hatalmas ambícióval, hideg számítással, esetenként a kegyetlenségtől sem visszariadva ellensúlyozta. Hobbija a vadászat és a festészet volt. A Madrid közelében található Elesettek völgyében temették el - a spanyol polgárháború áldozatainak emlékére emelt bazilika és emlékmű kiötlője Franco volt, és politikai foglyokkal építtette fel. Az Elesettek völgye azóta is megosztja a spanyolokat, sokan nem a megbékélés, hanem a diktatúra jelképét látják benne, még ha időközben a francóista jelképeket el is távolították, Franco sírja a spanyol szélsőjobboldal zarándokhelye lett. Földi maradványait 2019-ben hosszas jogi huzavona után exhumálták és a Madridhoz közeli Mingorrubióban temették újra, ahol felesége sírja található.