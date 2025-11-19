Elsüllyedt várost fedeztek fel

Az Orosz Tudományos Akadémia régészei egy, a Selyemúthoz kapcsolódó jelentős ókori várost fedeztek fel a világ egyik legmélyebb tavában, az Isszik-Kulban elsüllyedve. Ez a körülbelül 25 millió éves víztest egy jelentős hegyi település romjait és egy hatalmas muszlim temetőt rejtett, amely a 13. századból származik.

Az 1-4 méter mélységben végzett ásatások során téglaépítményeket, köztük egy malmot, valamint olyan épületeket tártak fel, amelyekről úgy tartják, hogy mecsetként, fürdőházként vagy madraszaként szolgáltak. A kriptákban csontvázakat fedeztek fel, amelyek a muszlim hagyomány szerint a kibla felé néznek.

A tudósok úgy vélik, hogy a település fontos kereskedelmi központ volt a keletről nyugatra vezető útvonalon, amelyet egy földrengés árasztott el. A felfedezés új betekintést nyújt az egyik legfontosabb ősi kereskedelmi útvonalon élő népek történelmébe és kultúrájába - írta meg a Gismeteo.