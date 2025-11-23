Ki a történelem leggonoszabb nője? Irma Grese neve köztük van

A „világ leggonoszabb nője” cím talán értelmezhetetlen, de ha mégis rangsort állítanánk, Irma Grese szinte biztosan ott lenne az első hely közelében. A fiatal SS-őrnő kegyetlensége a túlélők rémálmaiban él tovább.

A képen a vádlott Irma Grese (b) és Josef Kramer, a tábor korábbi parancsnoka látható a cellei börtön előtt, Németországban. A bergen-belseni koncentrációs tábor parancsnokát és őreit több mint 50 000 táborlakó halála miatt állították bíróság elé az úgynevezett belsen-perben a lüneburgi brit katonai bíróságon. Tizenegy vádlottat ítéltek halálra 1945. november 20-án

Az, hogy ki a „világtörténelem leggonoszabb nője”, valójában megválaszolhatatlan kérdés, nincs hivatalos ranglista a pokolban. De ha valaki a náci korszak női alakjai közül keres arcot a kegyetlenségre, Irma Grese neve szinte mindig az első között bukkan fel. Nem véletlenül hívták a túlélők „Auschwitz hiénájának” és „Belsen szukájának”.

Egy falusi lány útja a haláltáborokig

Grese 1923-ban született egy szegény, zaklatott családban. Anyja öngyilkos lett, amikor Irma 12 éves volt, apja erőszakos, hideg figura, aki gyakran verte a gyerekeit. Tizenöt évesen otthagyta az iskolát, rajongott a náci lányifjúsági szervezetért (BDM), ápolónő szeretett volna lenni, végül 18 évesen koncentrációs tábori őrnőnek jelentkezett Ravensbrückbe.

Innen nagyon gyorsan emelkedett felfelé a ranglétrán, hamarosan már Auschwitz-Birkenauban szolgált, ahol a női tábor egyik vezető felügyelőjévé (Oberaufseherin) nevezték ki, több tízezer zsidó nő felett gyakorolva kétes hatalmát. Később a Bergen-Belsen táborban is dolgozott, egészen a háború végéig.

Miért emlegetik különösen kegyetlennek?

Fontos látnunk, hogy a náci tábor rendszer-szinten is brutális volt. De a történészek egyetértenek abban, hogy Irma Grese még ebben a közegben is kirívóan szadista szereplőnek számított. Egy kutató úgy fogalmazott, hogy a legtöbb őr „csak” beletanult a tömeggyilkosság gépezetébe, Grese viszont „élvezte” a kínzást.

Szinte minden tanúvallomásban, túlélők, orvosok, volt foglyok leírásai alapján, vissza-visszatérő motívumai a ténykedéseinek, hogy

Gumibot, fonott ostor, pisztoly , ezeket mindig magánál hordta, és rendszeresen verte velük a foglyokat. Egy háborús bűnöket dokumentáló jogi jelentés szerint „gyakran látták, amint lovaglóostorral ütlegeli az embereket Auschwitzban”.

, ezeket mindig magánál hordta, és rendszeresen verte velük a foglyokat. Egy háborús bűnöket dokumentáló jogi jelentés szerint „gyakran látták, amint lovaglóostorral ütlegeli az embereket Auschwitzban”. Szelekciók a gázkamrákhoz , tanúk szerint ő maga válogatott ki nőket és gyerekeket a transzportokból, illetve munkaoszlopokból, hogy a gázkamrákba küldjék őket. Egy visszaemlékező úgy fogalmazott: „Irma Grese beteg és egészséges nőket egyaránt a halálba küldött, pusztán szeszélyből.”

, tanúk szerint ő maga válogatott ki nőket és gyerekeket a transzportokból, illetve munkaoszlopokból, hogy a gázkamrákba küldjék őket. Egy visszaemlékező úgy fogalmazott: „Irma Grese beteg és egészséges nőket egyaránt a halálba küldött, pusztán szeszélyből.” Kutyákkal, rúgásokkal, megalázással tartotta rettegésben a rabokat. Több vallomás szerint szándékosan a leggyengébb és legfélelmetesebb foglyokat szemelte ki, akiket veréssel, rugdosással, „példastatuálással” tört meg.

tartotta rettegésben a rabokat. Több vallomás szerint szándékosan a leggyengébb és legfélelmetesebb foglyokat szemelte ki, akiket veréssel, rugdosással, „példastatuálással” tört meg. Többen beszélnek szexuális jellegű megalázásokról, kiszolgáltatott nők és lányok zaklatásáról, ezek részletei a tanúvallomásokban szerepelnek, de ma is döbbenetes olvasmányok.

