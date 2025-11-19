Történelem
Elsüllyedt várost fedeztek fel
A Nagy Selyemút egy pontja
Az 1-4 méter mélységben végzett ásatások során téglaépítményeket, köztük egy malmot, valamint olyan épületeket tártak fel, amelyekről úgy tartják, hogy mecsetként, fürdőházként vagy madraszaként szolgáltak. A kriptákban csontvázakat fedeztek fel, amelyek a muszlim hagyomány szerint a kibla felé néznek.
A tudósok úgy vélik, hogy a település fontos kereskedelmi központ volt a keletről nyugatra vezető útvonalon, amelyet egy földrengés árasztott el. A felfedezés új betekintést nyújt az egyik legfontosabb ősi kereskedelmi útvonalon élő népek történelmébe és kultúrájába - írta meg a Gismeteo.