A túlélők leírásaiból kirajzolódó személyiségi képe alapján egy fiatal, látványosan ápolt külsejű nő volt, aki náci egyenruhában, ostorral, pisztollyal járőrözött a barakkok között és látható élvezettel okozott fájdalmat olyan embereknek, akik szó szerint csont és bőr soványak, élő halottak voltak és semmilyen veszélyt nem jelenthettek rá.

A tárgyalóterem: hidegség, cinizmus, nulla megbánás

A győztes hatalmak 1945 őszén a Belsen-perben állították bíróság elé más SS-őrökkel együtt. Az ellene felhozott vádak között nagyon súlyos vádak voltak, háborús bűnök, gyilkosság, kínzás, emberek gázkamrába küldése. A tanúk sora nagyon hosszú volt, köztük egykori foglyok, orvosok, személyzet tagjai.

A beszámolók szerint Grese a tárgyaláson többnyire flegma, cinikus, szinte unott volt. Rövid, lekezelő válaszokat adott, sok mindent letagadott, az ostort és a veréseket „fegyelmezésnek” nevezte, a felelősséget pedig Himmlerre és a feletteseire hárította. „Himmler felelős mindenért, de valószínűleg én is annyira hibás vagyok, mint a fölöttem állók” – mondta az egyik vallomásban.

(Balról jobbra) A képen a vádlottak, Hertha Ehlert, Irma Grese és Ilse Lithe láthatók az úgynevezett Belsen-per megnyitóján a németországi lüneburgi brit bíróságon, 1945. november 17-én. Fotó: DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A bíróság végül halálra ítélte. 1945. december 13-án, 22 évesen akasztották fel a hamelni börtönben. Ő volt a 20. században a legfiatalabb nő, akit brit bírósági ítélettel végeztek ki. Utolsó szava, a hóhér beszámolója szerint, csak annyi volt: „Schnell!” – „Gyorsan!”

Egy brit pilóta, Eric Brown, aki több náci háborús bűnöst is kihallgatott, évekkel később úgy emlékezett rá: „a legrosszabb emberi lény, akivel valaha találkoztam”.

„A gonosz női arca”, mit kezdjünk ezzel a képpel?

A kortárs média és sajnos a bulváros utóélet, gyakran épített arra a kontrasztra, hogy fiatal, „csinos” nő állt a vádlottak padján, miközben elmondhatatlan kegyetlenségekért felelt. Ez a kontraszt ráerősített arra a képzelt szörnyre, hogy Irma Grese a „gonosz nő” archetípusa.

A történészek ma már óvatosabbak vele kapcsolatban, egyetértenek abban, hogy Grese a náci táborok egyik leghírhedtebb, bizonyítottan szadista elkövetője volt. Ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy nem misztikus „szörnyetegként” kell rá tekinteni, hanem nagyon is emberi, ideológia által átitatott, hatalommal visszaélő elkövetőként. Mert a lényeg itt van, ha „nem embernek”, hanem démonnak látjuk, könnyebb megnyugtatni magunkat azzal, hogy „ilyenné mi soha nem válhatnánk”.

Hogy ő volt-e „a leggonoszabb nő a világtörténelemben”? Ezt senki nem tudja objektíven megmondani. De az biztos, hogy extrém kegyetlenséggel bánt a teljesen kiszolgáltatott, éhező, beteg foglyokkal. Aktívan részt vett ártatlan emberek ezreinek halálra küldésében és mindezt fiatalon, látványos megbánás nélkül tette.

Ha valamire ráillik, hogy a gonoszság szimbóluma, Irma Grese története ilyen. És talán ez a legfontosabb tanulság: a gonosz nem mindig öreg, torz arcot visel, néha fiatal, ápolt egyenruhában mosolyog, ostorral a kezében.